Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6291629262936294> Додано: Вів 09 чер, 2020 14:04 flyman написав: Імперська ідеологія, імперські замашки. Хоче бути, як колись, жандармом Європи.

Але до чого тут фашизм? Імперська ідеологія, імперські замашки. Хоче бути, як колись, жандармом Європи.Але до чого тут фашизм?

Будь яке явище не виникає одномоментно. Це не статичний, а динамічний процес. По динаміці видно напрямок руху. Наприклад, захист співвітчизників, де б вони не були.

Будь яке явище не виникає одномоментно. Це не статичний, а динамічний процес. По динаміці видно напрямок руху. Наприклад, захист співвітчизників, де б вони не були. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28893 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1956 раз. Подякували: 2127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 15:06 Re: Політичні дискусії

https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/29/7253683/

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова доручила своєму заступнику Андрію Любовичу провести службове розслідування щодо діяльності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.



Джерело: Facebook-сторінка нардепа "Слуги народу" Гео Лероса



Дослівно Лерос: "Венедіктова доручила копати під Холодницького своєму ручному новопризначеному заму Любовичу, колишньому прокурору Донецька, якого витягла з глибокого запасу саме для подібних завдань".

Еще эти донбассяне повылазили со своих нор. Зеленский скоро станет вторым чивокуней. Будет Украина кровью отрыгивать Венедиктову:Еще эти донбассяне повылазили со своих нор. Зеленский скоро станет вторым чивокуней. BIGor

Повідомлень: 3645 З нами з: 19.09.10 Подякував: 618 раз. Подякували: 735 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 15:14 flyman написав: тут питали кілька сторінок, що відбувається в США,

ось копіпаста

jump написав: З валютної гілки...



Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую.

Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами).........

Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей "святого Флойда" это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!! Мордой в дерьмо?!...... С нашим превеликим удовольствием!!!!! Всё, что прикажете, "Флойды"!!! И, что противно, что почти вся демократическая партия страны такова. З валютної гілки...Который день самая мощная держава планеты прощается с одним из лучших своих сынов. Так не хоронят даже президентов. Золотой гроб, сотни тысяч скорбящих и рыдающих, тысячи коленопреклоненных идиотов просят прощения у чёрного населения некоторых штатов. Мэр Миниаполиса, уцепившись руками за гроб (чтоб не упасть от горя) с телом достойнейшего из достойных граждан Америки, льёт крокодильи слёзы и сопли. Рыдания его прерываются криками "Проооостииии", иииии....... опять продолжаются по нарастающей. Захлебываясь слюной, рыдает бывшая жена убиенного, правда, последний раз она видела его 6 лет назад, когда он бросил её с трёхмесячной дочкой. Денег на дочь за эти годы он не послал бывшей жене ни разу, но несчастная вдова уже неделю кричит о том, что осталась без кормильца, а посему сердобольные американцы собрали ей с миру по нитке 20000000 долларов, и деньги продолжают поступать. Масачусетский университет учредил стипендию имени Джорджа Флойда. Умел ли сей учёный муж хотя бы читать, мы не знаем, скорее всего - нет. В тюрьмах этому не учат. Если события будут разворачиваться подобными темпами, то, не ровен час, Нобелевскую премию переименуют во Флойдовскую.Великий Флойд сидел за грабежи, за распространение наркотиков, за вооружённые разбои (в последний раз, держа своей клешней за горло беременную женщину и приставив дуло пистолета к её животу, он требовал денег).......... после пошёл на сделку со следствием, сдал всех своих подельников, чем на несколько лет сократил себе срок заключения. При вскрытии его тела, в крови обнаружили наркотики. Вот таков национальный герой Америки 21-ого века. Не уберегли мы свой луч света. Но остались последователи. Дело Флойда живёт и разрастается. Массовые грабежи и насилия, в знак уважения и скорби по Джорджу, захлестнули демократические штаты США. Разнесены в хлам красивейшие районы разных городов, включая Нью Йорк и Лос Анджелес. Убиты 89 полицейских. Страшно изнасилована 17-ти летняя девочка, сожжены сотни полицейских, и не только, машин, обгажены и заблеваны улицы, площади, аллеи парков, свернуты шеи лебедей, живущих сыто и вольготно в каждом городском пруду..........(до встречи с Флойдовцами).........Кандидат в Президенты Соединённых штатов Джо Байден с тяжёлой формой старческой деменции, сегодня тоже пал на колени, встать сам, правда, не смог, понадобилась помощь, но сотни тысяч почитателей "святого Флойда" это не смутило. Они будут голосовать на выборах за это ископаемое, чего, собственно, демократы и добиваются, не гнушаясь ничем. На колени?! Не вопрос - на колени!!!! Мордой в дерьмо?!...... С нашим превеликим удовольствием!!!!! Всё, что прикажете, "Флойды"!!! И, что противно, что почти вся демократическая партия страны такова. тут питали кілька сторінок, що відбувається в США,ось копіпаста



та да, йому ще героя сша напевно дадуть, посмертно. у людей взагалі мізки повідшибало, не можуть прослідкувати причинно-наслідкові звязки. те що мент тамошній може палку і перегнув, але при цьому всі забувають чомусь першопричину події і послужний список чувака. всі вони, і в європі теж, коли їм дадуть по морді за крадіжку розбій і т.п., волають потім, що по рилу дали не за те, що злодій, а за те, що чорний. навчилися вони добре цього. толерантність загубить західний світ. і взагалі, проти чого можна протестувати, грабуючи при цьому магазини і палячи авто? може цей магазин чи авто належали негру, пардон, афроамериканцю. тоді їх всіх за расизм тре садити та да, йому ще героя сша напевно дадуть, посмертно. у людей взагалі мізки повідшибало, не можуть прослідкувати причинно-наслідкові звязки. те що мент тамошній може палку і перегнув, але при цьому всі забувають чомусь першопричину події і послужний список чувака. всі вони, і в європі теж, коли їм дадуть по морді за крадіжку розбій і т.п., волають потім, що по рилу дали не за те, що злодій, а за те, що чорний. навчилися вони добре цього. толерантність загубить західний світ. і взагалі, проти чого можна протестувати, грабуючи при цьому магазини і палячи авто? може цей магазин чи авто належали негру, пардон, афроамериканцю. тоді їх всіх за расизм тре садити wild.tomcat Повідомлень: 848 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 203 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 15:30 Чесно кажучи, взагалі не слідкую за периодичними кольоровими бунтами в США чи ЄС. Більшої толерантності до них і бути не може.

Теперішній спалах закінчиться тільки відміною задушливих прийомів в поліції, які прийшли туди з психлікарень, де тільки таким способом можна втихомирити буйних.

На таких навіть електрошокер не діє, треба вигадувати щось безпечне і ефективне, типу активних гальмівних сорочек. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10503 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1137 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 15:56 Faceless написав: flyman написав: Який фашизм в РФ?

Те що авторатаризм є, це факт. Який фашизм в РФ?Те що авторатаризм є, це факт.

Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму. Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму.



Чтобы заново не читать учебник, какие основные три-четыре критерия фашизма приняты в мире? Если не сложно, перечислите. А то я давно не освежал в памяти эти термины, фашизм, нацизм, авторитаризм Чтобы заново не читать учебник, какие основные три-четыре критерия фашизма приняты в мире? Если не сложно, перечислите. А то я давно не освежал в памяти эти термины, фашизм, нацизм, авторитаризм Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17197 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4234 раз. Подякували: 6815 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 16:04 freeze написав: Faceless написав: flyman написав: Який фашизм в РФ?

Те що авторатаризм є, це факт. Який фашизм в РФ?Те що авторатаризм є, це факт.

Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму. Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму.



Чтобы заново не читать учебник, какие основные три-четыре критерия фашизма приняты в мире? Если не сложно, перечислите. А то я давно не освежал в памяти эти термины, фашизм, нацизм, авторитаризм Чтобы заново не читать учебник, какие основные три-четыре критерия фашизма приняты в мире? Если не сложно, перечислите. А то я давно не освежал в памяти эти термины, фашизм, нацизм, авторитаризм



Та це по-моєму дурниці - які розтиражовуються , як найбільш зрозумілі масам . Особливо російськомовним .

Треба аналізувати ( є ж оці всілякі політології ) , визначати , розкладати по поличкам . А так - обізвав знайомим негативним словом - і достатньо . Виправдовуйся ... Ще додати який небуть антисемітизм та расизм - і все ... Та це по-моєму дурниці - які розтиражовуються , як найбільш зрозумілі масам . Особливо російськомовним .Треба аналізувати ( є ж оці всілякі політології ) , визначати , розкладати по поличкам . А так - обізвав знайомим негативним словом - і достатньо . Виправдовуйся ... Ще додати який небуть антисемітизм та расизм - і все ... Puente Повідомлень: 3252 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 16:34 Козак-характерник написав: flyman написав: Імперська ідеологія, імперські замашки. Хоче бути, як колись, жандармом Європи.

Але до чого тут фашизм? Імперська ідеологія, імперські замашки. Хоче бути, як колись, жандармом Європи.Але до чого тут фашизм?

Будь яке явище не виникає одномоментно. Це не статичний, а динамічний процес. По динаміці видно напрямок руху. Наприклад, захист співвітчизників, де б вони не були.

Будь яке явище не виникає одномоментно. Це не статичний, а динамічний процес. По динаміці видно напрямок руху. Наприклад, захист співвітчизників, де б вони не були.

США теж захищає співвітчизників.

А ти закликаєш захищати Донбас. То ти теж фашист? США теж захищає співвітчизників.А ти закликаєш захищати Донбас. То ти теж фашист? Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19657 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 16:57 flyman написав: Faceless написав: flyman написав: Який фашизм в РФ?

Те що авторатаризм є, це факт. Який фашизм в РФ?Те що авторатаризм є, це факт. Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму. Просто авторитаризм вони вже пройшли. Формується вже дещо нове, досить близьке до фашизму. Яка офіційна ідеологія?

Путін лучшє всєх? Яка офіційна ідеологія?Путін лучшє всєх? На мій погляд ,багато хто тут не вдумується в термінологією якою користується.

1 Фашизм - це швидше італійський винахід і італійська ідеологія Дуче муссоліні.

2 В гітлерівській Німеччині використовувався

Націонал-соціалізм скорочено=нацизм

Є просто націоналісти ,є націонал-анархісти...і так далі

3 Соціалізм - це сильна(але не обовязково багата чи рівноправна) Держава ( ясно ,що Держава яка повинна бути сильною щоб перерозподіляти блага - повинна мати міцну вертикаль



Таким чином

те що сьогодні в Росії - це нацизм

Сильний лідер(пуйло) перерозподіляє доходи нафтогалузі(офіційно на користь бідних) при цьому всюди звеличуючи назву Россія(краде історію Русі,краде Анну дочку Ярослава Мудрого) ,краде перемогу в Другій світовій на користь русскіх ,впроваджує термінологію Москва=третій Рим , і роССійська весна)..

Тепер розумієте...

А то один тутешній святенник пробував назвати мене націоналістом(в розумінні нацист) ,а що це таке, в його отруєній баптиськими брошурками довбешці-не розуміє. На мій погляд ,багато хто тут не вдумується в термінологією якою користується.- це швидше італійський винахід і італійська ідеологія Дуче муссоліні.2 В гітлерівській Німеччині використовувавсяЄ просто націоналісти ,є націонал-анархісти...і так далі- це сильна(але не обовязково багата чи рівноправна) Держава ( ясно ,що Держава яка повинна бути сильною щоб перерозподіляти блага - повинна мати міцну вертикальТаким чиномте щоСильний лідер(пуйло) перерозподіляє доходи нафтогалузі(офіційно на користь бідних) при цьому всюди звеличуючи назву Россія(краде історію Русі,краде Анну дочку Ярослава Мудрого) ,краде перемогу в Другій світовій на користь русскіх ,впроваджує термінологію Москва=третій Рим , і роССійська весна)..Тепер розумієте...А то один тутешній святенник пробував назвати мене націоналістом(в розумінні нацист) ,а що це таке, в його отруєній баптиськими брошурками довбешці-не розуміє. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23035 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 17:01 Re: Політичні дискусії Та це все якось приймає абсолютно неадекватні якісь риси ... Уже Гугли-Фейсбуки збираються міняти назви "чорний чи білий список" на нейтральні ? Будуть сині і зелені - ні , зелені не можна , червоні не можна , коричневі не можна ... Це просто ідіотизм ... Puente Повідомлень: 3252 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 17:48 budivelnik написав: На мій погляд ,багато хто тут не вдумується в термінологією якою користується.

1 Фашизм - це швидше італійський винахід і італійська ідеологія Дуче муссоліні.

2 В гітлерівській Німеччині використовувався

Націонал-соціалізм скорочено=нацизм

Є просто націоналісти ,є націонал-анархісти...і так далі

3 Соціалізм - це сильна(але не обовязково багата чи рівноправна) Держава ( ясно ,що Держава яка повинна бути сильною щоб перерозподіляти блага - повинна мати міцну вертикаль



Таким чином

те що сьогодні в Росії - це нацизм

Сильний лідер(пуйло) перерозподіляє доходи нафтогалузі(офіційно на користь бідних) при цьому всюди звеличуючи назву Россія(краде історію Русі,краде Анну дочку Ярослава Мудрого) ,краде перемогу в Другій світовій на користь русскіх ,впроваджує термінологію Москва=третій Рим , і роССійська весна)..

Тепер розумієте...

А то один тутешній святенник пробував назвати мене націоналістом(в розумінні нацист) ,а що це таке, в його отруєній баптиськими брошурками довбешці-не розуміє. На мій погляд ,багато хто тут не вдумується в термінологією якою користується.- це швидше італійський винахід і італійська ідеологія Дуче муссоліні.2 В гітлерівській Німеччині використовувавсяЄ просто націоналісти ,є націонал-анархісти...і так далі- це сильна(але не обовязково багата чи рівноправна) Держава ( ясно ,що Держава яка повинна бути сильною щоб перерозподіляти блага - повинна мати міцну вертикальТаким чиномте щоСильний лідер(пуйло) перерозподіляє доходи нафтогалузі(офіційно на користь бідних) при цьому всюди звеличуючи назву Россія(краде історію Русі,краде Анну дочку Ярослава Мудрого) ,краде перемогу в Другій світовій на користь русскіх ,впроваджує термінологію Москва=третій Рим , і роССійська весна)..Тепер розумієте...А то один тутешній святенник пробував назвати мене націоналістом(в розумінні нацист) ,а що це таке, в його отруєній баптиськими брошурками довбешці-не розуміє.

Приведи мені де там в РФ: "руські понад усе" Приведи мені де там в РФ: "руські понад усе" Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19657 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1100 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6291629262936294> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостейМодератори: ТупУм