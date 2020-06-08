Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Таким чином те що сьогодні в Росії - це нацизм
В Росії нацизм????? Ти що з глузду з"їхав? Нацизм - це в першу чергу возвеличення своєї нації понад іншими(крайня форма націоналізму) + високі стандарти життя для своєї нації(соціалізм). Ні першого ні другого в Росії немає і близько. Росіян ніхто не возвеличує. Чечня фінансується набагато краще ніж Тула чи Твер. Можновладці купляють нерухомість в Америці - нереально в нацистській державі. І т.д. Фашизм - це поняття включає в себе нацизм, тобто воно ширше. Є різні різні види фашизму. В вікі є опис і ознаки фашизму. В Росії якраз фашизм! По крайній мірі дуже близько до нього. Авторитаризм - це недемократичний режим, ключовим в якому є лідер. В Росії - авторитаризм. Тоталітаризм - крайня форма авторитаризму, ключовою є не лідер, а ідея. Це наприклад СРСР чи Південна Корея.
Puente написав:Та це все якось приймає абсолютно неадекватні якісь риси ... Уже Гугли-Фейсбуки збираються міняти назви "чорний чи білий список" на нейтральні ? Будуть сині і зелені - ні , зелені не можна , червоні не можна , коричневі не можна ... Це просто ідіотизм ...
– Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное, – продовжує він. – Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей.
Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу.
Кто-нибудь понимает, о чём говорит Бубочка ?
А про океан, так напомнило речь Голохвастого из известного фильма
Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією.
Чоу, чоу, вертикаль власти ? Объясните кто-нибудь Бубочке, что мэры городов не его подчиненные И что-то он стал себя отождествлять с Украиной. Кто против него, тот против Украины. ЧСВ космических масштабов.
Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу.
andrijk777 написав:В Росії нацизм????? Ти що з глузду з"їхав? Нацизм - це в першу чергу возвеличення своєї нації понад іншими(крайня форма націоналізму) + високі стандарти життя для своєї нації(соціалізм).
Ну-ну 1 Росія- це спроба створення копії совка 2 В совку не було націй - був один народ - під назвою-советскиє люди.... 3 Ти вважаєш ,що Гітлер переживав за всіх громадян Німеччини? А звідки тоді концентраційні табори в яких знаходились не тількі військовополоненні.
Тому Росія сьогодні - це чудовий приклад націонал-соціалізму(тобто нацизму)...де національність русскіє замінили на русскій народ(ти запитай бурята - хто він ?)
budivelnik написав:На мій погляд ,багато хто тут не вдумується в термінологією якою користується. 1 Фашизм - це швидше італійський винахід і італійська ідеологія Дуче муссоліні. 2 В гітлерівській Німеччині використовувався Націонал-соціалізм скорочено=нацизм Є просто націоналісти ,є націонал-анархісти...і так далі 3 Соціалізм - це сильна(але не обовязково багата чи рівноправна) Держава ( ясно ,що Держава яка повинна бути сильною щоб перерозподіляти блага - повинна мати міцну вертикаль Таким чином те що сьогодні в Росії - це нацизм Сильний лідер(пуйло) перерозподіляє доходи нафтогалузі(офіційно на користь бідних) при цьому всюди звеличуючи назву Россія(краде історію Русі,краде Анну дочку Ярослава Мудрого) ,краде перемогу в Другій світовій на користь русскіх ,впроваджує термінологію Москва=третій Рим , і роССійська весна).. Тепер розумієте... А то один тутешній святенник пробував назвати мене націоналістом(в розумінні нацист) ,а що це таке, в його отруєній баптиськими брошурками довбешці-не розуміє.
Приведи мені де там в РФ: "руські понад усе"
Всюди де є фраза про русский народ.... Який в одиночку протистояв Риму і Константинополю Який в одиночку будував СРСР Який в одиночку переміг Гітлера.... Який показує кузькіну мать пендосам в Сірії/Лівії...і Україні/Грузії/Придністровї... але при цьому він складається з бурятів/росіян/чеченців...і ще сотні інших національностей В Гітлера до речі також воювали ці всі національності за гітлера і прои сталіна в окремих арміях/дивізіях/полках
andrijk777 написав:В Росії нацизм????? Ти що з глузду з"їхав? Нацизм - це в першу чергу возвеличення своєї нації понад іншими(крайня форма націоналізму) + високі стандарти життя для своєї нації(соціалізм).
Ну-ну 1 Росія- це спроба створення копії совка 2 В совку не було націй - був один народ - під назвою-советскиє люди.... 3 Ти вважаєш ,що Гітлер переживав за всіх громадян Німеччини? А звідки тоді концентраційні табори в яких знаходились не тількі військовополоненні.
Тому Росія сьогодні - це чудовий приклад націонал-соціалізму(тобто нацизму)...де національність русскіє замінили на русскій народ(ти запитай бурята - хто він ?)
Я правду о тебе порасскажу такую, Что хуже всякой лжи. Олександр Грибоєдов
При чём самых грязных форм! - Когда Геббельс воет о "Гусских" - а дома чернь пасёт их словно баранов. Цинично, и классически - воспето всеми классиками. Вы теперь хотите "Открыть Москву"?
Или в своих тирадаааах "о сегодняшней политике" опустились ниже плинтуса?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова доручила своєму заступнику Андрію Любовичу провести службове розслідування щодо діяльності керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Дослівно Лерос: "Венедіктова доручила копати під Холодницького своєму ручному новопризначеному заму Любовичу, колишньому прокурору Донецька, якого витягла з глибокого запасу саме для подібних завдань".
Еще эти донбассяне повылазили со своих нор. Зеленский скоро станет вторым чивокуней.
- Коим образом? 1. Тот грёб всё под семью. 2. Этот продал даже Землю.(при чём официально) 3. Продал всем, всё, всех ... только физически коррупционным путём, предварительно лишил Украинца "Права" 4. Чёрная коррупция в фаворе.(быдлу разве, что по пианинке постучать, да кино показать... - "хлеб" правда весь продали, как и Украину, Неньку...) 5. Выгреб всё и всех - но для "хозяев"!
- Видели кого "избирали"? - Завтра "польские, немецкие, .... швейцарские, мальдивские" - будут править официально, и быть хозяевами - над когда то "Украиной".
- То, во что превратил Враг сегодня Украину - даже "банановой" назвать сложно. - ж...па полная.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Да,... Ну и политические дискуссии... Страна оккупирована, ... Клоун на месте головнокомандуючого продал всех и всё в Париже (не напоминает 18 год?) Враг на фронте в наступление а нас "отводят - разводят". Под полной обезбашенностию Внутренний Враг - пытая колонна объявила о "своём Победобесном Параде в Масковии" Да бы население и Украина не имела возможности противостоять - клоуны насильно валят экономику - уничтожают так, что бы РФ ские войска прошли парадом до Варшавы.... - А голодное и обобранное население встречало их цветами?
Может решать перспективу Украины и кого оставлять из возможных "Слуг народа"? Претендентом Гриценко или Джамилёв? - Если шуты ещё месяц поправят - Украины, как и её возможностей не останется!
А они, что на заборе написано. Призрак Савченко витает над Правительственным кварталом.
Увы, но чёрные и плохие прогнозы не просто сбываются.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.