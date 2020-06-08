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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6292629362946295>
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 17:57

Чтобы заново не читать учебник, какие основные три-четыре критерия фашизма приняты в мире? Если не сложно, перечислите. А то я давно не освежал в памяти эти термины, фашизм, нацизм, авторитаризм

Критерій один: Майбутні фашисти будуть називати себе антифашистами. (С)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:09

  Puente написав:Та це все якось приймає абсолютно неадекватні якісь риси ... Уже Гугли-Фейсбуки збираються міняти назви "чорний чи білий список" на нейтральні ? Будуть сині і зелені - ні , зелені не можна , червоні не можна , коричневі не можна ... Це просто ідіотизм ...

https://ebanoe.it/2020/06/08/go-changes/
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:10

Ітогі подвєдьом. 2020-06-09

Ітогі подвєдьом. 2020-06-09

1) Хроника войны России против Украины: июнь 2020 года

2) Перечень вопросов и голосование онлайн: опубликован текст законопроекта Зеленского о референдуме

3) На суде по MH17 заявили, что осколки в лайнере и телах - от российской ракеты

Дело MH17: суд в Нидерландах приобщит к делу интервью Гиркина Гордону

4) Услышать Донбасс. Донецк и Луганск в Минске представят четыре переселенца
Вынужденные переселенцы с Донбасса - журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан

Интервью | Алексей Резников: Думал, Россия устроит демарш из-за переселенцев. Но нет. Идет диалог
Поглядим, что из всего этого получится. Но подбор представителей хороший

5) "Хотел заразиться коронавирусом". Два дня с президентом Зеленским
– Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное, – продовжує він. – Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей.

Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу.

Кто-нибудь понимает, о чём говорит Бубочка ?

А про океан, так напомнило речь Голохвастого из известного фильма

Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією.

Чоу, чоу, вертикаль власти ?
Объясните кто-нибудь Бубочке, что мэры городов не его подчиненные
И что-то он стал себя отождествлять с Украиной. Кто против него, тот против Украины.
ЧСВ космических масштабов.

Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу.

Без комментариев.

6) Глава Укроборонпрома Абромавичус уволил руководителя ГП "Антонов"

ГП "Антонов": Укроборонпром пытается прекратить деятельность авиапредприятия

7) Ткаченко назвал трех "слуг народа", планирующих участвовать в праймериз на мэра Киева
нардепы Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура

А никого получше не нашлось ?

8) Аваков просит выделить 2,5 миллиарда из "антикоронавирусного фонда" на доплаты структурам МВД
Лучший министр.
Не врачам доплаты, который борются с инфекцией. а тем кто ловил мужика в ластах на пляже
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:14

  shapo написав:
  19yuriy91 написав:
в результате всех пройопов всех наших презов обсирается наша страна


Я это и сказал, но до порохоботов даже это не доходит

Не говори за других

Ещё во время предвыборной компании я говорил, смотрите за кого вы собираетесь голосовать ?
Ведь Зеленский будет представлять Украину в мире. Его некомпетентность будет провалом для Украины

Но у тебя всё равно Порошенко виноват.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:22

  andrijk777 написав:В Росії нацизм????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ти що з глузду з"їхав?
Нацизм - це в першу чергу возвеличення своєї нації понад іншими(крайня форма націоналізму) + високі стандарти життя для своєї нації(соціалізм).
Ну-ну
1 Росія- це спроба створення копії совка
2 В совку не було націй - був один народ - під назвою-советскиє люди....
3 Ти вважаєш ,що Гітлер переживав за всіх громадян Німеччини? А звідки тоді концентраційні табори в яких знаходились не тількі військовополоненні.

Тому
Росія сьогодні - це чудовий приклад націонал-соціалізму(тобто нацизму)...де національність русскіє замінили на русскій народ(ти запитай бурята - хто він ?)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:26

  flyman написав:
  budivelnik написав:На мій погляд ,багато хто тут не вдумується в термінологією якою користується.
1 Фашизм - це швидше італійський винахід і італійська ідеологія Дуче муссоліні.
2 В гітлерівській Німеччині використовувався
Націонал-соціалізм скорочено=нацизм
Є просто націоналісти ,є націонал-анархісти...і так далі
3 Соціалізм - це сильна(але не обовязково багата чи рівноправна) Держава ( ясно ,що Держава яка повинна бути сильною щоб перерозподіляти блага - повинна мати міцну вертикаль
Таким чином
те що сьогодні в Росії - це нацизм
Сильний лідер(пуйло) перерозподіляє доходи нафтогалузі(офіційно на користь бідних) при цьому всюди звеличуючи назву Россія(краде історію Русі,краде Анну дочку Ярослава Мудрого) ,краде перемогу в Другій світовій на користь русскіх ,впроваджує термінологію Москва=третій Рим , і роССійська весна)..
Тепер розумієте...
А то один тутешній святенник пробував назвати мене націоналістом(в розумінні нацист) ,а що це таке, в його отруєній баптиськими брошурками довбешці-не розуміє.
Приведи мені де там в РФ: "руські понад усе"
Всюди де є фраза про
русский народ....
Який в одиночку протистояв Риму і Константинополю
Який в одиночку будував СРСР
Який в одиночку переміг Гітлера....
Який показує кузькіну мать пендосам в Сірії/Лівії...і Україні/Грузії/Придністровї...
але при цьому він складається з бурятів/росіян/чеченців...і ще сотні інших національностей
В Гітлера до речі також воювали ці всі національності за гітлера і прои сталіна в окремих арміях/дивізіях/полках
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:29

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:В Росії нацизм????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ти що з глузду з"їхав?
Нацизм - це в першу чергу возвеличення своєї нації понад іншими(крайня форма націоналізму) + високі стандарти життя для своєї нації(соціалізм).
Ну-ну
1 Росія- це спроба створення копії совка
2 В совку не було націй - був один народ - під назвою-советскиє люди....
3 Ти вважаєш ,що Гітлер переживав за всіх громадян Німеччини? А звідки тоді концентраційні табори в яких знаходились не тількі військовополоненні.

Тому
Росія сьогодні - це чудовий приклад націонал-соціалізму(тобто нацизму)...де національність русскіє замінили на русскій народ(ти запитай бурята - хто він ?)

Я правду о тебе порасскажу такую,
Что хуже всякой лжи.
Олександр Грибоєдов

При чём самых грязных форм!
- Когда Геббельс воет о "Гусских" - а дома чернь пасёт их словно баранов.
Цинично, и классически - воспето всеми классиками.
Вы теперь хотите "Открыть Москву"?

Или в своих тирадаааах "о сегодняшней политике" опустились ниже плинтуса?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 18:45

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:На мій погляд ,багато хто тут не вдумується в термінологією якою користується.
1 Фашизм - це швидше італійський винахід і італійська ідеологія Дуче муссоліні.
2 В гітлерівській Німеччині використовувався
Націонал-соціалізм скорочено=нацизм
Є просто націоналісти ,є націонал-анархісти...і так далі
3 Соціалізм - це сильна(але не обовязково багата чи рівноправна) Держава ( ясно ,що Держава яка повинна бути сильною щоб перерозподіляти блага - повинна мати міцну вертикаль
Таким чином
те що сьогодні в Росії - це нацизм
Сильний лідер(пуйло) перерозподіляє доходи нафтогалузі(офіційно на користь бідних) при цьому всюди звеличуючи назву Россія(краде історію Русі,краде Анну дочку Ярослава Мудрого) ,краде перемогу в Другій світовій на користь русскіх ,впроваджує термінологію Москва=третій Рим , і роССійська весна)..
Тепер розумієте...
А то один тутешній святенник пробував назвати мене націоналістом(в розумінні нацист) ,а що це таке, в його отруєній баптиськими брошурками довбешці-не розуміє.
В Росії нацизм????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Ти що з глузду з"їхав?
Нацизм - це в першу чергу возвеличення своєї нації понад іншими(крайня форма націоналізму) + високі стандарти життя для своєї нації(соціалізм).
Ні першого ні другого в Росії немає і близько.
Росіян ніхто не возвеличує. Чечня фінансується набагато краще ніж Тула чи Твер. Можновладці купляють нерухомість в Америці - нереально в нацистській державі. І т.д.
Фашизм - це поняття включає в себе нацизм, тобто воно ширше. Є різні різні види фашизму. В вікі є опис і ознаки фашизму.
В Росії якраз фашизм! По крайній мірі дуже близько до нього.
Авторитаризм - це недемократичний режим, ключовим в якому є лідер. В Росії - авторитаризм.
Тоталітаризм - крайня форма авторитаризму, ключовою є не лідер, а ідея. Це наприклад СРСР чи Південна Корея.
Давайте розкладемо на пальцях
1 Чи вважає Путін Україну - Державою що не відбулась ?
2 Хто стояв на Майдані - українці чи бандерівська хунта ?
3 Львів - українське міста засноване Данилом Галицьким і в новітній історії покращувалось діями митрополита Шептицького ?
Чи місто яке сталін з гітлером після поділу польщі подарували...
А куди ділись бойки-лемки-гуцкули-русини-українці...і так далі?
Донецька/Луганська - це Україна чи подарунок Леніна ,щоб збільшити кількість пролетаріїв
Кубань? Крим?
4 У Другій Світовій українці воювали і перемогли чи воювали і програли ?

То чим дії/ідеологія Путіна по відношенню до України(українців) відрізняється від дій/ідеології Гітлера по відношенню до поляків/євреїв/словян?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:04

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:12

  freeze написав:Libo
"показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу."
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -o-369354/
Какой-то снимок был якобы показан только прокурору, это сторона обвинения. Толку от тех данных, которых не увидит суд(судьи) и они не могут быть использованы в деле.
Это всё равно, что на суде по убийцам Шеремета, прокурор бы заявил, у меня есть видео с камер наблюдения, где видны лица обвиняемых при закладке бомбы, но я это видео вам не покажу, поверьте я-то сам смотрел. :mrgreen:

Така специфіка їхньої розвідки. США ніколи не публікують спутникові фото з своїх військових супутників, все що ми бачимо в ЗМІ це фото з комерційних.
unicdima
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