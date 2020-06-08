Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:Та це все якось приймає абсолютно неадекватні якісь риси ... Уже Гугли-Фейсбуки збираються міняти назви "чорний чи білий список" на нейтральні ? Будуть сині і зелені - ні , зелені не можна , червоні не можна , коричневі не можна ... Це просто ідіотизм ...
– Считаю, ни один президент не может подставлять страну, сказав в адрес другого президента оскорбительные вещи про личное, – продовжує він. – Иногда оскорбительные вещи приводят к тысячам смертей.
Я не собой рискую, не своими рейтингами. Я рискую жизнями людей – всё! И тут, уж извините, дайте мне делать так, как я вижу.
Кто-нибудь понимает, о чём говорит Бубочка ?
А про океан, так напомнило речь Голохвастого из известного фильма
Не можуть мери бути проти президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією.
Чоу, чоу, вертикаль власти ? Объясните кто-нибудь Бубочке, что мэры городов не его подчиненные И что-то он стал себя отождествлять с Украиной. Кто против него, тот против Украины. ЧСВ космических масштабов.
Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально". Чтобы люди понимали – это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу.
andrijk777 написав:В Росії нацизм????? Ти що з глузду з"їхав? Нацизм - це в першу чергу возвеличення своєї нації понад іншими(крайня форма націоналізму) + високі стандарти життя для своєї нації(соціалізм).
Ну-ну 1 Росія- це спроба створення копії совка 2 В совку не було націй - був один народ - під назвою-советскиє люди.... 3 Ти вважаєш ,що Гітлер переживав за всіх громадян Німеччини? А звідки тоді концентраційні табори в яких знаходились не тількі військовополоненні.
Тому Росія сьогодні - це чудовий приклад націонал-соціалізму(тобто нацизму)...де національність русскіє замінили на русскій народ(ти запитай бурята - хто він ?)
budivelnik написав:На мій погляд ,багато хто тут не вдумується в термінологією якою користується. 1 Фашизм - це швидше італійський винахід і італійська ідеологія Дуче муссоліні. 2 В гітлерівській Німеччині використовувався Націонал-соціалізм скорочено=нацизм Є просто націоналісти ,є націонал-анархісти...і так далі 3 Соціалізм - це сильна(але не обовязково багата чи рівноправна) Держава ( ясно ,що Держава яка повинна бути сильною щоб перерозподіляти блага - повинна мати міцну вертикаль Таким чином те що сьогодні в Росії - це нацизм Сильний лідер(пуйло) перерозподіляє доходи нафтогалузі(офіційно на користь бідних) при цьому всюди звеличуючи назву Россія(краде історію Русі,краде Анну дочку Ярослава Мудрого) ,краде перемогу в Другій світовій на користь русскіх ,впроваджує термінологію Москва=третій Рим , і роССійська весна).. Тепер розумієте... А то один тутешній святенник пробував назвати мене націоналістом(в розумінні нацист) ,а що це таке, в його отруєній баптиськими брошурками довбешці-не розуміє.
Приведи мені де там в РФ: "руські понад усе"
Всюди де є фраза про русский народ.... Який в одиночку протистояв Риму і Константинополю Який в одиночку будував СРСР Який в одиночку переміг Гітлера.... Який показує кузькіну мать пендосам в Сірії/Лівії...і Україні/Грузії/Придністровї... але при цьому він складається з бурятів/росіян/чеченців...і ще сотні інших національностей В Гітлера до речі також воювали ці всі національності за гітлера і прои сталіна в окремих арміях/дивізіях/полках
andrijk777 написав:В Росії нацизм????? Ти що з глузду з"їхав? Нацизм - це в першу чергу возвеличення своєї нації понад іншими(крайня форма націоналізму) + високі стандарти життя для своєї нації(соціалізм).
Ну-ну 1 Росія- це спроба створення копії совка 2 В совку не було націй - був один народ - під назвою-советскиє люди.... 3 Ти вважаєш ,що Гітлер переживав за всіх громадян Німеччини? А звідки тоді концентраційні табори в яких знаходились не тількі військовополоненні.
Тому Росія сьогодні - це чудовий приклад націонал-соціалізму(тобто нацизму)...де національність русскіє замінили на русскій народ(ти запитай бурята - хто він ?)
Я правду о тебе порасскажу такую, Что хуже всякой лжи. Олександр Грибоєдов
При чём самых грязных форм! - Когда Геббельс воет о "Гусских" - а дома чернь пасёт их словно баранов. Цинично, и классически - воспето всеми классиками. Вы теперь хотите "Открыть Москву"?
Или в своих тирадаааах "о сегодняшней политике" опустились ниже плинтуса?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
budivelnik написав:На мій погляд ,багато хто тут не вдумується в термінологією якою користується. 1 Фашизм - це швидше італійський винахід і італійська ідеологія Дуче муссоліні. 2 В гітлерівській Німеччині використовувався Націонал-соціалізм скорочено=нацизм Є просто націоналісти ,є націонал-анархісти...і так далі 3 Соціалізм - це сильна(але не обовязково багата чи рівноправна) Держава ( ясно ,що Держава яка повинна бути сильною щоб перерозподіляти блага - повинна мати міцну вертикаль Таким чином те що сьогодні в Росії - це нацизм Сильний лідер(пуйло) перерозподіляє доходи нафтогалузі(офіційно на користь бідних) при цьому всюди звеличуючи назву Россія(краде історію Русі,краде Анну дочку Ярослава Мудрого) ,краде перемогу в Другій світовій на користь русскіх ,впроваджує термінологію Москва=третій Рим , і роССійська весна).. Тепер розумієте... А то один тутешній святенник пробував назвати мене націоналістом(в розумінні нацист) ,а що це таке, в його отруєній баптиськими брошурками довбешці-не розуміє.
В Росії нацизм????? Ти що з глузду з"їхав? Нацизм - це в першу чергу возвеличення своєї нації понад іншими(крайня форма націоналізму) + високі стандарти життя для своєї нації(соціалізм). Ні першого ні другого в Росії немає і близько. Росіян ніхто не возвеличує. Чечня фінансується набагато краще ніж Тула чи Твер. Можновладці купляють нерухомість в Америці - нереально в нацистській державі. І т.д. Фашизм - це поняття включає в себе нацизм, тобто воно ширше. Є різні різні види фашизму. В вікі є опис і ознаки фашизму. В Росії якраз фашизм! По крайній мірі дуже близько до нього. Авторитаризм - це недемократичний режим, ключовим в якому є лідер. В Росії - авторитаризм. Тоталітаризм - крайня форма авторитаризму, ключовою є не лідер, а ідея. Це наприклад СРСР чи Південна Корея.
Давайте розкладемо на пальцях 1 Чи вважає Путін Україну - Державою що не відбулась ? 2 Хто стояв на Майдані - українці чи бандерівська хунта ? 3 Львів - українське міста засноване Данилом Галицьким і в новітній історії покращувалось діями митрополита Шептицького ? Чи місто яке сталін з гітлером після поділу польщі подарували... А куди ділись бойки-лемки-гуцкули-русини-українці...і так далі? Донецька/Луганська - це Україна чи подарунок Леніна ,щоб збільшити кількість пролетаріїв Кубань? Крим? 4 У Другій Світовій українці воювали і перемогли чи воювали і програли ?
То чим дії/ідеологія Путіна по відношенню до України(українців) відрізняється від дій/ідеології Гітлера по відношенню до поляків/євреїв/словян?
freeze написав:Libo "показали спецслужбам Дании, но данные не будут рассекречены и приобщены к делу." https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -o-369354/ Какой-то снимок был якобы показан только прокурору, это сторона обвинения. Толку от тех данных, которых не увидит суд(судьи) и они не могут быть использованы в деле. Это всё равно, что на суде по убийцам Шеремета, прокурор бы заявил, у меня есть видео с камер наблюдения, где видны лица обвиняемых при закладке бомбы, но я это видео вам не покажу, поверьте я-то сам смотрел.
Така специфіка їхньої розвідки. США ніколи не публікують спутникові фото з своїх військових супутників, все що ми бачимо в ЗМІ це фото з комерційних.