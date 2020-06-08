|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:14
andrijk777 написав:
Ось я не уявляю і вважаю це перебільшенням.
Причина очевидна - ви говорите "загальними словами", типу бла-бла-бла.
Немає фактів. Немає прикладів. Немає навіть механізмів, як "російські спецслужби глибоко проникли у бюрократичні інститути ЕС".
"беззубій політиці щодо Росії" - а не беззуба політика, це яка? Об"явити війну Росії?
Перед 2 світовою європейські політики також діяли беззубо - це сталінські чи гітлерівські спецслужби постаралися?
таку дурню міг написати лише той хто зовсім не в темі.
хочу почути пояснення з приводу ПАРЕ та ОБСЕ.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор