Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:Ось я не уявляю і вважаю це перебільшенням. Причина очевидна - ви говорите "загальними словами", типу бла-бла-бла. Немає фактів. Немає прикладів. Немає навіть механізмів, як "російські спецслужби глибоко проникли у бюрократичні інститути ЕС". "беззубій політиці щодо Росії" - а не беззуба політика, це яка? Об"явити війну Росії? Перед 2 світовою європейські політики також діяли беззубо - це сталінські чи гітлерівські спецслужби постаралися?
таку дурню міг написати лише той хто зовсім не в темі. хочу почути пояснення з приводу ПАРЕ та ОБСЕ.
budivelnik написав:Таким чином те що сьогодні в Росії - це нацизм
Не тільки сьогодні. Академік Павлов, нобелівський лауреат писав у 1934 р., що джерелом фашизму став більшовицький переворот у Росії: до нього «фашизму не було», і опісля нього більшовики сіяли «по культурному світові не революцію, а з величезним успіхом фашизм» http://old.ihst.ru/projects/sohist/docu ... v95ist.htm
Faceless написав:и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
Соцопрос в США Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%). В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.
Это еще раз подтверждает тезис, который я высказывал ранее (заимствовав его у блогеров-эмигрантов): мы не в состоянии понять менталитет и проблемы американцев. В свое время Вайль и Генис цитировали какого-то француза, который сказал, что США - это не страна, это цивилизация.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
19yuriy91 написав: в результате всех пройопов всех наших презов обсирается наша страна
Я это и сказал, но до порохоботов даже это не доходит
Не говори за других
Ещё во время предвыборной компании я говорил, смотрите за кого вы собираетесь голосовать ? Ведь Зеленский будет представлять Украину в мире. Его некомпетентность будет провалом для Украины
Но у тебя всё равно Порошенко виноват.
Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял. Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать. Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного? Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание. Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?
shapo написав:Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял. Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать. Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного? Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание. Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?
Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные.
shapo написав:Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял. Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать. Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного? Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание. Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?
Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные.
У истории нет сослагательного наклонения. Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна
shapo написав:Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял. Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать. Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного? Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание. Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?
Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные.
С чего бы он мог стать?
В 2014-ом после Майдана у народа были ещё сподiвання на старые лица. Что в новых послемайданных условиях они започаткують нові принципи у владі.
Я ось про що подумав, товариство....Це яке в нас недолуге керівництво, що навіть торгуватися не вміють.
Умовно. Україна в центрі геополітичної розбірки.
З одного боку - відшматовані РФ східні території.
З другого - неокуповані території, протекторат Заходу.
Між ними розбірка. І кожний, начебто, повинен був в зоні свого контролю будувати вітрину, таке собі соцзмагання, чия модель краще. Боротися за серця і прихильність українців.
По факту, не можуть змусити розкошелитися на побудову вітрини, жодну з сторін геополітичного протистояння. Тобто тримають на короткому повідку, навіть не намагаючися прислухатися до потреб українців. Убога псевдоеліта, не здатна навіть на ефективні торги частиною суверенітету. Повні опущенці в світі.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 09 чер, 2020 21:37, всього редагувалось 2 разів.
shapo написав: Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна
Мне даже трудно представить как себя повел Бубочка в такой ситуации, в международной политике, он не разбирается, главком с него такой себе, при увеличенном финансировании силового блока и медицины элементарной защиты населения не смог организовать, своему корешу позволил заработать неплохо на экспорте товаров медицинского назначения... Даже не знаю что можно поставить в заслугу за год его царствования.