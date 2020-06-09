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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6293629462956296>
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 19:14

  andrijk777 написав:Ось я не уявляю і вважаю це перебільшенням.
Причина очевидна - ви говорите "загальними словами", типу бла-бла-бла.
Немає фактів. Немає прикладів. Немає навіть механізмів, як "російські спецслужби глибоко проникли у бюрократичні інститути ЕС".
"беззубій політиці щодо Росії" - а не беззуба політика, це яка? Об"явити війну Росії? :D
Перед 2 світовою європейські політики також діяли беззубо - це сталінські чи гітлерівські спецслужби постаралися? :D

таку дурню міг написати лише той хто зовсім не в темі.
хочу почути пояснення з приводу ПАРЕ та ОБСЕ.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:31

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Таким чином
те що сьогодні в Росії - це нацизм


Не тільки сьогодні. Академік Павлов, нобелівський лауреат писав у 1934 р., що джерелом фашизму став більшовицький переворот у Росії: до нього «фашизму не було», і опісля нього більшовики сіяли «по культурному світові не революцію, а з величезним успіхом фашизм» http://old.ihst.ru/projects/sohist/docu ... v95ist.htm
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:49

  freeze написав:
  Faceless написав:и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут.
Соцопрос в США
Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).
В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.

Это еще раз подтверждает тезис, который я высказывал ранее (заимствовав его у блогеров-эмигрантов): мы не в состоянии понять менталитет и проблемы американцев.
В свое время Вайль и Генис цитировали какого-то француза, который сказал, что США - это не страна, это цивилизация.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:15

  pesikot написав:
  shapo написав:
  19yuriy91 написав:
в результате всех пройопов всех наших презов обсирается наша страна


Я это и сказал, но до порохоботов даже это не доходит

Не говори за других

Ещё во время предвыборной компании я говорил, смотрите за кого вы собираетесь голосовать ?
Ведь Зеленский будет представлять Украину в мире. Его некомпетентность будет провалом для Украины

Но у тебя всё равно Порошенко виноват.


Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.
Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.
Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?
Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.
Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:18

  shapo написав:Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.
Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.
Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?
Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.
Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?

Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:24

  _Mykola_ написав:
  shapo написав:Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.
Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.
Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?
Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.
Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?

Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные.


У истории нет сослагательного наклонения. Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:30

  _Mykola_ написав:
  shapo написав:Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.
Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.
Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?
Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.
Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?

Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные.

С чего бы он мог стать?

В 2014-ом после Майдана у народа были ещё сподiвання на старые лица.
Что в новых послемайданных условиях они започаткують нові принципи у владі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:31

Я ось про що подумав, товариство....Це яке в нас недолуге керівництво, що навіть торгуватися не вміють.

Умовно. Україна в центрі геополітичної розбірки.

З одного боку - відшматовані РФ східні території.

З другого - неокуповані території, протекторат Заходу.


Між ними розбірка. І кожний, начебто, повинен був в зоні свого контролю будувати вітрину, таке собі соцзмагання, чия модель краще. Боротися за серця і прихильність українців.


По факту, не можуть змусити розкошелитися на побудову вітрини, жодну з сторін геополітичного протистояння. Тобто тримають на короткому повідку, навіть не намагаючися прислухатися до потреб українців. Убога псевдоеліта, не здатна навіть на ефективні торги частиною суверенітету. Повні опущенці в світі.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 09 чер, 2020 21:37, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:32

интересна передача
"реформы" в Украине, ответственность властей, "борьба" с коррупцией....
https://www.youtube.com/watch?v=KlqQ6blC9ak
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:38

  shapo написав: Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна

Мне даже трудно представить как себя повел Бубочка в такой ситуации, в международной политике, он не разбирается, главком с него такой себе, при увеличенном финансировании силового блока и медицины элементарной защиты населения не смог организовать, своему корешу позволил заработать неплохо на экспорте товаров медицинского назначения...
Даже не знаю что можно поставить в заслугу за год его царствования.
_Mykola_
 
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