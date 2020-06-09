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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6293629462956296> Додано: Вів 09 чер, 2020 19:14 andrijk777 написав: Ось я не уявляю і вважаю це перебільшенням.

Причина очевидна - ви говорите "загальними словами", типу бла-бла-бла.

Немає фактів. Немає прикладів. Немає навіть механізмів, як "російські спецслужби глибоко проникли у бюрократичні інститути ЕС".

"беззубій політиці щодо Росії" - а не беззуба політика, це яка? Об"явити війну Росії?

Перед 2 світовою європейські політики також діяли беззубо - це сталінські чи гітлерівські спецслужби постаралися? Ось я не уявляю і вважаю це перебільшенням.Причина очевидна - ви говорите "загальними словами", типу бла-бла-бла.Немає фактів. Немає прикладів. Немає навіть механізмів, як "російські спецслужби глибоко проникли у бюрократичні інститути ЕС"."беззубій політиці щодо Росії" - а не беззуба політика, це яка? Об"явити війну Росії?Перед 2 світовою європейські політики також діяли беззубо - це сталінські чи гітлерівські спецслужби постаралися?

таку дурню міг написати лише той хто зовсім не в темі.

хочу почути пояснення з приводу ПАРЕ та ОБСЕ. таку дурню міг написати лише той хто зовсім не в темі.хочу почути пояснення з приводу ПАРЕ та ОБСЕ. unicdima

Повідомлень: 538 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 20:31 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: Таким чином

те що сьогодні в Росії - це нацизм Таким чиномте що сьогодні в Росії - це нацизм



Не тільки сьогодні. Академік Павлов, нобелівський лауреат писав у 1934 р., що джерелом фашизму став більшовицький переворот у Росії: до нього «фашизму не було», і опісля нього більшовики сіяли «по культурному світові не революцію, а з величезним успіхом фашизм» http://old.ihst.ru/projects/sohist/docu ... v95ist.htm Не тільки сьогодні. Академік Павлов, нобелівський лауреат писав у 1934 р., що джерелом фашизму став більшовицький переворот у Росії: до нього «фашизму не було», і опісля нього більшовики сіяли «по культурному світові не революцію, а з величезним успіхом фашизм» Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3449 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 20:49 freeze написав: Faceless написав: и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут. и в итоге придёт к противоположному - обострению античерных настроений, они сами делают все для этого, поведение животных и унижение белых так просто не пройдут. Соцопрос в США

Подавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).

В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу. Соцопрос в СШАПодавляющее большинство американцев считают, что протесты, происходящие по всей стране, являются оправданными (84%).В два раза больше избирателей отдают Байдену предпочтение касательно решения вопроса отношения рас в стране: 63% считают, что Байден справится с его решением, и только 31% - что его успешно решит Трамп. Среди чернокожих расхождение еще больше: 91% отдают предпочтение Байдену и 4% - Трампу.

Это еще раз подтверждает тезис, который я высказывал ранее (заимствовав его у блогеров-эмигрантов): мы не в состоянии понять менталитет и проблемы американцев.

В свое время Вайль и Генис цитировали какого-то француза, который сказал, что США - это не страна, это цивилизация. Это еще раз подтверждает тезис, который я высказывал ранее (заимствовав его у блогеров-эмигрантов): мы не в состоянии понять менталитет и проблемы американцев.В свое время Вайль и Генис цитировали какого-то француза, который сказал, что США - это не страна, это цивилизация. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17330 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1888 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:15 pesikot написав: shapo написав: 19yuriy91 написав:

в результате всех пройопов всех наших презов обсирается наша страна в результате всех пройопов всех наших презов обсирается наша страна



Я это и сказал, но до порохоботов даже это не доходит Я это и сказал, но до порохоботов даже это не доходит

Не говори за других



Ещё во время предвыборной компании я говорил, смотрите за кого вы собираетесь голосовать ?

Ведь Зеленский будет представлять Украину в мире. Его некомпетентность будет провалом для Украины



Но у тебя всё равно Порошенко виноват. Не говори за другихЕщё во время предвыборной компании я говорил, смотрите за кого вы собираетесь голосовать ?Ведь Зеленский будет представлять Украину в мире. Его некомпетентность будет провалом для УкраиныНо у тебя всё равно Порошенко виноват.



Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.

Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.

Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?

Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.

Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства? Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3555 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:18 shapo написав: Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.

Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.

Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?

Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.

Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства? Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?

Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные. Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные. _Mykola_ Повідомлень: 3775 З нами з: 09.02.09 Подякував: 533 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:24 _Mykola_ написав: shapo написав: Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.

Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.

Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?

Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.

Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства? Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?

Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные. Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные.



У истории нет сослагательного наклонения. Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна У истории нет сослагательного наклонения. Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3555 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:30 _Mykola_ написав: shapo написав: Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.

Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.

Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?

Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.

Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства? Я говорю про тебя и могу повторить в очередной раз если ты в очередной раз не понял.Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось. За Порошенко не стал бы и сейчас голосовать.Какая компетентность в международных делах была у окончившего КИМО Петрухи шоколадного?Что он кроме позора принес видно сейчас по скандалу с сынком Байдена, видно было и тогда когда он поставил все на Клинтон, а потом ловил возле туалета Трампа чтобы подлизаться и покупал Пенсильванский уголь и списанные катера в качестве взятки за внимание.Или Минские соглашения это верх дипломатического искусства?

Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные. Если бы в 2014 у нас президентом стал Бубочка, то скорее всего Украины уже и не было бы на карте, или остались в лучшем случае только пару западных областей. Но видосики были бы зачетные.

С чего бы он мог стать?



В 2014-ом после Майдана у народа были ещё сподiвання на старые лица.

Что в новых послемайданных условиях они започаткують нові принципи у владі. С чего бы он мог стать?В 2014-ом после Майдана у народа были ещё сподiвання на старые лица.Что в новых послемайданных условиях они започаткують нові принципи у владі. detroytred

Повідомлень: 23089 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1936 раз. Подякували: 3240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:31 Я ось про що подумав, товариство....Це яке в нас недолуге керівництво, що навіть торгуватися не вміють.



Умовно. Україна в центрі геополітичної розбірки.



З одного боку - відшматовані РФ східні території.



З другого - неокуповані території, протекторат Заходу.





Між ними розбірка. І кожний, начебто, повинен був в зоні свого контролю будувати вітрину, таке собі соцзмагання, чия модель краще. Боротися за серця і прихильність українців.





По факту, не можуть змусити розкошелитися на побудову вітрини, жодну з сторін геополітичного протистояння. Тобто тримають на короткому повідку, навіть не намагаючися прислухатися до потреб українців. Убога псевдоеліта, не здатна навіть на ефективні торги частиною суверенітету. Повні опущенці в світі. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 09 чер, 2020 21:37, всього редагувалось 2 разів. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28898 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1956 раз. Подякували: 2127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:32

"реформы" в Украине, ответственность властей, "борьба" с коррупцией....

https://www.youtube.com/watch?v=KlqQ6blC9ak интересна передача"реформы" в Украине, ответственность властей, "борьба" с коррупцией.... 19yuriy91 Повідомлень: 2801 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 чер, 2020 21:38 shapo написав: Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна

Мне даже трудно представить как себя повел Бубочка в такой ситуации, в международной политике, он не разбирается, главком с него такой себе, при увеличенном финансировании силового блока и медицины элементарной защиты населения не смог организовать, своему корешу позволил заработать неплохо на экспорте товаров медицинского назначения...

Даже не знаю что можно поставить в заслугу за год его царствования. Мне даже трудно представить как себя повел Бубочка в такой ситуации, в международной политике, он не разбирается, главком с него такой себе, при увеличенном финансировании силового блока и медицины элементарной защиты населения не смог организовать, своему корешу позволил заработать неплохо на экспорте товаров медицинского назначения...Даже не знаю что можно поставить в заслугу за год его царствования. _Mykola_ Повідомлень: 3775 З нами з: 09.02.09 Подякував: 533 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6293629462956296> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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