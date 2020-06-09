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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6294629562966297>
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:42

  _Mykola_ написав:Даже не знаю что можно поставить в заслугу за год его царствования.

Начебто не помічений в тому, щоб щось тирив чи мародьорствував. Градус нетерпимості всередині суспільста зменшився з приводу гуманітарних питаннь.

Але, як менеджер - 0, без палочки. І авторитету серед вовків-хижаків немає. Лялька-клоун. Не самостійна фігура.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:52

  Козак-характерник написав:Начебто не помічений в тому, щоб щось тирив чи мародьорствував.
Приклад з особистої історії
Було в мене два продавця
Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць
Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....

Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні
Хто з продавців отримував премію?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:03

budivelnik Я вже Вам проводив сеанс терапії під назвою, "поглянь на себе в дзеркало"... :) Вибачте, Ви не розумієте, як Вам по нормальному пояснюють, що не треба брехати, ні в жартівливій формі, коли Вас пародіють, Ваші брудні прийомчики. :) Просто немає бажання дискутувати. Ви можете врешті решт дискутувати цивілізованно? Просто доносити свою думку, не намагаючися переходити на особистості...Ви ж доросла людина, невже Вас треба виховувати? Ні, не треба...Я впевнений, що і Ви самі розумієте, що так, як Ви поводитеся з людьми, поводитися не гідно. Будьте, добріше! :)

Чесно, я втомився Вам пояснювати елементарні речі. Ви або жирний троляка, або ...не буду робити подальші припущення, щоб не ображати. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:11

  flyman написав:
  Puente написав:Та це все якось приймає абсолютно неадекватні якісь риси ... Уже Гугли-Фейсбуки збираються міняти назви "чорний чи білий список" на нейтральні ? Будуть сині і зелені - ні , зелені не можна , червоні не можна , коричневі не можна ... Це просто ідіотизм ...
https://ebanoe.it/2020/06/08/go-changes/

Молодежь Нью-Йорка, изнывающая от безделья.
А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:14

  Козак-характерник написав:Просто немає бажання дискутувати
В тебе роздвоєння особистості?
Бажання нема - але дискутуєш.
Мазохіст чи брошурки залишок мозку випалили?

А для інших
Ще 35 років тому, командир моєї частини казав
Немає такої професії класний пацан....
Тому
Якщо людина приперлась туди ,де ні бельмеса не розуміє - то вона може й хороший пацан,але точно нікому не потрібна
точно так само як перепощувач брошурок...
Може й хороший християнин...але нафік не потрібний ні Державі(бо її не захищає ні фінансово ні власним життям)
Ні дівчаткам з якими зустрічається- бо альфонс
Ні на цих сторінках - бо навіть не в стані сам зрозуміти те що перепощує...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:23

Starikan
Молодці америкоси.....
Хліба і видовищ
Видовища дали ,піцу дали...
Народ трошки потусується і...білі підуть працювати ,а темношкірі зачинщики будуть взяті на облік...а далі все по алгоритму
особливо буйних -швиденько ізолюють ( а за що перехід вулиці чи незаповнення декларації )-не важливо
А без буйних...
Настоящих буйних мало ,вот и нету вожаков....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:27

  _Mykola_ написав:
  shapo написав: Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна

Мне даже трудно представить как себя повел Бубочка в такой ситуации, в международной политике, он не разбирается, главком с него такой себе, при увеличенном финансировании силового блока и медицины элементарной защиты населения не смог организовать, своему корешу позволил заработать неплохо на экспорте товаров медицинского назначения...
Даже не знаю что можно поставить в заслугу за год его царствования.

Не нужно ничего представлять,про международную политику Шоколадного я уже написал, про состояние убитой медицины спросить у Порошенко и Супрун с её "реформам", силовой блок в заказах Свинарчуков, Ленкузни, Пашинского и т.д.,и т. п. Претензии к Зеленскому могут быть за продолжение прежнего губительного курса и невыполнение предвыборных обещаний, но не за Минские договорённости подписанные Порошенко
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:29

  budivelnik написав:Бажання нема - але дискутуєш.
Мазохіст чи брошурки залишок мозку випалили?

Ні, в мене все в порядку. Як би дивно Вам не здавалося, але я ставлюся до Вас нормально. Те, що Ви маєте такий характер, ну що вже поробиш? Характер, такий характер... :) Я особисто Вас не знаю. Ви лише форумний персонаж, що не має жодного стосунку до мого реального життя, над яким іноді можна пожартувати. Але я розумію, що Ви є реальною людиною. В мене є тільки одне бажання, щоб Ви стали добріше. Можливо Ви спеціально натягуєте маску, що Вам зовсім не личить, щоб приховати якусь біль, чи проблеми...Можете вірити в щирість моїх слів, можете не вірити. Просто не хочу і не буду більше витрачати час на зясування стосунків тут. Не буду флудити. :) Можете думати що хочете, фантазувати...Все це ніяк не стосується мене особисто. А якщо Вам стає легше від тих фантазій, ну що ж, смачного, як то кажуть! Кайфуйте на здоровя і многая літа! :) Так і бути. Самозабанюсь з цієї гілки. Все для Вас!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:33

  Starikan написав:Молодежь Нью-Йорка, изнывающая от безделья.
А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить

Репортаж на редкость бездарный т. к. бедный автор до сих пор не понял кто организовывал митинги и грабежи, почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:36

  Козак-характерник написав:Так і бути. Самозабанюсь з цієї гілки. Все для Вас!
Якщо виконаєш - то отримаєш час для роботи над собою...
Пару років пройде і при нормальному відношенні зможеш гордо заявити що знаєш навіть більше ніж простий двірник .....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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