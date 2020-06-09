Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Начебто не помічений в тому, щоб щось тирив чи мародьорствував.
Приклад з особистої історії Було в мене два продавця Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....
Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні Хто з продавців отримував премію?
budivelnik Я вже Вам проводив сеанс терапії під назвою, "поглянь на себе в дзеркало"... Вибачте, Ви не розумієте, як Вам по нормальному пояснюють, що не треба брехати, ні в жартівливій формі, коли Вас пародіють, Ваші брудні прийомчики. Просто немає бажання дискутувати. Ви можете врешті решт дискутувати цивілізованно? Просто доносити свою думку, не намагаючися переходити на особистості...Ви ж доросла людина, невже Вас треба виховувати? Ні, не треба...Я впевнений, що і Ви самі розумієте, що так, як Ви поводитеся з людьми, поводитися не гідно. Будьте, добріше!
Чесно, я втомився Вам пояснювати елементарні речі. Ви або жирний троляка, або ...не буду робити подальші припущення, щоб не ображати.
Puente написав:Та це все якось приймає абсолютно неадекватні якісь риси ... Уже Гугли-Фейсбуки збираються міняти назви "чорний чи білий список" на нейтральні ? Будуть сині і зелені - ні , зелені не можна , червоні не можна , коричневі не можна ... Це просто ідіотизм ...
Козак-характерник написав:Просто немає бажання дискутувати
В тебе роздвоєння особистості? Бажання нема - але дискутуєш. Мазохіст чи брошурки залишок мозку випалили?
А для інших Ще 35 років тому, командир моєї частини казав Немає такої професії класний пацан.... Тому Якщо людина приперлась туди ,де ні бельмеса не розуміє - то вона може й хороший пацан,але точно нікому не потрібна точно так само як перепощувач брошурок... Може й хороший християнин...але нафік не потрібний ні Державі(бо її не захищає ні фінансово ні власним життям) Ні дівчаткам з якими зустрічається- бо альфонс Ні на цих сторінках - бо навіть не в стані сам зрозуміти те що перепощує...
Starikan Молодці америкоси..... Хліба і видовищ Видовища дали ,піцу дали... Народ трошки потусується і...білі підуть працювати ,а темношкірі зачинщики будуть взяті на облік...а далі все по алгоритму особливо буйних -швиденько ізолюють ( а за що перехід вулиці чи незаповнення декларації )-не важливо А без буйних... Настоящих буйних мало ,вот и нету вожаков....
shapo написав: Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна
Мне даже трудно представить как себя повел Бубочка в такой ситуации, в международной политике, он не разбирается, главком с него такой себе, при увеличенном финансировании силового блока и медицины элементарной защиты населения не смог организовать, своему корешу позволил заработать неплохо на экспорте товаров медицинского назначения... Даже не знаю что можно поставить в заслугу за год его царствования.
Не нужно ничего представлять,про международную политику Шоколадного я уже написал, про состояние убитой медицины спросить у Порошенко и Супрун с её "реформам", силовой блок в заказах Свинарчуков, Ленкузни, Пашинского и т.д.,и т. п. Претензии к Зеленскому могут быть за продолжение прежнего губительного курса и невыполнение предвыборных обещаний, но не за Минские договорённости подписанные Порошенко
budivelnik написав:Бажання нема - але дискутуєш. Мазохіст чи брошурки залишок мозку випалили?
Ні, в мене все в порядку. Як би дивно Вам не здавалося, але я ставлюся до Вас нормально. Те, що Ви маєте такий характер, ну що вже поробиш? Характер, такий характер... Я особисто Вас не знаю. Ви лише форумний персонаж, що не має жодного стосунку до мого реального життя, над яким іноді можна пожартувати. Але я розумію, що Ви є реальною людиною. В мене є тільки одне бажання, щоб Ви стали добріше. Можливо Ви спеціально натягуєте маску, що Вам зовсім не личить, щоб приховати якусь біль, чи проблеми...Можете вірити в щирість моїх слів, можете не вірити. Просто не хочу і не буду більше витрачати час на зясування стосунків тут. Не буду флудити. Можете думати що хочете, фантазувати...Все це ніяк не стосується мене особисто. А якщо Вам стає легше від тих фантазій, ну що ж, смачного, як то кажуть! Кайфуйте на здоровя і многая літа! Так і бути. Самозабанюсь з цієї гілки. Все для Вас!
Starikan написав:Молодежь Нью-Йорка, изнывающая от безделья. А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить
Репортаж на редкость бездарный т. к. бедный автор до сих пор не понял кто организовывал митинги и грабежи, почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump