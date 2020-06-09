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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6294629562966297
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:37

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Так і бути. Самозабанюсь з цієї гілки. Все для Вас!
Якщо виконаєш - то отримаєш час для роботи над собою...
Пару років пройде і при нормальному відношенні зможеш гордо заявити що знаєш навіть більше ніж простий двірник .....

Дякую за побажання! Бувайте! :wink:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:39

  shapo написав:почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump
Мені цікаво
Чому у нас можуть проходити мітинги -фак пуйло
а в росії -не проходять..
По версії шапо це тому.що педераційники всі як один встануть на захист коханого карлика?

Так само і з штатами де при владі демократи
Трампісти в трампіських штатах -погасили силою....але болячка це така штука.яку можна лікувати.але не можна змусити зникнути без лікування
Тому в одному місці притиснули - в іншому вилізла.
Питання до розумних
Що правильніше
Тиснути і чекати що сама пройде
Чи дозволити вилізти - щоб розібратись що лікувати і як
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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