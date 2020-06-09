Дякую за побажання! Бувайте!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:37
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:39
Мені цікаво
Чому у нас можуть проходити мітинги -фак пуйло
а в росії -не проходять..
По версії шапо це тому.що педераційники всі як один встануть на захист коханого карлика?
Так само і з штатами де при владі демократи
Трампісти в трампіських штатах -погасили силою....але болячка це така штука.яку можна лікувати.але не можна змусити зникнути без лікування
Тому в одному місці притиснули - в іншому вилізла.
Питання до розумних
Що правильніше
Тиснути і чекати що сама пройде
Чи дозволити вилізти - щоб розібратись що лікувати і як
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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