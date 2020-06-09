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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6294629562966297>
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:42

.....
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 09 чер, 2020 23:52, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:52

  Козак-характерник написав:Начебто не помічений в тому, щоб щось тирив чи мародьорствував.
Приклад з особистої історії
Було в мене два продавця
Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць
Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....

Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні
Хто з продавців отримував премію?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:11

  flyman написав:
  Puente написав:Та це все якось приймає абсолютно неадекватні якісь риси ... Уже Гугли-Фейсбуки збираються міняти назви "чорний чи білий список" на нейтральні ? Будуть сині і зелені - ні , зелені не можна , червоні не можна , коричневі не можна ... Це просто ідіотизм ...
https://ebanoe.it/2020/06/08/go-changes/

Молодежь Нью-Йорка, изнывающая от безделья.
А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:14

  Козак-характерник написав:Просто немає бажання дискутувати
В тебе роздвоєння особистості?
Бажання нема - але дискутуєш.
Мазохіст чи брошурки залишок мозку випалили?

А для інших
Ще 35 років тому, командир моєї частини казав
Немає такої професії класний пацан....
Тому
Якщо людина приперлась туди ,де ні бельмеса не розуміє - то вона може й хороший пацан,але точно нікому не потрібна
точно так само як перепощувач брошурок...
Може й хороший християнин...але нафік не потрібний ні Державі(бо її не захищає ні фінансово ні власним життям)
Ні дівчаткам з якими зустрічається- бо альфонс
Ні на цих сторінках - бо навіть не в стані сам зрозуміти те що перепощує...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:23

Starikan
Молодці америкоси.....
Хліба і видовищ
Видовища дали ,піцу дали...
Народ трошки потусується і...білі підуть працювати ,а темношкірі зачинщики будуть взяті на облік...а далі все по алгоритму
особливо буйних -швиденько ізолюють ( а за що перехід вулиці чи незаповнення декларації )-не важливо
А без буйних...
Настоящих буйних мало ,вот и нету вожаков....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:33

  Starikan написав:Молодежь Нью-Йорка, изнывающая от безделья.
А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить

Репортаж на редкость бездарный т. к. бедный автор до сих пор не понял кто организовывал митинги и грабежи, почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:36

  Козак-характерник написав:Так і бути. Самозабанюсь з цієї гілки. Все для Вас!
Якщо виконаєш - то отримаєш час для роботи над собою...
Пару років пройде і при нормальному відношенні зможеш гордо заявити що знаєш навіть більше ніж простий двірник .....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:39

  shapo написав:почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump
Мені цікаво
Чому у нас можуть проходити мітинги -фак пуйло
а в росії -не проходять..
По версії шапо це тому.що педераційники всі як один встануть на захист коханого карлика?

Так само і з штатами де при владі демократи
Трампісти в трампіських штатах -погасили силою....але болячка це така штука.яку можна лікувати.але не можна змусити зникнути без лікування
Тому в одному місці притиснули - в іншому вилізла.
Питання до розумних
Що правильніше
Тиснути і чекати що сама пройде
Чи дозволити вилізти - щоб розібратись що лікувати і як
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:33

  _Mykola_ написав:
  shapo написав: Если при Турчинове-Порошенко Украина расцвела и отстояла территориальную целостность, то здесь уже медицина бессильна

Мне даже трудно представить как себя повел Бубочка в такой ситуации, в международной политике, он не разбирается, главком с него такой себе, при увеличенном финансировании силового блока и медицины элементарной защиты населения не смог организовать, своему корешу позволил заработать неплохо на экспорте товаров медицинского назначения...
Даже не знаю что можно поставить в заслугу за год его царствования.

в економіку сильно не лізе, хоч на цьому дякую
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:37

  budivelnik написав:
  Козак-характерник написав:Начебто не помічений в тому, щоб щось тирив чи мародьорствував.
Приклад з особистої історії
Було в мене два продавця
Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць
Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....

Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні
Хто з продавців отримував премію?

другий морально розкладав колектив... але то таке, будівельник йому за це давав премію
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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