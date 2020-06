Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6294629562966297> Додано: Вів 09 чер, 2020 21:42

Начебто не помічений в тому, щоб щось тирив чи мародьорствував.

Було в мене два продавця

Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць

Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....



Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні

Приклад з особистої історіїБуло в мене два продавцяОдин чесний... - виручка нехай 100 одиницьДругий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винніХто з продавців отримував премію?

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Та це все якось приймає абсолютно неадекватні якісь риси ... Уже Гугли-Фейсбуки збираються міняти назви "чорний чи білий список" на нейтральні ? Будуть сині і зелені - ні , зелені не можна , червоні не можна , коричневі не можна ... Це просто ідіотизм ... https://ebanoe.it/2020/06/08/go-changes/

Молодежь Нью-Йорка, изнывающая от безделья.

А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить

Молодежь Нью-Йорка, изнывающая от безделья.А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить

Бажання нема - але дискутуєш.

Мазохіст чи брошурки залишок мозку випалили?



А для інших

Ще 35 років тому, командир моєї частини казав

Немає такої професії класний пацан....

Тому

Якщо людина приперлась туди ,де ні бельмеса не розуміє - то вона може й хороший пацан,але точно нікому не потрібна

точно так само як перепощувач брошурок...

Може й хороший християнин...але нафік не потрібний ні Державі(бо її не захищає ні фінансово ні власним життям)

Ні дівчаткам з якими зустрічається- бо альфонс

В тебе роздвоєння особистості?Бажання нема - але дискутуєш.Мазохіст чи брошурки залишок мозку випалили?А для іншихЩе 35 років тому, командир моєї частини казавТомуЯкщо людина приперлась туди ,де ні бельмеса не розуміє - то вона може й хороший пацан,але точно нікому не потрібнаточно так само як перепощувач брошурок...Може й хороший християнин...але нафік не потрібний ні Державі(бо її не захищає ні фінансово ні власним життям)Ні дівчаткам з якими зустрічається- бо альфонсНі на цих сторінках - бо навіть не в стані сам зрозуміти те що перепощує...

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Вів 09 чер, 2020 22:23

Молодці америкоси.....

Хліба і видовищ

Видовища дали ,піцу дали...

Народ трошки потусується і...білі підуть працювати ,а темношкірі зачинщики будуть взяті на облік...а далі все по алгоритму

особливо буйних -швиденько ізолюють ( а за що перехід вулиці чи незаповнення декларації )-не важливо

А без буйних...

Настоящих буйных мало ,вот и нету вожаков....

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Вів 09 чер, 2020 22:33
Молодежь Нью-Йорка, изнывающая от безделья.А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить

А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить

Молодежь Нью-Йорка, изнывающая от безделья.А чо, Трампыч раздает халявные бабки, почему бы и не побузить

Репортаж на редкость бездарный т. к. бедный автор до сих пор не понял кто организовывал митинги и грабежи, почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump

Якщо виконаєш - то отримаєш час для роботи над собою...Пару років пройде і при нормальному відношенні зможеш гордо заявити що знаєш навіть більше ніж простий двірник .....

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Вів 09 чер, 2020 22:39

Чому у нас можуть проходити мітинги -фак пуйло

а в росії -не проходять..

По версії шапо це тому.що педераційники всі як один встануть на захист коханого карлика?



Так само і з штатами де при владі демократи

Трампісти в трампіських штатах -погасили силою....але болячка це така штука.яку можна лікувати.але не можна змусити зникнути без лікування

Тому в одному місці притиснули - в іншому вилізла.

Питання до розумних

Що правильніше

Тиснути і чекати що сама пройде

Мені цікавоЧому у нас можуть проходити мітинги -фак пуйлоа в росії -не проходять..По версії шапо це тому.що педераційники всі як один встануть на захист коханого карлика?Так само і з штатами де при владі демократиТрампісти в трампіських штатах -погасили силою....але болячка це така штука.яку можна лікувати.але не можна змусити зникнути без лікуванняТому в одному місці притиснули - в іншому вилізла.Питання до розумнихЩо правильнішеТиснути і чекати що сама пройдеЧи дозволити вилізти - щоб розібратись що лікувати і як

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Додано: Вів 09 чер, 2020 23:33

Мне даже трудно представить как себя повел Бубочка в такой ситуации, в международной политике, он не разбирается, главком с него такой себе, при увеличенном финансировании силового блока и медицины элементарной защиты населения не смог организовать, своему корешу позволил заработать неплохо на экспорте товаров медицинского назначения...

Мне даже трудно представить как себя повел Бубочка в такой ситуации, в международной политике, он не разбирается, главком с него такой себе, при увеличенном финансировании силового блока и медицины элементарной защиты населения не смог организовать, своему корешу позволил заработать неплохо на экспорте товаров медицинского назначения...Даже не знаю что можно поставить в заслугу за год его царствования.

в економіку сильно не лізе, хоч на цьому дякую

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Вів 09 чер, 2020 23:37

Було в мене два продавця

Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць

Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....



Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні

Хто з продавців отримував премію? Приклад з особистої історіїБуло в мене два продавцяОдин чесний... - виручка нехай 100 одиницьДругий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винніХто з продавців отримував премію?

другий морально розкладав колектив... але то таке, будівельник йому за це давав премію

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

