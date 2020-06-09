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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 чер, 2020 23:56
budivelnik написав:
То чим дії/ідеологія Путіна по відношенню до України(українців) відрізняється від дій/ідеології Гітлера по відношенню до поляків/євреїв/словян?
Ви вроді розумна людина, це ж елементарні речі.Кардинально відрізняється.
Гітлер знищував євреїв ціленапрямлено! Слов'ян він вважав 2 сортом - знищував масово. Французи - 1 сорт, майже не знищував.
Путін не відрізняє національності. Напав на Україну не тому, що не любить українців. Він напав тому що це була сама легша ціль. Якби найлегше було віджати кусок Казахстану - він би напав на Казахстан.*Путін це взагалі шістьорка в порівнянні з такими тузами як Гітлер, Сталін.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 00:10
budivelnik написав:
Приклад з особистої історії
Було в мене два продавця
Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць
Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....
Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні
Хто з продавців отримував премію?
Цікаво, що вони продають, якщо їхня виручка відрізняється в 1,5 рази?
В звичайному магазині виручка не може в 1,5 рази відрізнятись в різних продавців.
А якщо це наприклад автосалон - то гнати в шию потрібно і першого і другого. А ви ще їм премії виписуєте, прикольно.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 00:18
andrijk777 написав:Путін не відрізняє національності. Напав на Україну не тому, що не любить українців.
Достаточно посмотреть на генералитет российской армии, полно украинцев, лучший друг Путина многие годы Тимченко. Другой близкий друг еврей. Ему, имхо, вообще до одного места национальности, скорее важна лояльность к России как к государству, а там хоть папуасом будь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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