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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6294629562966297 Додано: Вів 09 чер, 2020 23:56 budivelnik написав: То чим дії/ідеологія Путіна по відношенню до України(українців) відрізняється від дій/ідеології Гітлера по відношенню до поляків/євреїв/словян? То чим дії/ідеологія Путіна по відношенню до України(українців) відрізняється від дій/ідеології Гітлера по відношенню до поляків/євреїв/словян?

Ви вроді розумна людина, це ж елементарні речі.

Кардинально відрізняється.

Гітлер знищував євреїв ціленапрямлено! Слов'ян він вважав 2 сортом - знищував масово. Французи - 1 сорт, майже не знищував.

Путін не відрізняє національності. Напав на Україну не тому, що не любить українців. Він напав тому що це була сама легша ціль. Якби найлегше було віджати кусок Казахстану - він би напав на Казахстан.

*Путін це взагалі шістьорка в порівнянні з такими тузами як Гітлер, Сталін. Ви вроді розумна людина, це ж елементарні речі.Гітлер знищував євреїв ціленапрямлено! Слов'ян він вважав 2 сортом - знищував масово. Французи - 1 сорт, майже не знищував.Путін не відрізняє національності. Напав на Україну не тому, що не любить українців. Він напав тому що це була сама легша ціль. Якби найлегше було віджати кусок Казахстану - він би напав на Казахстан. andrijk777

Повідомлень: 2239 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 00:10 budivelnik написав: Приклад з особистої історії

Було в мене два продавця

Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць

Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....



Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні

Хто з продавців отримував премію? Приклад з особистої історіїБуло в мене два продавцяОдин чесний... - виручка нехай 100 одиницьДругий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винніХто з продавців отримував премію?

Цікаво, що вони продають, якщо їхня виручка відрізняється в 1,5 рази?

В звичайному магазині виручка не може в 1,5 рази відрізнятись в різних продавців.

А якщо це наприклад автосалон - то гнати в шию потрібно і першого і другого. А ви ще їм премії виписуєте, прикольно. Цікаво, що вони продають, якщо їхня виручка відрізняється в 1,5 рази?В звичайному магазині виручка не може в 1,5 рази відрізнятись в різних продавців.А якщо це наприклад автосалон - то гнати в шию потрібно і першого і другого. А ви ще їм премії виписуєте, прикольно. andrijk777

Повідомлень: 2239 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 238 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 00:18 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Путін не відрізняє національності. Напав на Україну не тому, що не любить українців.



Достаточно посмотреть на генералитет российской армии, полно украинцев, лучший друг Путина многие годы Тимченко. Другой близкий друг еврей. Ему, имхо, вообще до одного места национальности, скорее важна лояльность к России как к государству, а там хоть папуасом будь. Достаточно посмотреть на генералитет российской армии, полно украинцев, лучший друг Путина многие годы Тимченко. Другой близкий друг еврей. Ему, имхо, вообще до одного места национальности, скорее важна лояльность к России как к государству, а там хоть папуасом будь. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17203 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4235 раз. Подякували: 6816 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 6294629562966297 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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