Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:То чим дії/ідеологія Путіна по відношенню до України(українців) відрізняється від дій/ідеології Гітлера по відношенню до поляків/євреїв/словян?
Ви вроді розумна людина, це ж елементарні речі. Кардинально відрізняється. Гітлер знищував євреїв ціленапрямлено! Слов'ян він вважав 2 сортом - знищував масово. Французи - 1 сорт, майже не знищував. Путін не відрізняє національності. Напав на Україну не тому, що не любить українців. Він напав тому що це була сама легша ціль. Якби найлегше було віджати кусок Казахстану - він би напав на Казахстан. *Путін це взагалі шістьорка в порівнянні з такими тузами як Гітлер, Сталін.
budivelnik написав:Приклад з особистої історії Було в мене два продавця Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....
Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні Хто з продавців отримував премію?
Цікаво, що вони продають, якщо їхня виручка відрізняється в 1,5 рази? В звичайному магазині виручка не може в 1,5 рази відрізнятись в різних продавців. А якщо це наприклад автосалон - то гнати в шию потрібно і першого і другого. А ви ще їм премії виписуєте, прикольно.
andrijk777 написав:Путін не відрізняє національності. Напав на Україну не тому, що не любить українців.
Достаточно посмотреть на генералитет российской армии, полно украинцев, лучший друг Путина многие годы Тимченко. Другой близкий друг еврей. Ему, имхо, вообще до одного места национальности, скорее важна лояльность к России как к государству, а там хоть папуасом будь.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
shapo написав:Голосовал за Зеленского т.к. была надежда что хлопец что-то изменит - не случилось.
Гарна приказка є в наших північних сусідів: "Простота хуже воровства." Сенс приказки трактують по різному, але мені подобається цей: "Очень часто наивность и бесхитростность воспринимаются нами как положительные черты характера. Простой человек не умеет врать и лукавить, не продумывает сложные стратегии продвижения по карьерной лестнице, не манипулирует знакомыми ради личной выгоды. Однако зачастую такие люди смотрят на мир сквозь розовые очки и искренне верят, что и все окружающие такие же честные, добрые и порядочные. Но, к сожалению, это не так, и рано или поздно им приходится поплатиться за свою наивность. И в этом случае еще хорошо, когда весь удар приходится на самого простофилю. Но ведь бывает так, что из-за его глупости страдают друзья, родные или просто люди..."
Простой человек не умеет врать и лукавить, не продумывает сложные стратегии продвижения по карьерной лестнице, не манипулирует знакомыми ради личной выгоды. Однако зачастую такие люди смотрят на мир сквозь розовые очки и искренне верят, что и все окружающие такие же честные, добрые и порядочные.
Вы описали все признаки ЛОХа! Конкретного такого, калированного, тупого Лошару, нарисовали.
Это какой-такой, «честный, добрый и порядочный», позволяющий убивать обпазование, науку, медицину в стране, где живут его собственные дети?
Нет, уважаемый, всё не так! ЗЕ , как раз, обещания раздавал Порядок навести, конкретно обещал. «Я ваш вирок» кричал тем, кто страну убивал. И то, что он прокинул избипателей, даёт шанс увидеть их реакцию, вцелом. Примут унижение? Ну, выходит терпилы, чиошники, можно делать с ними всё, что хочешь. А если, вот даже на местных выборах, ЗЕ пролетят, уже интереснее. Хотя, там и голосовать то, не за кого, одни лишь представители древнейших профессий претендуют.
Replay написав:А если, вот даже на местных выборах, ЗЕ пролетят, уже интереснее. Хотя, там и голосовать то, не за кого, одни лишь представители древнейших профессий претендуют.
Сейчас по всей стране действующие депутаты местных советов от Блока Порошенко, они до сих пор так называются, просто атакуют вновь назначенных глав областных штабов от Слуг народа с просьбой взять их себе в команду, доказывая что у них есть финансовые ресурсы, опыт и личное обаяние ))) В Одесской области почти все уже побежали проситься в новую команду.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Это противоречие, на самом леле, Классовое. Противоречие внутрисистемное, между Сисиемой, Матрицей и «батарейками»!
Полицмя, отождествлояет Карательную Власть и занимается Беспрелелом, в отношении рядовых граждан.
На месте Флойда, мог быть латинос, азиат и даже белый.
Просто, СМИ всё в расизм перевели.
Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками