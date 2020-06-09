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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6295629662976298 Додано: Сер 10 чер, 2020 09:31 shapo Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками



Скажите, где в США в Законах, разрешено Убивать без решения суда и оказания сопротивления полиции?



У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?



Вы,прикалываетесь?



Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?

Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.

Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.

Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..



Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.

Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор. У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?Вы,прикалываетесь?Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор. Replay

Повідомлень: 1977 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 09:40 Да, и власть, через СМИ,увела всё в сторону расизма.

Потому, что если бы протесты перешли в сторону противоречий между властью и народами вообще, это уже были бы классовые противоречия!



Требовалась бы смена модели, отбор и требования к силовикам, чиновникам, депутатам и пр. Replay

Повідомлень: 1977 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6295629662976298 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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