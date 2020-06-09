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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6295629662976298
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:31

shapo
Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками


Скажите, где в США в Законах, разрешено Убивать без решения суда и оказания сопротивления полиции?

У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?

Вы,прикалываетесь?

Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?
Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.
Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.
Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..

Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.
Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор. :D
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:40

Да, и власть, через СМИ,увела всё в сторону расизма.
Потому, что если бы протесты перешли в сторону противоречий между властью и народами вообще, это уже были бы классовые противоречия!

Требовалась бы смена модели, отбор и требования к силовикам, чиновникам, депутатам и пр.
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  #<1 ... 6295629662976298
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