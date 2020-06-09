Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками
Скажите, где в США в Законах, разрешено Убивать без решения суда и оказания сопротивления полиции?
У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?
Вы,прикалываетесь?
Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?
Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.
Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.
Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..
Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.
Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор.