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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6296629762986299> Додано: Сер 10 чер, 2020 09:31 shapo Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками



Скажите, где в США в Законах, разрешено Убивать без решения суда и оказания сопротивления полиции?



У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?



Вы,прикалываетесь?



Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?

Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.

Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.

Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..



Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.

Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор. У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?Вы,прикалываетесь?Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор. Replay

Повідомлень: 1982 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 09:40 Да, и власть, через СМИ,увела всё в сторону расизма.

Потому, что если бы протесты перешли в сторону противоречий между властью и народами вообще, это уже были бы классовые противоречия!



Требовалась бы смена модели, отбор и требования к силовикам, чиновникам, депутатам и пр. Replay

Повідомлень: 1982 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 09:48 Replay написав: Да, и власть, через СМИ,увела всё в сторону расизма.

Потому, что если бы протесты перешли в сторону противоречий между властью и народами вообще, это уже были бы классовые противоречия!



Требовалась бы смена модели, отбор и требования к силовикам, чиновникам, депутатам и пр. Да, и власть, через СМИ,увела всё в сторону расизма.Потому, что если бы протесты перешли в сторону противоречий между властью и народами вообще, это уже были бы классовые противоречия!Требовалась бы смена модели, отбор и требования к силовикам, чиновникам, депутатам и пр.



Щось я не пам"ятаю тут таких конкретних нападок на світову систему управління ...

Це все те , що називається капіталізмом . Цілком конкретна сучасність - розвинені країни причому . Там де такого не дуже багато - називають капіталістичними моделями соціалізму . Плюс толерантність та терпимість абсолютно до всього , яка доходить вже до абсурду ... Загниваюча система ... Наближається крах . Щось я не пам"ятаю тут таких конкретних нападок на світову систему управління ...Це все те , що називається капіталізмом . Цілком конкретна сучасність - розвинені країни причому . Там де такого не дуже багато - називають капіталістичними моделями соціалізму . Плюс толерантність та терпимість абсолютно до всього , яка доходить вже до абсурду ... Загниваюча система ... Наближається крах . Puente Повідомлень: 3256 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 09:58 budivelnik написав: Козак-характерник написав: Начебто не помічений в тому, щоб щось тирив чи мародьорствував. Начебто не помічений в тому, щоб щось тирив чи мародьорствував. Приклад з особистої історії

Було в мене два продавця

Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць

Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....



Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні

Хто з продавців отримував премію? Приклад з особистої історіїБуло в мене два продавцяОдин чесний... - виручка нехай 100 одиницьДругий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винніХто з продавців отримував премію?



Точно таке було і у нас - просто фірма значно більша . І це був начальник комерційного відділу . Директор його звільнив .

Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ... Точно таке було і у нас - просто фірма значно більша . І це був начальник комерційного відділу . Директор його звільнив .Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ... Puente Повідомлень: 3256 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 377 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 10:24 Replay написав: shapo Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками



Скажите, где в США в Законах, разрешено Убивать без решения суда и оказания сопротивления полиции?



У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?



Вы,прикалываетесь?



Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?

Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.

Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.

Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..



Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.

Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор. У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?Вы,прикалываетесь?Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор.

Schmit

Повідомлень: 1373 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 10:26

Себто - зелених клоунів!



"необходимы экономические и налоговые реформы с одновременным запуском новой экономической доктрины и программами поддержки малого и микробизнеса, которые оживят экономику - понятно всем вменяемым людям. Но этого не будет. И это, к сожалению, тоже понятно всем вменяемым людям.



Поэтому программа сотрудничества с МВФ это хорошая новость, но она не решает проблему, а лишь дает отсрочку. Проблема сама не исчезнет. И у меня плохая новость для Банковой - видосиком её не решить."



https://uainfo.org/blognews/1591772918- ... yhoda.html Давайте якось ближче до наших баранів.Себто - зелених клоунів!Поэтому программа сотрудничества с МВФ это хорошая новость, но она не решает проблему, а лишь дает отсрочку. Проблема сама не исчезнет. И у меня плохая новость для Банковой - видосиком её не решить." Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21464 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1200 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 10:27 Puente Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ...

Если подчинённый сегодня химичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то завтра - он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес.



Кстати, аналогичная система и в стране.

Сначала, чиновники крали немножко и осторожно, ведь было наказание.

А когда поняли, что всё можно "порешать", то стали красть по крупному.



В конце-концов, вся система выстроилась в Вертикаль разворовывания страны и кто "не крадёт - тот уже враг системы".



Что в пределе такой модели?

"Конкуренты" поглотят "нашу фирму" -Украину, ну а чиновники - свалят с баблом или же будут "надсмотрщиками" за местными рабами.



Так что, даже, если "кто-то" даёт прибыль в 120% к средней, но и себе ворует, его надо не увольнять а по законам хоть масонов, хоть гангстеров... жестко наказывать, увольнения - недостаточно. Ибо "оно" будет мстить, пока Вашу "Фирму" не уничтожит, не успокоится.

Это же Крыса, типичная Крыса. Если подчинённыйхимичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то- он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес.Кстати, аналогичная система и в стране.Сначала, чиновники крали немножко и осторожно, ведь было наказание.А когда поняли, что всё можно "порешать", то стали красть по крупному.В конце-концов, вся система выстроилась в Вертикаль разворовывания страны и кто "не крадёт - тот уже враг системы".Что в пределе такой модели?"Конкуренты" поглотят "нашу фирму" -Украину, ну а чиновники - свалят с баблом или же будут "надсмотрщиками" за местными рабами.Так что, даже, если "кто-то" даёт прибыль в 120% к средней, но и себе ворует, его надо не увольнять а по законам хоть масонов, хоть гангстеров... жестко наказывать, увольнения - недостаточно. Ибо "оно" будет мстить, пока Вашу "Фирму" не уничтожит, не успокоится.Это же Крыса, типичная Крыса. Replay

Повідомлень: 1982 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 10:33 Frant необходимы экономические и налоговые реформы с одновременным запуском новой экономической доктрины и программами поддержки малого и микробизнеса, которые оживят экономику - понятно всем вменяемым людям.



Для начала, нужна Ответственность "Избираемых" перед "Избирателями"!

Но, этого не будет, так как "избираемые" затуманивают "избирателей" за деньги "спонсоров" и именно "спонсоры" -заказывают политику и Законы в стране.



А потому, на "малый и средний бизнес", как и на средниц класс, на медицину и на науку, на образование - всем "Избранным" - глубоко накакать.



Они там БАБЛО рубят! Тупо рубят бабло!



Ну а все видосики, ролики и речёвки - это "Игра на сцене"!

95-й квартал! Послушал депутата, посмеялся!

Нет, ну хорошо шутит!

"Реформа образования - призвана повысить уровень знаний украинских детей!"

Это... закрытие школ, мы правильно понимаем, поможет детям стать умнее?

Сокращение финансирования медицины - поможет людям стать здоровее?

А вот рост расходов на депутатов и чиновников, что поможет?

Нет, реально - классная шутка!

Смешно! Для начала, нужна Ответственность "Избираемых" перед "Избирателями"!Но, этого не будет, так как "избираемые" затуманивают "избирателей" за деньги "спонсоров" и именно "спонсоры" -заказывают политику и Законы в стране.А потому, на "малый и средний бизнес", как и на средниц класс, на медицину и на науку, на образование - всем "Избранным" - глубоко накакать.Они там БАБЛО рубят! Тупо рубят бабло!Ну а все видосики, ролики и речёвки - это "Игра на сцене"!95-й квартал! Послушал депутата, посмеялся!Нет, ну хорошо шутит!"Реформа образования - призвана повысить уровень знаний украинских детей!"Это... закрытие школ, мы правильно понимаем, поможет детям стать умнее?Сокращение финансирования медицины - поможет людям стать здоровее?А вот рост расходов на депутатов и чиновников, что поможет?Нет, реально - классная шутка!Смешно! Востаннє редагувалось Replay в Сер 10 чер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 1982 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 10:52 Puente Це все те , що називається капіталізмом . Цілком конкретна сучасність - розвинені країни причому . Там де такого не дуже багато - називають капіталістичними моделями соціалізму . Плюс толерантність та терпимість абсолютно до всього , яка доходить вже до абсурду ... Загниваюча система ... Наближається крах .



Возражу, с позволения!

Это не проблемы с капитализмом, социализмом или там коммунизмом.

Проблемы здесь другие, о которых Матрица не хочет распространятся!



Смотрите, почему социализм показал свою несостоятельность?

Ведь идеи, вроде бы и не самые плохие звучали "зарплата по труду"(а что плохого), социальное обеспечение пенсионеров, наука, медицина и пр.

Но... подох социализм.

Потому, что "во Власть" - шли не ради "воплощения Идей справедливости" а ради КАРЬЕРЫ и привелегий!



Прикольно, но те, кто был коммунистами и комсомольцами(судя по данным, очень активными!), после развала СССР - стали реформаторами!

Знакомые, которые ещё недавно - рвали на себе майку и рассказывали о своём "руськом происхождении", неожиданно... стали украинцами и забыли не только русский язык, но и вывесили в кабинете портреты Ющенко и Бандеры!

Потому что... "такова была, на тот момент, линия Партии"!

Сейчас, уверен, там потртет ЗЕленского красуется!





То есть, можно менять Лидеров, можно менять Идеологию, но во Власть - попадают, почему то самые "конкретные Артисты".



Капитализм на Западе, говорите? Да никакой это не капитализм!

Кто-то, десятилетиями строил бизнес, копил "на старость" ему, вот сейчас, влупили "Количественное смягчение" в триллионы и его накопления(если в бумажках или даже золоте) - тупо обесценились! И это, только начало.

Например если сравнивать стоимость земли и золота, явно не в пользу золота!

Загонят всех в землю? Потом налогами бахнут, да так, что мало не покажется, будешь выскакивать со счастливой рожей: "фуух, вернул хоть часть вложенного!"



B Власть Фараонов-Архитекторов, почему-то преподносят за капитализм, социализм или ещё что-то.



Нет тут ничего!

Есть "Кланы Фараонов" и есть наёмные полицаи, депутаты и пр. чиновники... А все остальные, тупо РАБЫ! Их доля, накапливать мёд и отдавать Хозяину!

При этом, "Фараоны" разрешают "давить Флойдов", кидать вкладчиков и пр.

Ну а виноват - "короновирус" или там "глобальное потепление" или "расизм"!



Это Матрица! Добро пожаловать! Возражу, с позволения!Это не проблемы с капитализмом, социализмом или там коммунизмом.Проблемы здесь другие, о которых Матрица не хочет распространятся!Смотрите, почему социализм показал свою несостоятельность?Ведь идеи, вроде бы и не самые плохие звучали "зарплата по труду"(а что плохого), социальное обеспечение пенсионеров, наука, медицина и пр.Прикольно, но те, кто был коммунистами и комсомольцами(судя по данным, очень активными!), после развала СССР - стали реформаторами!Знакомые, которые ещё недавно - рвали на себе майку и рассказывали о своём "руськом происхождении", неожиданно... стали украинцами и забыли не только русский язык, но и вывесили в кабинете портреты Ющенко и Бандеры!Потому что... "такова была, на тот момент, линия Партии"!Сейчас, уверен, там потртет ЗЕленского красуется!То есть, можно менять Лидеров, можно менять Идеологию, но во Власть - попадают, почему то самые "конкретные Артисты".Капитализм на Западе, говорите? Да никакой это не капитализм!Кто-то, десятилетиями строил бизнес, копил "на старость" ему, вот сейчас, влупили "Количественное смягчение" в триллионы и его накопления(если в бумажках или даже золоте) - тупо обесценились! И это, только начало.Например если сравнивать стоимость земли и золота, явно не в пользу золота!Загонят всех в землю? Потом налогами бахнут, да так, что мало не покажется, будешь выскакивать со счастливой рожей: "фуух, вернул хоть часть вложенного!"B Власть Фараонов-Архитекторов, почему-то преподносят за капитализм, социализм или ещё что-то.Нет тут ничего!Есть "Кланы Фараонов" и есть наёмные полицаи, депутаты и пр. чиновники... А все остальные, тупо РАБЫ! Их доля, накапливать мёд и отдавать Хозяину!При этом, "Фараоны" разрешают "давить Флойдов", кидать вкладчиков и пр.Ну а виноват - "короновирус" или там "глобальное потепление" или "расизм"! Replay

Повідомлень: 1982 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 10:56 andrijk777 написав: budivelnik написав: Приклад з особистої історії

Було в мене два продавця

Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць

Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....



Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні

Хто з продавців отримував премію? Приклад з особистої історіїБуло в мене два продавцяОдин чесний... - виручка нехай 100 одиницьДругий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винніХто з продавців отримував премію? Цікаво, що вони продають, якщо їхня виручка відрізняється в 1,5 рази?

В звичайному магазині виручка не може в 1,5 рази відрізнятись в різних продавців.

А якщо це наприклад автосалон - то гнати в шию потрібно і першого і другого. А ви ще їм премії виписуєте, прикольно. Цікаво, що вони продають, якщо їхня виручка відрізняється в 1,5 рази?В звичайному магазині виручка не може в 1,5 рази відрізнятись в різних продавців.А якщо це наприклад автосалон - то гнати в шию потрібно і першого і другого. А ви ще їм премії виписуєте, прикольно. 1 Це були далекі 2000-ні

2 В той час виручка могла відрізнятись і в три рази ,навіть в продуктовому магазині

3 Сьогодні ,наприклад в аптеках ,виручка хорошого провізора від виручки поганого легко відрізняється в 1,5 рази 1 Це були далекі 2000-ні2 В той час виручка могла відрізнятись і в три рази ,навіть в продуктовому магазині3 Сьогодні ,наприклад в аптеках ,виручка хорошого провізора від виручки поганого легко відрізняється в 1,5 рази http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23043 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6296629762986299> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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