Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками
Скажите, где в США в Законах, разрешено Убивать без решения суда и оказания сопротивления полиции?
У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?
Вы,прикалываетесь?
Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить? Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя. Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют. Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..
Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится. Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор.
Replay написав:Да, и власть, через СМИ,увела всё в сторону расизма. Потому, что если бы протесты перешли в сторону противоречий между властью и народами вообще, это уже были бы классовые противоречия!
Требовалась бы смена модели, отбор и требования к силовикам, чиновникам, депутатам и пр.
Щось я не пам"ятаю тут таких конкретних нападок на світову систему управління ... Це все те , що називається капіталізмом . Цілком конкретна сучасність - розвинені країни причому . Там де такого не дуже багато - називають капіталістичними моделями соціалізму . Плюс толерантність та терпимість абсолютно до всього , яка доходить вже до абсурду ... Загниваюча система ... Наближається крах .
Козак-характерник написав:Начебто не помічений в тому, щоб щось тирив чи мародьорствував.
Приклад з особистої історії Було в мене два продавця Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....
Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні Хто з продавців отримував премію?
Точно таке було і у нас - просто фірма значно більша . І це був начальник комерційного відділу . Директор його звільнив . Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ...
Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками
Скажите, где в США в Законах, разрешено Убивать без решения суда и оказания сопротивления полиции?
У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?
Вы,прикалываетесь?
Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить? Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя. Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют. Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..
Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится. Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор.
Давайте якось ближче до наших баранів. Себто - зелених клоунів!
"необходимы экономические и налоговые реформы с одновременным запуском новой экономической доктрины и программами поддержки малого и микробизнеса, которые оживят экономику - понятно всем вменяемым людям. Но этого не будет. И это, к сожалению, тоже понятно всем вменяемым людям.
Поэтому программа сотрудничества с МВФ это хорошая новость, но она не решает проблему, а лишь дает отсрочку. Проблема сама не исчезнет. И у меня плохая новость для Банковой - видосиком её не решить."
Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ...
Если подчинённый сегодня химичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то завтра - он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес.
Кстати, аналогичная система и в стране. Сначала, чиновники крали немножко и осторожно, ведь было наказание. А когда поняли, что всё можно "порешать", то стали красть по крупному.
В конце-концов, вся система выстроилась в Вертикаль разворовывания страны и кто "не крадёт - тот уже враг системы".
Что в пределе такой модели? "Конкуренты" поглотят "нашу фирму" -Украину, ну а чиновники - свалят с баблом или же будут "надсмотрщиками" за местными рабами.
Так что, даже, если "кто-то" даёт прибыль в 120% к средней, но и себе ворует, его надо не увольнять а по законам хоть масонов, хоть гангстеров... жестко наказывать, увольнения - недостаточно. Ибо "оно" будет мстить, пока Вашу "Фирму" не уничтожит, не успокоится. Это же Крыса, типичная Крыса.
необходимы экономические и налоговые реформы с одновременным запуском новой экономической доктрины и программами поддержки малого и микробизнеса, которые оживят экономику - понятно всем вменяемым людям.
Для начала, нужна Ответственность "Избираемых" перед "Избирателями"! Но, этого не будет, так как "избираемые" затуманивают "избирателей" за деньги "спонсоров" и именно "спонсоры" -заказывают политику и Законы в стране.
А потому, на "малый и средний бизнес", как и на средниц класс, на медицину и на науку, на образование - всем "Избранным" - глубоко накакать.
Они там БАБЛО рубят! Тупо рубят бабло!
Ну а все видосики, ролики и речёвки - это "Игра на сцене"! 95-й квартал! Послушал депутата, посмеялся! Нет, ну хорошо шутит! "Реформа образования - призвана повысить уровень знаний украинских детей!" Это... закрытие школ, мы правильно понимаем, поможет детям стать умнее? Сокращение финансирования медицины - поможет людям стать здоровее? А вот рост расходов на депутатов и чиновников, что поможет? Нет, реально - классная шутка! Смешно!
Востаннє редагувалось Replay в Сер 10 чер, 2020 10:59, всього редагувалось 1 раз.
Це все те , що називається капіталізмом . Цілком конкретна сучасність - розвинені країни причому . Там де такого не дуже багато - називають капіталістичними моделями соціалізму . Плюс толерантність та терпимість абсолютно до всього , яка доходить вже до абсурду ... Загниваюча система ... Наближається крах .
Возражу, с позволения! Это не проблемы с капитализмом, социализмом или там коммунизмом. Проблемы здесь другие, о которых Матрица не хочет распространятся!
Смотрите, почему социализм показал свою несостоятельность? Ведь идеи, вроде бы и не самые плохие звучали "зарплата по труду"(а что плохого), социальное обеспечение пенсионеров, наука, медицина и пр. Но... подох социализм. Потому, что "во Власть" - шли не ради "воплощения Идей справедливости" а ради КАРЬЕРЫ и привелегий!
Прикольно, но те, кто был коммунистами и комсомольцами(судя по данным, очень активными!), после развала СССР - стали реформаторами! Знакомые, которые ещё недавно - рвали на себе майку и рассказывали о своём "руськом происхождении", неожиданно... стали украинцами и забыли не только русский язык, но и вывесили в кабинете портреты Ющенко и Бандеры! Потому что... "такова была, на тот момент, линия Партии"! Сейчас, уверен, там потртет ЗЕленского красуется!
То есть, можно менять Лидеров, можно менять Идеологию, но во Власть - попадают, почему то самые "конкретные Артисты".
Капитализм на Западе, говорите? Да никакой это не капитализм! Кто-то, десятилетиями строил бизнес, копил "на старость" ему, вот сейчас, влупили "Количественное смягчение" в триллионы и его накопления(если в бумажках или даже золоте) - тупо обесценились! И это, только начало. Например если сравнивать стоимость земли и золота, явно не в пользу золота! Загонят всех в землю? Потом налогами бахнут, да так, что мало не покажется, будешь выскакивать со счастливой рожей: "фуух, вернул хоть часть вложенного!"
B Власть Фараонов-Архитекторов, почему-то преподносят за капитализм, социализм или ещё что-то.
Нет тут ничего! Есть "Кланы Фараонов" и есть наёмные полицаи, депутаты и пр. чиновники... А все остальные, тупо РАБЫ! Их доля, накапливать мёд и отдавать Хозяину! При этом, "Фараоны" разрешают "давить Флойдов", кидать вкладчиков и пр. Ну а виноват - "короновирус" или там "глобальное потепление" или "расизм"!
budivelnik написав:Приклад з особистої історії Було в мене два продавця Один чесний... - виручка нехай 100 одиниць Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120....
Питання на засипку до примітивів в яких все має бути порівну, або яким інші винні Хто з продавців отримував премію?
Цікаво, що вони продають, якщо їхня виручка відрізняється в 1,5 рази? В звичайному магазині виручка не може в 1,5 рази відрізнятись в різних продавців. А якщо це наприклад автосалон - то гнати в шию потрібно і першого і другого. А ви ще їм премії виписуєте, прикольно.
1 Це були далекі 2000-ні 2 В той час виручка могла відрізнятись і в три рази ,навіть в продуктовому магазині 3 Сьогодні ,наприклад в аптеках ,виручка хорошого провізора від виручки поганого легко відрізняється в 1,5 рази