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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6296629762986299
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:06

budivelnik
Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120...


Важный Штрих, по вопросу!


С подобным встречался, были ребята из села, из глубинки... страшно завидовали горожанам, особенно своим же работодателям.
Ну и, пытались что-то "схимичить", заканчивалось плохо. :D

Если же у работодателя нормальное к крысятничеству отношение, ну - видимо, работодатель сам, с "хутора" и ему приятно, когда его лохуют.

Потому, что если ты Заработаешь больше других и просто получишь(намекнёшь) Премию, это одно!
А если ты "своё подсовываешь", то ты - держишь Работодателя за тупого Лошару!

Ну и выводы. Если хозяин таки лох, то фирме - конец, вопрос времени. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:10

По теме.
Назревает коррекция на рынках, индекс доллара должен развернуться.
Сегодня-завтра.
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 11:11

  Replay написав:Puente
Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ...
Если подчинённый сегодня химичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то завтра - он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес.
Ці чорно/білі тона в описанні-якраз ознака совка.
В совку було просто
Людина гвинтик,повинна бути чесною і не рватись до багатства...
А як в бізнесів?
1 Якщо я добре роблю свій бізнес - то цим гроблю(в прямому розумінні) бізнеси своїх конкурентів....
2 Якщо в мене працівник не має діапазону рухів -то він робот,а це точно не допоможе бізнесу
3 Будь-який великий бізнес-створює навколо себе море ніш для маленького-хоча міг би це все зїсти й сам....
Але мальнькі хоч і заробляють там де великий не лізе( по простому з точки зору совка-дурять) звільняють для великого час/ресурси для чогось масштабного...
4 В мене був прораб ,який дуже любив розраховуватись у випадку готівкових розрахунків...
Я спокійно це віддавав йому
а - я знав що він в цій операції щось наварить
б - я знав,що ні копійки з мене(бізнесу) не переплатить
в - весь його навар це вміння спілкуватись з контрагентами
д - мені було в облом точити ляси ,щоб добитись додаткової знижки в 1-3% за те що я плачу готівкою....а прорабу ні :D

Висновок
Або людина творча і вийде за рамки
Або людина совок-і...просто виконає що йому сказали
Завдання бізнесмена - створити такі умови ,щоб вихід за рамки не привів до розвалу.

ПС
Лох не лох
Служив я в Німеччині
Був в мене сержант - рік робив за мене всю мою брудну роботу...
Ходив по роті і хвастався який він розумний....
Тільки я отримував 800 марок в місяць і за рухок отриманого вільного часу трошки подорожував Німеччиною
А він отримував 60 марок і був на ланцюгу...

Питання-Хто лох?
Маск,який продає борги у вигляді акцій і при цьому є мільярдером
Чи ті хто ці папірці купують?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 6296629762986299
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