Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6296629762986299 Додано: Сер 10 чер, 2020 11:06 budivelnik Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120...



Важный Штрих, по вопросу!





С подобным встречался, были ребята из села, из глубинки... страшно завидовали горожанам, особенно своим же работодателям.

Ну и, пытались что-то "схимичить", заканчивалось плохо.



Если же у работодателя нормальное к крысятничеству отношение, ну - видимо, работодатель сам, с "хутора" и ему приятно, когда его лохуют.



Потому, что если ты Заработаешь больше других и просто получишь(намекнёшь) Премию, это одно!

А если ты "своё подсовываешь", то ты - держишь Работодателя за тупого Лошару!



Ну и выводы. Если хозяин таки лох, то фирме - конец, вопрос времени. Важный Штрих, по вопросу!С подобным встречался, были ребята из села, из глубинки... страшно завидовали горожанам, особенно своим же работодателям.Ну и, пытались что-то "схимичить", заканчивалось плохо.Если же у работодателя нормальное к крысятничеству отношение, ну - видимо, работодатель сам, с "хутора" и ему приятно, когда его лохуют.Ну и выводы. Если хозяин таки лох, то фирме - конец, вопрос времени. Replay

Повідомлень: 1982 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 11:10 По теме.

Назревает коррекция на рынках, индекс доллара должен развернуться.

Сегодня-завтра. Replay

Повідомлень: 1982 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 11:11 Replay написав: Puente Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ... Если подчинённый сегодня химичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то завтра - он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес. Если подчинённыйхимичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то- он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес. Ці чорно/білі тона в описанні-якраз ознака совка.

В совку було просто

Людина гвинтик,повинна бути чесною і не рватись до багатства...

А як в бізнесів?

1 Якщо я добре роблю свій бізнес - то цим гроблю(в прямому розумінні) бізнеси своїх конкурентів....

2 Якщо в мене працівник не має діапазону рухів -то він робот,а це точно не допоможе бізнесу

3 Будь-який великий бізнес-створює навколо себе море ніш для маленького-хоча міг би це все зїсти й сам....

Але мальнькі хоч і заробляють там де великий не лізе( по простому з точки зору совка-дурять) звільняють для великого час/ресурси для чогось масштабного...

4 В мене був прораб ,який дуже любив розраховуватись у випадку готівкових розрахунків...

Я спокійно це віддавав йому

а - я знав що він в цій операції щось наварить

б - я знав,що ні копійки з мене(бізнесу) не переплатить

в - весь його навар це вміння спілкуватись з контрагентами

д - мені було в облом точити ляси ,щоб добитись додаткової знижки в 1-3% за те що я плачу готівкою....а прорабу ні



Висновок

Або людина творча і вийде за рамки

Або людина совок-і...просто виконає що йому сказали

Завдання бізнесмена - створити такі умови ,щоб вихід за рамки не привів до розвалу.



ПС

Лох не лох

Служив я в Німеччині

Був в мене сержант - рік робив за мене всю мою брудну роботу...

Ходив по роті і хвастався який він розумний....

Тільки я отримував 800 марок в місяць і за рухок отриманого вільного часу трошки подорожував Німеччиною

А він отримував 60 марок і був на ланцюгу...



Питання-Хто лох?

Маск,який продає борги у вигляді акцій і при цьому є мільярдером

Чи ті хто ці папірці купують? Ці чорно/білі тона в описанні-якраз ознака совка.В совку було простоЛюдина гвинтик,повинна бути чесною і не рватись до багатства...А як в бізнесів?1 Якщо я добре роблю свій бізнес - то цим гроблю(в прямому розумінні) бізнеси своїх конкурентів....2 Якщо в мене працівник не має діапазону рухів -то він робот,а це точно не допоможе бізнесу3 Будь-який великий бізнес-створює навколо себе море ніш для маленького-хоча міг би це все зїсти й сам....Але мальнькі хоч і заробляють там де великий не лізе( по простому з точки зору совка-дурять) звільняють для великого час/ресурси для чогось масштабного...4 В мене був прораб ,який дуже любив розраховуватись у випадку готівкових розрахунків...Я спокійно це віддавав йомуа - я знав що він в цій операції щось наваритьб - я знав,що ні копійки з мене(бізнесу) не переплатитьв - весь його навар це вміння спілкуватись з контрагентамид - мені було в облом точити ляси ,щоб добитись додаткової знижки в 1-3% за те що я плачу готівкою....а прорабу ніВисновокАбо людина творча і вийде за рамкиАбо людина совок-і...просто виконає що йому сказалиЗавдання бізнесмена - створити такі умови ,щоб вихід за рамки не привів до розвалу.ПСЛох не лохСлужив я в НімеччиніБув в мене сержант - рік робив за мене всю мою брудну роботу...Ходив по роті і хвастався який він розумний....Тільки я отримував 800 марок в місяць і за рухок отриманого вільного часу трошки подорожував НімеччиноюА він отримував 60 марок і був на ланцюгу...Питання-Хто лох?Маск,який продає борги у вигляді акцій і при цьому є мільярдеромЧи ті хто ці папірці купують? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23043 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6296629762986299 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор