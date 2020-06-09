Replay написав:Puente
Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ...
Если подчинённый сегодня
химичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то завтра
- он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес.
Ці чорно/білі тона в описанні-якраз ознака совка.
В совку було просто
Людина гвинтик,повинна бути чесною і не рватись до багатства...
А як в бізнесів?
1 Якщо я добре роблю свій бізнес - то цим гроблю(в прямому розумінні) бізнеси своїх конкурентів....
2 Якщо в мене працівник не має діапазону рухів -то він робот,а це точно не допоможе бізнесу
3 Будь-який великий бізнес-створює навколо себе море ніш для маленького-хоча міг би це все зїсти й сам....
Але мальнькі хоч і заробляють там де великий не лізе( по простому з точки зору совка-дурять) звільняють для великого час/ресурси для чогось масштабного...
4 В мене був прораб ,який дуже любив розраховуватись у випадку готівкових розрахунків...
Я спокійно це віддавав йому
а - я знав що він в цій операції щось наварить
б - я знав,що ні копійки з мене(бізнесу) не переплатить
в - весь його навар це вміння спілкуватись з контрагентами
д - мені було в облом точити ляси ,щоб добитись додаткової знижки в 1-3% за те що я плачу готівкою....а прорабу ні
Висновок
Або людина творча і вийде за рамки
Або людина совок-і...просто виконає що йому сказали
Завдання бізнесмена - створити такі умови ,щоб вихід за рамки не привів до розвалу.
ПС
Лох не лох
Служив я в Німеччині
Був в мене сержант - рік робив за мене всю мою брудну роботу...
Ходив по роті і хвастався який він розумний....
Тільки я отримував 800 марок в місяць і за рухок отриманого вільного часу трошки подорожував Німеччиною
А він отримував 60 марок і був на ланцюгу...
Питання-Хто лох?
Маск,який продає борги у вигляді акцій і при цьому є мільярдером
Чи ті хто ці папірці купують?