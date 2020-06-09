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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 чер, 2020 11:06
budivelnik
Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120...
Важный Штрих, по вопросу!
С подобным встречался, были ребята из села, из глубинки... страшно завидовали горожанам, особенно своим же работодателям.
Ну и, пытались что-то "схимичить", заканчивалось плохо.
Если же у работодателя нормальное к крысятничеству отношение, ну - видимо, работодатель сам, с "хутора" и ему приятно, когда его лохуют.Потому, что если ты Заработаешь больше других и просто получишь(намекнёшь) Премию, это одно!
А если ты "своё подсовываешь", то ты - держишь Работодателя за тупого Лошару!
Ну и выводы. Если хозяин таки лох, то фирме - конец, вопрос времени.
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Replay
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Додано: Сер 10 чер, 2020 11:10
По теме.
Назревает коррекция на рынках, индекс доллара должен развернуться.
Сегодня-завтра.
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Replay
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Додано: Сер 10 чер, 2020 11:11
Replay написав:Puente
Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ...
Если подчинённый сегодня
химичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то завтра
- он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес.
Ці чорно/білі тона в описанні-якраз ознака совка.
В совку було просто
Людина гвинтик,повинна бути чесною і не рватись до багатства...
А як в бізнесів?
1 Якщо я добре роблю свій бізнес - то цим гроблю(в прямому розумінні) бізнеси своїх конкурентів....
2 Якщо в мене працівник не має діапазону рухів -то він робот,а це точно не допоможе бізнесу
3 Будь-який великий бізнес-створює навколо себе море ніш для маленького-хоча міг би це все зїсти й сам....
Але мальнькі хоч і заробляють там де великий не лізе( по простому з точки зору совка-дурять) звільняють для великого час/ресурси для чогось масштабного...
4 В мене був прораб ,який дуже любив розраховуватись у випадку готівкових розрахунків...
Я спокійно це віддавав йому
а - я знав що він в цій операції щось наварить
б - я знав,що ні копійки з мене(бізнесу) не переплатить
в - весь його навар це вміння спілкуватись з контрагентами
д - мені було в облом точити ляси ,щоб добитись додаткової знижки в 1-3% за те що я плачу готівкою....а прорабу ні
Висновок
Або людина творча і вийде за рамки
Або людина совок-і...просто виконає що йому сказали
Завдання бізнесмена - створити такі умови ,щоб вихід за рамки не привів до розвалу.
ПС
Лох не лох
Служив я в Німеччині
Був в мене сержант - рік робив за мене всю мою брудну роботу...
Ходив по роті і хвастався який він розумний....
Тільки я отримував 800 марок в місяць і за рухок отриманого вільного часу трошки подорожував Німеччиною
А він отримував 60 марок і був на ланцюгу...
Питання-Хто лох?
Маск,який продає борги у вигляді акцій і при цьому є мільярдером
Чи ті хто ці папірці купують?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 10 чер, 2020 11:59
budivelnik написав:
Молодці америкоси.....
Хліба і видовищ
А его то за что?
В США протестующие снесли памятник Колумбу
Активисты в городе Ричмонд, штат Виргиния, вечером во вторник, 9 июня, снесли памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Об этом сообщил местный телеканал WRIC.
По его данным, во вторник вечером в парке Берд собралось около тысячи активистов, их акция изначально проходила мирно.
Затем протестующие с помощью трех веревок снесли статую с постамента. Ее оттащили к расположенному рядом озеру и скинули туда.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Сер 10 чер, 2020 12:06
Replay во многом прав
Власть Фараонов-Архитекторов, почему-то преподносят за капитализм, социализм или ещё что-то. это точно
не важно, как это называется, важно, чем является на самом деле.
да и капитализм капитализму - рознь
в мире, как не крути, есть запрос на справедливость. особенно, если с голода уже не дохнешь.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 12:16
Replay написав:shapo
Скажите, где в США в Законах, разрешено Убивать без решения суда и оказания сопротивления полиции?
Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками
У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?
Вы,прикалываетесь?
Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?
Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.
Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.
Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..
Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.
Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор.
Во-первых, американский полицейский может застрелить неподчинившегося нарушителя порядка если тот будет вести себя агрессивно.
Во-вторых, давно прогнившая левая пресса типа CNN изображает только финальный эпизод задержания Флойда когда он лежит на земле а полицейский давит ему на шею.
Ничуть не оправдывая полицейского возникает вопрос а где кадры от начала приезда полиции в магазин и начала задержания до того как Флойд оказался на земле?
За беспредел полиции или кого-либо подают в независимый суд,это вам не Украина.А сказки про народные волеизъявления и борьбу классов оставьте тем кто не видел как были организованы 2 майдана в Киеве.
Здесь уже многократно писали о том, кто,почему и как организовал эти погромы, в каких городах они проходили и почему полиция бездействовала позволяя толпе бесчинствовать - перечитайте, повторяться не хочу.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 10 чер, 2020 12:26
budivelnik
Ці чорно/білі тона в описанні-якраз ознака совка.
Наоборот!
Это в совке, "всё было общее" и упереть с завода кусок металла, с колхоза литр молока - было Святое!
А те кто повыше, КПСС -воровали уже по крупному.
Або людина творча і вийде за рамки
Есть Рамки, за которые нельзя выходить, так как потеряешь Уважение, не говоря уже о Доверии, которое важно в любом бизнесе.
Скажите, если Ваша жена "выйдет за рамки" и переспит с дюженой африканцев, пусть и за какие-то вознаграждения, Вы как к этому отнесётесь?
Ну, чтобы не у Вас денег на шубу просить а "инициативно заработать"?
Или может, Вы считаете подобное - нормальным? Предприимчивость?
В серьёзном бизнесе, важно Уважение!
Если твой Подчинённый или даже напарник, тебя не Уважает, ты - Лошара и быть тебе теприлой пожизни.
Кстати, рискну вангонуть.
Вы сами из села, образование - ПТУ, может потом и "купили" какой диплом ВУЗ-а, ведь в 2000-х, это стоило копейки, но - ничего не давало.
Понятие "Бизнес", скорее всего, для Вас -это "продуктовый магазин", "стройбригада" или "набор гастеров на клубнику в Польшу".
Думаю, так оно и есть.
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Replay
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Додано: Сер 10 чер, 2020 12:46
shapo
Во-первых, американский полицейский может застрелить неподчинившегося нарушителя порядка если тот будет вести себя агрессивно.
Что подпадает под понятие "Агрессивно"? Он на полицейских с ножом бросался, может "лазерный меч" в руке держал?
Вы опять меня за лоха держите?
Предупредительные выстрелы - в США тоже имеют место быть в Законе.
Это, даже, если бы у Флойда был нож, с которым бы он размахивал!
Во-вторых, давно прогнившая левая пресса типа CNN изображает только финальный эпизод задержания Флойда когда он лежит на земле а полицейский давит ему на шею.
Ничуть не оправдывая полицейского возникает вопрос а где кадры от начала приезда полиции в магазин и начала задержания до того как Флойд оказался на земле?
Господин Смит!
Если бы у "вас"(у полиции) были кадры, на которых Флойд оказывает вооруженное сопротивление полиции, поверьте... их бы давно показали по всем каналам, слили в сеть и не только.
За беспредел полиции или кого-либо подают в независимый суд,это вам не Украина.
И как результаты?
Сколько человек подали в суд, сколько не подали?
А сказки про народные волеизъявления и борьбу классов оставьте тем кто не видел как были организованы 2 майдана в Киеве.
Да нет никаких "народных волеизъявлений", это не новость.
В США - массовое недовольство... СИСТЕМОЙ, где есть громадный перекос между тем, что "можно одному" и "нельзя другому".
И это не "слухи", а как бы слушал америкосов, анализировал.
Там есть чёткая Грань и нормальное понимание, Хи из Ху.
Есть Власть - "капиталисты, кланы и пр.", которые ставят своих президентов и пр. сентаторов.
Есть полиция, силовики, которые тупо за бабки и за льготы(патриотизм - это так, для ТВ) - защищают ВЛАСТЬ!
Именно Власть а не "народ" и пр. "бла-бла-бла".
Полиция - это "псы, которые работают на Хозяев".
Далее,Бизнесмены мелкие и простой народ...
Честно, абсолютно честно, много не заработать.
Отнимут, притом "законным образом".
Выгодно - быть в Матрице! В Системе!
Врач, Полицейский, Адвокат, Судья и пр. ВСЁ, что работает на Машину, на Матрицу.
Фермер, предприниматель и пр. включая наёмных - это отбросы, шлак... обязанный платить за Право Выжить!
Учитывая то, что "цветные", в основе попадают в низшую касту, в "шлак", именно среди них - массовое недовольство Беспеределом властей.
почему полиция бездействовала позволяя толпе бесчинствовать
Потому, Уважаемый, что полиция - боится этих протестов.
Простой американец, особенно "цветной" -не считает полицию Своей, давным давно.
Вы посмтрите на число осужденных!
Для большинства, полицай -это Враг!
Если полиция начнёт массовые активные действия, с применением огнестрельного оружия, возможен адекватный ответ "цветных", с массовыми жертвами.
И всё это, переведут в Расизм власти и возможную Революцию.
Поэтому, полиция и ведёт себя так, как ведёт.
Не исключено, что в случае возможного дефолта США, что реально на фоне рецессии и массового вливания доллара, как раз и будет Повод у Власти, чтобы "закрутить гайки" по всей стране.
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Replay
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Додано: Сер 10 чер, 2020 13:22
19yuriy91
Смысл Жизни!
Вот корень, думаю.
Смысла нет, всю жизнь пахать на Избранников и остаться с голой попой после очередного кризиса.
Понимаете, ли, Власть - опирается на своих "псов", на силовиков, на СМИ, на банкиров...ну и "Спасает" безработных, печатая ничем не обеспеченные деньги!
А обеспечиваются деньги, вот этим самым ВНП, который создают отнюдь не полицаи!
Дикий Паразитизм!
Вот и причина Кризиса!Кто-то работает, предпринимает, лечит, учит...ПЧЁЛЫ, типа, а кто-то.. ворует МЁД!
Притом ворует всё больше и больше, не может остановиться!
И Трутни, кстати -выступают у них как Электорат!
Трутни а не Пчёлы!!!
Смотрите, Кредит МВФ не пойдёт на создание "новых технологий" или на образование, на науку! Кредит тупо выплатят за прошлые долги и разворуют, как обычно!
Через год - нужно будет ещё два таких кредита или три!
Трутни не могут добывать мёд!
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Replay
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Додано: Сер 10 чер, 2020 13:23
Во-первых, американский полицейский может застрелить неподчинившегося нарушителя порядка если тот будет вести себя агрессивно.
Replay написав:
Что подпадает под понятие "Агрессивно"? Он на полицейских с ножом бросался, может "лазерный меч" в руке держал?
Вы опять меня за лоха держите?Предупредительные выстрелы - в США тоже имеют место быть в Законе.
Это, даже, если бы у Флойда был нож, с которым бы он размахивал!
Если человек на приказание поднять руки подозреваемый вместо этого полезет в внутренний карман, то уже может схватить пулю.
И с машины должен выходить задом, а не передом, там,знаете ли, много оружия у людей.
Про предупредительные выстрелы не просветите откуда узнали?
Во-вторых, давно прогнившая левая пресса типа CNN изображает только финальный эпизод задержания Флойда когда он лежит на земле а полицейский давит ему на шею.
Ничуть не оправдывая полицейского возникает вопрос а где кадры от начала приезда полиции в магазин и начала задержания до того как Флойд оказался на земле?
Replay написав:
Господин Смит!
Если бы у "вас"(у полиции) были кадры, на которых Флойд оказывает вооруженное сопротивление полиции, поверьте... их бы давно показали по всем каналам, слили в сеть и не только.
Что значит "вооруженное"? В США вообще не имеет права оказывать полиции никакого сопротивления.
А по поводу кадров все еще впереди, ближе к ноябрю
За беспредел полиции или кого-либо подают в независимый суд,это вам не Украина.
Replay написав:
И как результаты?
Сколько человек подали в суд, сколько не подали?
Я этой статистикой не занимаюсь - поищите сами
А сказки про народные волеизъявления и борьбу классов оставьте тем кто не видел как были организованы 2 майдана в Киеве.
Replay написав:
Да нет никаких "народных волеизъявлений", это не новость.
В США - массовое недовольство... СИСТЕМОЙ, где есть громадный перекос между тем, что "можно одному" и "нельзя другому".
И это не "слухи", а как бы слушал америкосов, анализировал.
Там есть чёткая Грань и нормальное понимание, Хи из Ху.
Есть Власть - "капиталисты, кланы и пр.", которые ставят своих президентов и пр. сентаторов.
Есть полиция, силовики, которые тупо за бабки и за льготы(патриотизм - это так, для ТВ) - защищают ВЛАСТЬ!
Именно Власть а не "народ" и пр. "бла-бла-бла".
Полиция - это "псы, которые работают на Хозяев".
Далее,Бизнесмены мелкие и простой народ...
Честно, абсолютно честно, много не заработать.
Отнимут, притом "законным образом".
Выгодно - быть в Матрице! В Системе!
Врач, Полицейский, Адвокат, Судья и пр. ВСЁ, что работает на Машину, на Матрицу.
Фермер, предприниматель и пр. включая наёмных - это отбросы, шлак... обязанный платить за Право Выжить!
Учитывая то, что "цветные", в основе попадают в низшую касту, в "шлак", именно среди них - массовое недовольство Беспеределом властей.
Какой набор - капиталисты, матрица,"цветные".
Если не все.но очень многие афро-американцы сидят на велфере в 5-м поколении ни черта не делая. то им система виновата?
Почему-то эмигранты со всего мира, в том числе с бывшего СССР находят себя в этой прогнившей системе, а "цветные" нет.
Левая идеология основанная на том чтобы все взять и поделить и эксплуатируемая прогнившей демпартией, частью республиканской. большинством прессы, университетов и Голливуда сейчас противостоит тому на чем была построена США и что пытается возродить Трамп, а те негодяи которые вывели эти толпы в надежде его свалить и остаться на пригретых местах готовы пожертвовать страной ради собственного благополучия и точно о Великой октябрьской Социалистической Революции и не помышляют
почему полиция бездействовала позволяя толпе бесчинствовать
Replay написав:
Потому, Уважаемый, что полиция - боится этих протестов.
Простой американец, особенно "цветной" -не считает полицию Своей, давным давно.
Вы посмтрите на число осужденных!
Для большинства, полицай -это Враг!
Если полиция начнёт массовые активные действия, с применением огнестрельного оружия, возможен адекватный ответ "цветных", с массовыми жертвами.
И всё это, переведут в Расизм власти и возможную Революцию.
Поэтому, полиция и ведёт себя так, как ведёт.
Не исключено, что в случае возможного дефолта США, что реально на фоне рецессии и массового вливания доллара, как раз и будет Повод у Власти, чтобы "закрутить гайки" по всей стране.
Чушь.
Полиция бы элементарно разобралась с этими "протестующими" отбросами если бы губернаторы и мэры город от демпартии не дали им четкое указание не вмешиваться в погромы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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