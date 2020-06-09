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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6297629862996300> Додано: Сер 10 чер, 2020 11:06 budivelnik Другий крім того що продавав моє...встигав ще й своє підставити...- так в нього виручка була 150 з яких на мене він здавав 120...



Важный Штрих, по вопросу!





С подобным встречался, были ребята из села, из глубинки... страшно завидовали горожанам, особенно своим же работодателям.

Ну и, пытались что-то "схимичить", заканчивалось плохо.



Если же у работодателя нормальное к крысятничеству отношение, ну - видимо, работодатель сам, с "хутора" и ему приятно, когда его лохуют.



Потому, что если ты Заработаешь больше других и просто получишь(намекнёшь) Премию, это одно!

А если ты "своё подсовываешь", то ты - держишь Работодателя за тупого Лошару!



Ну и выводы. Если хозяин таки лох, то фирме - конец, вопрос времени. Важный Штрих, по вопросу!С подобным встречался, были ребята из села, из глубинки... страшно завидовали горожанам, особенно своим же работодателям.Ну и, пытались что-то "схимичить", заканчивалось плохо.Если же у работодателя нормальное к крысятничеству отношение, ну - видимо, работодатель сам, с "хутора" и ему приятно, когда его лохуют.Ну и выводы. Если хозяин таки лох, то фирме - конец, вопрос времени. Replay

Повідомлень: 1985 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 11:10 По теме.

Назревает коррекция на рынках, индекс доллара должен развернуться.

Сегодня-завтра. Replay

Повідомлень: 1985 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 11:11 Replay написав: Puente Потім через якийсь час мене питали - як збільшити продажі (типу критерії для комерсанта ) - я наводив в приклад звільненого - але керівництво на таке чомусь не велося ... Если подчинённый сегодня химичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то завтра - он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес. Если подчинённыйхимичит "Цуть-цуть" и Вы на это закрываете глаза, то- он продаст Ваши идеи конкурентам и Вы - потеряете бизнес. Ці чорно/білі тона в описанні-якраз ознака совка.

В совку було просто

Людина гвинтик,повинна бути чесною і не рватись до багатства...

А як в бізнесів?

1 Якщо я добре роблю свій бізнес - то цим гроблю(в прямому розумінні) бізнеси своїх конкурентів....

2 Якщо в мене працівник не має діапазону рухів -то він робот,а це точно не допоможе бізнесу

3 Будь-який великий бізнес-створює навколо себе море ніш для маленького-хоча міг би це все зїсти й сам....

Але мальнькі хоч і заробляють там де великий не лізе( по простому з точки зору совка-дурять) звільняють для великого час/ресурси для чогось масштабного...

4 В мене був прораб ,який дуже любив розраховуватись у випадку готівкових розрахунків...

Я спокійно це віддавав йому

а - я знав що він в цій операції щось наварить

б - я знав,що ні копійки з мене(бізнесу) не переплатить

в - весь його навар це вміння спілкуватись з контрагентами

д - мені було в облом точити ляси ,щоб добитись додаткової знижки в 1-3% за те що я плачу готівкою....а прорабу ні



Висновок

Або людина творча і вийде за рамки

Або людина совок-і...просто виконає що йому сказали

Завдання бізнесмена - створити такі умови ,щоб вихід за рамки не привів до розвалу.



ПС

Лох не лох

Служив я в Німеччині

Був в мене сержант - рік робив за мене всю мою брудну роботу...

Ходив по роті і хвастався який він розумний....

Тільки я отримував 800 марок в місяць і за рухок отриманого вільного часу трошки подорожував Німеччиною

А він отримував 60 марок і був на ланцюгу...



Питання-Хто лох?

Маск,який продає борги у вигляді акцій і при цьому є мільярдером

Чи ті хто ці папірці купують? Ці чорно/білі тона в описанні-якраз ознака совка.В совку було простоЛюдина гвинтик,повинна бути чесною і не рватись до багатства...А як в бізнесів?1 Якщо я добре роблю свій бізнес - то цим гроблю(в прямому розумінні) бізнеси своїх конкурентів....2 Якщо в мене працівник не має діапазону рухів -то він робот,а це точно не допоможе бізнесу3 Будь-який великий бізнес-створює навколо себе море ніш для маленького-хоча міг би це все зїсти й сам....Але мальнькі хоч і заробляють там де великий не лізе( по простому з точки зору совка-дурять) звільняють для великого час/ресурси для чогось масштабного...4 В мене був прораб ,який дуже любив розраховуватись у випадку готівкових розрахунків...Я спокійно це віддавав йомуа - я знав що він в цій операції щось наваритьб - я знав,що ні копійки з мене(бізнесу) не переплатитьв - весь його навар це вміння спілкуватись з контрагентамид - мені було в облом точити ляси ,щоб добитись додаткової знижки в 1-3% за те що я плачу готівкою....а прорабу ніВисновокАбо людина творча і вийде за рамкиАбо людина совок-і...просто виконає що йому сказалиЗавдання бізнесмена - створити такі умови ,щоб вихід за рамки не привів до розвалу.ПСЛох не лохСлужив я в НімеччиніБув в мене сержант - рік робив за мене всю мою брудну роботу...Ходив по роті і хвастався який він розумний....Тільки я отримував 800 марок в місяць і за рухок отриманого вільного часу трошки подорожував НімеччиноюА він отримував 60 марок і був на ланцюгу...Питання-Хто лох?Маск,який продає борги у вигляді акцій і при цьому є мільярдеромЧи ті хто ці папірці купують? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23043 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 11:59 budivelnik написав:

Молодці америкоси.....

Хліба і видовищ

Молодці америкоси.....Хліба і видовищ



А его то за что?



В США протестующие снесли памятник Колумбу



Активисты в городе Ричмонд, штат Виргиния, вечером во вторник, 9 июня, снесли памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Об этом сообщил местный телеканал WRIC.



По его данным, во вторник вечером в парке Берд собралось около тысячи активистов, их акция изначально проходила мирно.



Затем протестующие с помощью трех веревок снесли статую с постамента. Ее оттащили к расположенному рядом озеру и скинули туда. А его то за что? Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3102 З нами з: 26.03.16 Подякував: 163 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 12:06 Re: Політичні дискусії Replay во многом прав

Власть Фараонов-Архитекторов, почему-то преподносят за капитализм, социализм или ещё что-то. это точно

не важно, как это называется, важно, чем является на самом деле.



да и капитализм капитализму - рознь



в мире, как не крути, есть запрос на справедливость. особенно, если с голода уже не дохнешь. 19yuriy91 Повідомлень: 2803 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 12:16 Replay написав: shapo Бедный Флойд рассчитавшийся поддельной купюрой после которой продавец вызвал полицию с которой светоч современности устроил драку и умудрился вылезти из полицейской машины куда его запихнули. То, что у него была в кармане наркота и сам он был слегка под ней это ведь признак борьбы с системой. И это все, оказывается, беспредел полиции. Им бы в Киев на стажировку поучиться взаимодействию полиции с наркопритонами, борделями, подпольными казино и просто с уличными воришками и гопниками



Скажите, где в США в Законах, разрешено Убивать без решения суда и оказания сопротивления полиции?



У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?



Вы,прикалываетесь?



Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?

Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.

Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.

Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..



Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.

Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор. У Вас есть доказательства оого, что действия Флойда угрожали жизни полицейских?Вы,прикалываетесь?Это же как давить коленом нало было, чтобы задушить?Может полицай был под наркотой, а не Флойд? Потому и задушил Флойда? Не контроллировал себя.Кстати, наркоту, Флойду, могли подсунуть, практикуют.Так вот, именно массоыый беспредел полицаев, банкиров, чиновников, привёл к чёткой границе между классами..Кстати, Gs полицаев ненавидят а простой народ, просто боится.Всё как в Матрице. Агенты Смиты, люди-батарейки, Архитектор.



Во-первых, американский полицейский может застрелить неподчинившегося нарушителя порядка если тот будет вести себя агрессивно.

Во-вторых, давно прогнившая левая пресса типа CNN изображает только финальный эпизод задержания Флойда когда он лежит на земле а полицейский давит ему на шею.

Ничуть не оправдывая полицейского возникает вопрос а где кадры от начала приезда полиции в магазин и начала задержания до того как Флойд оказался на земле?

За беспредел полиции или кого-либо подают в независимый суд,это вам не Украина.А сказки про народные волеизъявления и борьбу классов оставьте тем кто не видел как были организованы 2 майдана в Киеве.

Здесь уже многократно писали о том, кто,почему и как организовал эти погромы, в каких городах они проходили и почему полиция бездействовала позволяя толпе бесчинствовать - перечитайте, повторяться не хочу. Во-первых, американский полицейский может застрелить неподчинившегося нарушителя порядка если тот будет вести себя агрессивно.Во-вторых, давно прогнившая левая пресса типа CNN изображает только финальный эпизод задержания Флойда когда он лежит на земле а полицейский давит ему на шею.Ничуть не оправдывая полицейского возникает вопрос а где кадры от начала приезда полиции в магазин и начала задержания до того как Флойд оказался на земле?За беспредел полиции или кого-либо подают в независимый суд,это вам не Украина.А сказки про народные волеизъявления и борьбу классов оставьте тем кто не видел как были организованы 2 майдана в Киеве.Здесь уже многократно писали о том, кто,почему и как организовал эти погромы, в каких городах они проходили и почему полиция бездействовала позволяя толпе бесчинствовать - перечитайте, повторяться не хочу. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3563 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 12:26 budivelnik Ці чорно/білі тона в описанні-якраз ознака совка.

Наоборот!

Это в совке, "всё было общее" и упереть с завода кусок металла, с колхоза литр молока - было Святое!

А те кто повыше, КПСС -воровали уже по крупному.

Або людина творча і вийде за рамки

Есть Рамки, за которые нельзя выходить, так как потеряешь Уважение, не говоря уже о Доверии, которое важно в любом бизнесе.



Скажите, если Ваша жена "выйдет за рамки" и переспит с дюженой африканцев, пусть и за какие-то вознаграждения, Вы как к этому отнесётесь?

Ну, чтобы не у Вас денег на шубу просить а "инициативно заработать"?

Или может, Вы считаете подобное - нормальным? Предприимчивость?



В серьёзном бизнесе, важно Уважение!

Если твой Подчинённый или даже напарник, тебя не Уважает, ты - Лошара и быть тебе теприлой пожизни.



Кстати, рискну вангонуть.

Вы сами из села, образование - ПТУ, может потом и "купили" какой диплом ВУЗ-а, ведь в 2000-х, это стоило копейки, но - ничего не давало.

Понятие "Бизнес", скорее всего, для Вас -это "продуктовый магазин", "стройбригада" или "набор гастеров на клубнику в Польшу".

Думаю, так оно и есть. Наоборот!Это в совке, "всё было общее" и упереть с завода кусок металла, с колхоза литр молока - было Святое!А те кто повыше, КПСС -воровали уже по крупному.Есть Рамки, за которые нельзя выходить, так как потеряешь Уважение, не говоря уже о Доверии, которое важно в любом бизнесе.Скажите, если Ваша жена "выйдет за рамки" и переспит с дюженой африканцев, пусть и за какие-то вознаграждения, Вы как к этому отнесётесь?Ну, чтобы не у Вас денег на шубу просить а "инициативно заработать"?Или может, Вы считаете подобное - нормальным? Предприимчивость?В серьёзном бизнесе, важно Уважение!Если твой Подчинённый или даже напарник, тебя не Уважает, ты - Лошара и быть тебе теприлой пожизни.Кстати, рискну вангонуть.Вы сами из села, образование - ПТУ, может потом и "купили" какой диплом ВУЗ-а, ведь в 2000-х, это стоило копейки, но - ничего не давало.Понятие "Бизнес", скорее всего, для Вас -это "продуктовый магазин", "стройбригада" или "набор гастеров на клубнику в Польшу".Думаю, так оно и есть. Replay

Повідомлень: 1985 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 12:46 shapo Во-первых, американский полицейский может застрелить неподчинившегося нарушителя порядка если тот будет вести себя агрессивно.

Что подпадает под понятие "Агрессивно"? Он на полицейских с ножом бросался, может "лазерный меч" в руке держал?

Вы опять меня за лоха держите?

Предупредительные выстрелы - в США тоже имеют место быть в Законе.

Это, даже, если бы у Флойда был нож, с которым бы он размахивал!

Во-вторых, давно прогнившая левая пресса типа CNN изображает только финальный эпизод задержания Флойда когда он лежит на земле а полицейский давит ему на шею.

Ничуть не оправдывая полицейского возникает вопрос а где кадры от начала приезда полиции в магазин и начала задержания до того как Флойд оказался на земле?

Господин Смит!

Если бы у "вас"(у полиции) были кадры, на которых Флойд оказывает вооруженное сопротивление полиции, поверьте... их бы давно показали по всем каналам, слили в сеть и не только.

За беспредел полиции или кого-либо подают в независимый суд,это вам не Украина.

И как результаты?

Сколько человек подали в суд, сколько не подали?

А сказки про народные волеизъявления и борьбу классов оставьте тем кто не видел как были организованы 2 майдана в Киеве.

Да нет никаких "народных волеизъявлений", это не новость.

В США - массовое недовольство... СИСТЕМОЙ, где есть громадный перекос между тем, что "можно одному" и "нельзя другому".

И это не "слухи", а как бы слушал америкосов, анализировал.

Там есть чёткая Грань и нормальное понимание, Хи из Ху.



Есть Власть - "капиталисты, кланы и пр.", которые ставят своих президентов и пр. сентаторов.

Есть полиция, силовики, которые тупо за бабки и за льготы(патриотизм - это так, для ТВ) - защищают ВЛАСТЬ!

Именно Власть а не "народ" и пр. "бла-бла-бла".

Полиция - это "псы, которые работают на Хозяев".

Далее,Бизнесмены мелкие и простой народ...

Честно, абсолютно честно, много не заработать.

Отнимут, притом "законным образом".



Выгодно - быть в Матрице! В Системе!

Врач, Полицейский, Адвокат, Судья и пр. ВСЁ, что работает на Машину, на Матрицу.

Фермер, предприниматель и пр. включая наёмных - это отбросы, шлак... обязанный платить за Право Выжить!

Учитывая то, что "цветные", в основе попадают в низшую касту, в "шлак", именно среди них - массовое недовольство Беспеределом властей.

почему полиция бездействовала позволяя толпе бесчинствовать

Потому, Уважаемый, что полиция - боится этих протестов.

Простой американец, особенно "цветной" -не считает полицию Своей, давным давно.

Вы посмтрите на число осужденных!

Для большинства, полицай -это Враг!

Если полиция начнёт массовые активные действия, с применением огнестрельного оружия, возможен адекватный ответ "цветных", с массовыми жертвами.

И всё это, переведут в Расизм власти и возможную Революцию.



Поэтому, полиция и ведёт себя так, как ведёт.

Не исключено, что в случае возможного дефолта США, что реально на фоне рецессии и массового вливания доллара, как раз и будет Повод у Власти, чтобы "закрутить гайки" по всей стране. Что подпадает под понятие "Агрессивно"? Он на полицейских с ножом бросался, может "лазерный меч" в руке держал?Вы опять меня за лоха держите?Предупредительные выстрелы - в США тоже имеют место быть в Законе.Это, даже, если бы у Флойда был нож, с которым бы он размахивал!Господин Смит!Если бы у "вас"(у полиции) были кадры, на которых Флойд оказывает вооруженное сопротивление полиции, поверьте... их бы давно показали по всем каналам, слили в сеть и не только.И как результаты?Сколько человек подали в суд, сколько не подали?Да нет никаких "народных волеизъявлений", это не новость.В США - массовое недовольство... СИСТЕМОЙ, где есть громадный перекос между тем, что "можно одному" и "нельзя другому".И это не "слухи", а как бы слушал америкосов, анализировал.Там есть чёткая Грань и нормальное понимание, Хи из Ху.Есть Власть - "капиталисты, кланы и пр.", которые ставят своих президентов и пр. сентаторов.Есть полиция, силовики, которые тупо за бабки и за льготы(патриотизм - это так, для ТВ) - защищают ВЛАСТЬ!Именно Власть а не "народ" и пр. "бла-бла-бла".Полиция - это "псы, которые работают на Хозяев".Далее,Бизнесмены мелкие и простой народ...Честно, абсолютно честно, много не заработать.Отнимут, притом "законным образом".Выгодно - быть в Матрице! В Системе!Врач, Полицейский, Адвокат, Судья и пр. ВСЁ, что работает на Машину, на Матрицу.Фермер, предприниматель и пр. включая наёмных - это отбросы, шлак... обязанный платить за Право Выжить!Учитывая то, что "цветные", в основе попадают в низшую касту, в "шлак", именно среди них - массовое недовольство Беспеределом властей.Потому, Уважаемый, что полиция - боится этих протестов.Простой американец, особенно "цветной" -не считает полицию Своей, давным давно.Вы посмтрите на число осужденных!Для большинства, полицай -это Враг!Если полиция начнёт массовые активные действия, с применением огнестрельного оружия, возможен адекватный ответ "цветных", с массовыми жертвами.И всё это, переведут в Расизм власти и возможную Революцию.Поэтому, полиция и ведёт себя так, как ведёт.Не исключено, что в случае возможного дефолта США, что реально на фоне рецессии и массового вливания доллара, как раз и будет Повод у Власти, чтобы "закрутить гайки" по всей стране. Replay

Повідомлень: 1985 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 13:22 19yuriy91



Смысл Жизни!

Вот корень, думаю.



Смысла нет, всю жизнь пахать на Избранников и остаться с голой попой после очередного кризиса.





Понимаете, ли, Власть - опирается на своих "псов", на силовиков, на СМИ, на банкиров...ну и "Спасает" безработных, печатая ничем не обеспеченные деньги!



А обеспечиваются деньги, вот этим самым ВНП, который создают отнюдь не полицаи!



Дикий Паразитизм!



Вот и причина Кризиса!



Кто-то работает, предпринимает, лечит, учит...ПЧЁЛЫ, типа, а кто-то.. ворует МЁД!

Притом ворует всё больше и больше, не может остановиться!

И Трутни, кстати -выступают у них как Электорат!

Трутни а не Пчёлы!!!





Смотрите, Кредит МВФ не пойдёт на создание "новых технологий" или на образование, на науку! Кредит тупо выплатят за прошлые долги и разворуют, как обычно!

Через год - нужно будет ещё два таких кредита или три!



Трутни не могут добывать мёд! Смысл Жизни!Вот корень, думаю.Смысла нет, всю жизнь пахать на Избранников и остаться с голой попой после очередного кризиса.Понимаете, ли, Власть - опирается на своих "псов", на силовиков, на СМИ, на банкиров...ну и "Спасает" безработных, печатая ничем не обеспеченные деньги!А обеспечиваются деньги, вот этим самым ВНП, который создают отнюдь не полицаи!Дикий Паразитизм!Вот и причина Кризиса! Replay

Повідомлень: 1985 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 13:23 Во-первых, американский полицейский может застрелить неподчинившегося нарушителя порядка если тот будет вести себя агрессивно.



Replay написав: Что подпадает под понятие "Агрессивно"? Он на полицейских с ножом бросался, может "лазерный меч" в руке держал?

Вы опять меня за лоха держите?Предупредительные выстрелы - в США тоже имеют место быть в Законе.

Это, даже, если бы у Флойда был нож, с которым бы он размахивал! Что подпадает под понятие "Агрессивно"? Он на полицейских с ножом бросался, может "лазерный меч" в руке держал?Вы опять меня за лоха держите?Предупредительные выстрелы - в США тоже имеют место быть в Законе.Это, даже, если бы у Флойда был нож, с которым бы он размахивал!



Если человек на приказание поднять руки подозреваемый вместо этого полезет в внутренний карман, то уже может схватить пулю.

И с машины должен выходить задом, а не передом, там,знаете ли, много оружия у людей.

Про предупредительные выстрелы не просветите откуда узнали?





Во-вторых, давно прогнившая левая пресса типа CNN изображает только финальный эпизод задержания Флойда когда он лежит на земле а полицейский давит ему на шею.

Ничуть не оправдывая полицейского возникает вопрос а где кадры от начала приезда полиции в магазин и начала задержания до того как Флойд оказался на земле?



Replay написав: Господин Смит!

Если бы у "вас"(у полиции) были кадры, на которых Флойд оказывает вооруженное сопротивление полиции, поверьте... их бы давно показали по всем каналам, слили в сеть и не только. Господин Смит!Если бы у "вас"(у полиции) были кадры, на которых Флойд оказывает вооруженное сопротивление полиции, поверьте... их бы давно показали по всем каналам, слили в сеть и не только.

Что значит "вооруженное"? В США вообще не имеет права оказывать полиции никакого сопротивления.

А по поводу кадров все еще впереди, ближе к ноябрю





За беспредел полиции или кого-либо подают в независимый суд,это вам не Украина.



Replay написав: И как результаты?

Сколько человек подали в суд, сколько не подали? И как результаты?Сколько человек подали в суд, сколько не подали?



Я этой статистикой не занимаюсь - поищите сами



А сказки про народные волеизъявления и борьбу классов оставьте тем кто не видел как были организованы 2 майдана в Киеве.



Replay написав: Да нет никаких "народных волеизъявлений", это не новость.

В США - массовое недовольство... СИСТЕМОЙ, где есть громадный перекос между тем, что "можно одному" и "нельзя другому".

И это не "слухи", а как бы слушал америкосов, анализировал.

Там есть чёткая Грань и нормальное понимание, Хи из Ху.



Есть Власть - "капиталисты, кланы и пр.", которые ставят своих президентов и пр. сентаторов.

Есть полиция, силовики, которые тупо за бабки и за льготы(патриотизм - это так, для ТВ) - защищают ВЛАСТЬ!

Именно Власть а не "народ" и пр. "бла-бла-бла".

Полиция - это "псы, которые работают на Хозяев".

Далее,Бизнесмены мелкие и простой народ...

Честно, абсолютно честно, много не заработать.

Отнимут, притом "законным образом".



Выгодно - быть в Матрице! В Системе!

Врач, Полицейский, Адвокат, Судья и пр. ВСЁ, что работает на Машину, на Матрицу.

Фермер, предприниматель и пр. включая наёмных - это отбросы, шлак... обязанный платить за Право Выжить!

Учитывая то, что "цветные", в основе попадают в низшую касту, в "шлак", именно среди них - массовое недовольство Беспеределом властей. Да нет никаких "народных волеизъявлений", это не новость.В США - массовое недовольство... СИСТЕМОЙ, где есть громадный перекос между тем, что "можно одному" и "нельзя другому".И это не "слухи", а как бы слушал америкосов, анализировал.Там есть чёткая Грань и нормальное понимание, Хи из Ху.Есть Власть - "капиталисты, кланы и пр.", которые ставят своих президентов и пр. сентаторов.Есть полиция, силовики, которые тупо за бабки и за льготы(патриотизм - это так, для ТВ) - защищают ВЛАСТЬ!Именно Власть а не "народ" и пр. "бла-бла-бла".Полиция - это "псы, которые работают на Хозяев".Далее,Бизнесмены мелкие и простой народ...Честно, абсолютно честно, много не заработать.Отнимут, притом "законным образом".Выгодно - быть в Матрице! В Системе!Врач, Полицейский, Адвокат, Судья и пр. ВСЁ, что работает на Машину, на Матрицу.Фермер, предприниматель и пр. включая наёмных - это отбросы, шлак... обязанный платить за Право Выжить!Учитывая то, что "цветные", в основе попадают в низшую касту, в "шлак", именно среди них - массовое недовольство Беспеределом властей.



Какой набор - капиталисты, матрица,"цветные".

Если не все.но очень многие афро-американцы сидят на велфере в 5-м поколении ни черта не делая. то им система виновата?

Почему-то эмигранты со всего мира, в том числе с бывшего СССР находят себя в этой прогнившей системе, а "цветные" нет.

Левая идеология основанная на том чтобы все взять и поделить и эксплуатируемая прогнившей демпартией, частью республиканской. большинством прессы, университетов и Голливуда сейчас противостоит тому на чем была построена США и что пытается возродить Трамп, а те негодяи которые вывели эти толпы в надежде его свалить и остаться на пригретых местах готовы пожертвовать страной ради собственного благополучия и точно о Великой октябрьской Социалистической Революции и не помышляют









почему полиция бездействовала позволяя толпе бесчинствовать

Replay написав: Потому, Уважаемый, что полиция - боится этих протестов.

Простой американец, особенно "цветной" -не считает полицию Своей, давным давно.

Вы посмтрите на число осужденных!

Для большинства, полицай -это Враг!

Если полиция начнёт массовые активные действия, с применением огнестрельного оружия, возможен адекватный ответ "цветных", с массовыми жертвами.

И всё это, переведут в Расизм власти и возможную Революцию.

Поэтому, полиция и ведёт себя так, как ведёт.

Не исключено, что в случае возможного дефолта США, что реально на фоне рецессии и массового вливания доллара, как раз и будет Повод у Власти, чтобы "закрутить гайки" по всей стране. Потому, Уважаемый, что полиция - боится этих протестов.Простой американец, особенно "цветной" -не считает полицию Своей, давным давно.Вы посмтрите на число осужденных!Для большинства, полицай -это Враг!Если полиция начнёт массовые активные действия, с применением огнестрельного оружия, возможен адекватный ответ "цветных", с массовыми жертвами.И всё это, переведут в Расизм власти и возможную Революцию.Поэтому, полиция и ведёт себя так, как ведёт.Не исключено, что в случае возможного дефолта США, что реально на фоне рецессии и массового вливания доллара, как раз и будет Повод у Власти, чтобы "закрутить гайки" по всей стране.

Чушь.

Полиция бы элементарно разобралась с этими "протестующими" отбросами если бы губернаторы и мэры город от демпартии не дали им четкое указание не вмешиваться в погромы Если человек на приказание поднять руки подозреваемый вместо этого полезет в внутренний карман, то уже может схватить пулю.И с машины должен выходить задом, а не передом, там,знаете ли, много оружия у людей.Про предупредительные выстрелы не просветите откуда узнали?Что значит "вооруженное"? В США вообще не имеет права оказывать полиции никакого сопротивления.А по поводу кадров все еще впереди, ближе к ноябрюЯ этой статистикой не занимаюсь - поищите самиКакой набор - капиталисты, матрица,"цветные".Если не все.но очень многие афро-американцы сидят на велфере в 5-м поколении ни черта не делая. то им система виновата?Почему-то эмигранты со всего мира, в том числе с бывшего СССР находят себя в этой прогнившей системе, а "цветные" нет.Левая идеология основанная на том чтобы все взять и поделить и эксплуатируемая прогнившей демпартией, частью республиканской. большинством прессы, университетов и Голливуда сейчас противостоит тому на чем была построена США и что пытается возродить Трамп, а те негодяи которые вывели эти толпы в надежде его свалить и остаться на пригретых местах готовы пожертвовать страной ради собственного благополучия и точно о Великой октябрьской Социалистической Революции и не помышляютЧушь.Полиция бы элементарно разобралась с этими "протестующими" отбросами если бы губернаторы и мэры город от демпартии не дали им четкое указание не вмешиваться в погромы Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3563 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6297629862996300> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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