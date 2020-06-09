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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6298629963006301> Додано: Сер 10 чер, 2020 13:30 Schmit

Повідомлень: 1374 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 13:44 shapo Полиция бы элементарно разобралась с этими "протестующими" отбросами если бы губернаторы и мэры город от демпартии не дали им четкое указание не вмешиваться в погромы

Ну-ну.

Думаю, увидим продолжение.

Рано или поздно, будут подавлять и посмотрите, чем всё закончится.



там два варианта светит

либо тотальная диктатура, где все будут просто счастливы, что им разрешают жить или же массовые беспорядки.



массовыми беспорядками, попробуют воспользоваться демократы, но вероятно, не смогут их остановить и всё перейдёт к Диктатуре!



Касаемо "эмигранты себя находят", Вы меня простите, но если с БУ СССР не вывез "конкретной суммы" или же бизнес не связан с чем-то "интересным", никто там ничего серьёзного и не находит. Ментально... мы разные.

Те, кто из знакомых там "зацепился", счастьем не брызжут...это, скорее, напоминает как попасть из хутора в Москву и стать гастарбайтером, как и узбеки.

Не, круто конечно, пиццу развозить или там шнурки продавать... Ну-ну.Думаю, увидим продолжение.Рано или поздно, будут подавлять и посмотрите, чем всё закончится.там два варианта светитлибо тотальная диктатура, где все будут просто счастливы, что им разрешают жить или же массовые беспорядки.массовыми беспорядками, попробуют воспользоваться демократы, но вероятно, не смогут их остановить и всё перейдёт к Диктатуре!Касаемо "эмигранты себя находят", Вы меня простите, но если с БУ СССР не вывез "конкретной суммы" или же бизнес не связан с чем-то "интересным", никто там ничего серьёзного и не находит. Ментально... мы разные.Те, кто из знакомых там "зацепился", счастьем не брызжут...это, скорее, напоминает как попасть из хутора в Москву и стать гастарбайтером, как и узбеки.Не, круто конечно, пиццу развозить или там шнурки продавать... Replay

Повідомлень: 1986 З нами з: 20.06.08 Подякував: 128 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 13:47



"Я вважаю, що це наша велика перемога. ...Міжнародний валютний фонд затвердив повністю нашу програму, погодив", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3201096 Транш від МВФ - це перемога від Голобородька! Акуєть!"Я вважаю, що це наша велика перемога. ...Міжнародний валютний фонд затвердив повністю нашу програму, погодив", - зазначив Зеленський.Джерело: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 21466 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1200 раз. Подякували: 2194 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 13:51 Replay написав: shapo Полиция бы элементарно разобралась с этими "протестующими" отбросами если бы губернаторы и мэры город от демпартии не дали им четкое указание не вмешиваться в погромы

Ну-ну.

Думаю, увидим продолжение.

Рано или поздно, будут подавлять и посмотрите, чем всё закончится.



там два варианта светит

либо тотальная диктатура, где все будут просто счастливы, что им разрешают жить или же массовые беспорядки.



массовыми беспорядками, попробуют воспользоваться демократы, но вероятно, не смогут их остановить и всё перейдёт к Диктатуре!



Касаемо "эмигранты себя находят", Вы меня простите, но если с БУ СССР не вывез "конкретной суммы" или же бизнес не связан с чем-то "интересным", никто там ничего серьёзного и не находит. Ментально... мы разные.

Те, кто из знакомых там "зацепился", счастьем не брызжут...это, скорее, напоминает как попасть из хутора в Москву и стать гастарбайтером, как и узбеки.

Не, круто конечно, пиццу развозить или там шнурки продавать... Ну-ну.Думаю, увидим продолжение.Рано или поздно, будут подавлять и посмотрите, чем всё закончится.там два варианта светитлибо тотальная диктатура, где все будут просто счастливы, что им разрешают жить или же массовые беспорядки.массовыми беспорядками, попробуют воспользоваться демократы, но вероятно, не смогут их остановить и всё перейдёт к Диктатуре!Касаемо "эмигранты себя находят", Вы меня простите, но если с БУ СССР не вывез "конкретной суммы" или же бизнес не связан с чем-то "интересным", никто там ничего серьёзного и не находит. Ментально... мы разные.Те, кто из знакомых там "зацепился", счастьем не брызжут...это, скорее, напоминает как попасть из хутора в Москву и стать гастарбайтером, как и узбеки.Не, круто конечно, пиццу развозить или там шнурки продавать...



Не судите по себе и своим знакомым-лузерам - посмотрите репортаж Дудя с Силиконовой долины Не судите по себе и своим знакомым-лузерам - посмотрите репортаж Дудя с Силиконовой долины Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3566 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 618 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 13:59 19yuriy91 написав: интересна передача

"реформы" в Украине, ответственность властей, "борьба" с коррупцией....

https://www.youtube.com/watch?v=KlqQ6blC9ak интересна передача"реформы" в Украине, ответственность властей, "борьба" с коррупцией....

- Продают всех, всё, и всех? - Продают всех, всё, и всех? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8273 З нами з: 20.09.12 Подякував: 678 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 14:00 Frant написав: Давайте якось ближче до наших баранів.

Себто - зелених клоунів!



"необходимы экономические и налоговые реформы с одновременным запуском новой экономической доктрины и программами поддержки малого и микробизнеса, которые оживят экономику - понятно всем вменяемым людям. Но этого не будет. И это, к сожалению, тоже понятно всем вменяемым людям.



Поэтому программа сотрудничества с МВФ это хорошая новость, но она не решает проблему, а лишь дает отсрочку. Проблема сама не исчезнет. И у меня плохая новость для Банковой - видосиком её не решить."



https://uainfo.org/blognews/1591772918- ... yhoda.html Давайте якось ближче до наших баранів.Себто - зелених клоунів!Поэтому программа сотрудничества с МВФ это хорошая новость, но она не решает проблему, а лишь дает отсрочку. Проблема сама не исчезнет. И у меня плохая новость для Банковой - видосиком её не решить."



Frant написав: Транш від МВФ - це перемога від Голобородька! Акуєть!



"Я вважаю, що це наша велика перемога. ...Міжнародний валютний фонд затвердив повністю нашу програму, погодив", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3201096 Транш від МВФ - це перемога від Голобородька! Акуєть!"Я вважаю, що це наша велика перемога. ...Міжнародний валютний фонд затвердив повністю нашу програму, погодив", - зазначив Зеленський.Джерело:



МВФ дал Украине кредит. 13 условий, под которыми ради этого подписались Зеленский и Шмыгаль

Мария Романова 09:33, сегодня



https://strana.ua/news/271999-mvf-dala- ... ndume.html

Вчера, 9 июня, Совет МВФ принял решение о выделении Украине кредитной программы на пять миллиардов долларов. 2,1 миллиарда поступит сразу. Программа рассчитана на полтора года.



Для этого займа украинская власть пошла на многое - весной открыла рынок земли и запустила "антиколомойский" закон.



Но непосредственно дорогу к кредиту открыл меморандум с МВФ, который еще в мае подписало правительство, взяв на себя определенные обязательства перед Фондом.



Правда, подписанный документ власти никому не показали. Но "Страна" получила его из своих источников и опубликовала.

Меморандум заверили своими подписями президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Яков Смолий.



В нем Украина обязалась продолжить прежний курс Порошенко, включая повышение тарифов, закрытие школ и медреформу Супрун (которую Зеленский давал слово остановить, но до сих пор этого не сделал).



От выполнения этих условий зависит получение следующих 2,9 млрд долларов в течение полутора лет.



Разберемся в целом, на что пошла Украина ради 5-миллиардного кредита.

1. Запрет на возврат "Привата" Коломойскому

Для начала подробнее остановимся на с трудом продавленном в Раде проекте, которым блокируется возвращение "ПриватБанка" Игорю Коломойскому. Это было одним из основных требований МВФ, без него новый кредит даже не рассматривался бы.



Формальным основания для принятия закона стало то, что теоретическое возвращение "ПриватБанка" Коломойскому может расшатать финансовую систему Украину и поставит крупнейший банк на грань банкротства. По цепочке это означает, что МВФ и другим иностранных организациям придется вновь давать крупные транши для стабилизации ситуации, чего им делать не хочется.



Однако в законе, который приняла Рада, говорится не только об этом. Там в принципе закручиваются гайки всем украинским банкам, делая НБУ практически неподсудным, если он решит закрыть любой банк или ввести в него временную администрацию. Оспорить это решение центробанка в суде будет нельзя.



МВФ плотно контролирует Нацбанк, а через него - всю банковскую систему Украины. "Антиколомойский" усиливает этот контроль и создает предпосылки для захода в страну крупных западных банков.

В том числе посредством расчистки "поляны" и покупки системных государственных банков, в том числе и "ПриватБанка".



Детальнее о банковском законе - в материале "Страны" Начнется ли война Зе и Коломойского и даст ли теперь МВФ кредит. 5 главных вопросов об антиколомойском законе и его последствиях.



2. Открытие продажи земли

В конце марта Рада приняла, а позже Зеленский подписал закон о рынке земли. До 2024 года ее пустят на продажу только физлицам-гражданам Украины, да и то не больше 100 гектар в одни руки. После чего на рынок смогут выйти агрохолдинги.



Для них заложена норма о том, что арендатор имеет преимущественное право выкупа земли, причем ее стоимость должен определять не продавец, а государственный оценщик. То есть скупка земли у мелких собственников крупными будет идти по бросовой цене - учитывая лоббисткие возможности крупного агробизнеса на чиновников.

Вход иностранцев на рынок будет только после всеукраинского референдума. Впрочем, если Рада примет предложенный Зеленским закон о втором гражданстве, то иностранцы смогут начать покупать украинскую землю раньше - просто становясь по упрощенной процедуре гражданами Украины.



Детальнее о продаже сельхозугодий мы рассказывали в материале Земля не для всех. Что означает принятый Радой земельный закон и смогут ли его отменить.



В меморандуме с МВФ дополнительно записано, что Украина создает рынок сельхозземли, сняв мораторий, и приводятся основные параметры принятого закона. Но дают понять, что он не окончательный и все можно обсуждать и менять.



К концу июня 2020 анонсируется принятие законодательства по компенсации кредитных ставок и кредитных гарантий для фермеров. Запланировано упорядочивание процедур передачи земли и децентрализации управления земельными ресурсами, земельные аукционы.

Далее пойдем по тексту опубликованного "Страной" меморандума Украины с МВФ.



3. Усилие налогового давления на бизнес и украинцев

Среди обещаний Зе и его команды относительно налоговой политики прямым текстом прописано ее ужесточение.



Киев рассчитывает увеличить поступлений в бюджет от таможни и налогов. Если же это реализовать не удастся, то обещают сокращать "неприоритетные расходы" без уточнения, какие именно.



Параллельно украинская власть обещает уже в 2020 году тесно сотрудничать с Фондом работать с МВФ по реформированию налоговой системы: "В том числе за счет устранения налоговых пробелов, расширения налоговой базы и сокращения возможностей для уклонения от уплаты налогов".

До конца действия программы Украина обязуется не принимать либеральные налоговые законы, вводить налоговые льготы и преференции по пошлинам. То есть кардинально менять налоговую систему, хотя как раз этого и ждет бизнес.



Это фактически ставит крест на налоговой реформе, которую у Зеленского обещали в 2021 году. Бизнес также может не рассчитывать на изменения структуры налогов, в частности замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, так как на первом этапе это приведет к уменьшению поступлений в бюджет.



Не вписывается в эти обещания и новая программа по восстановлению экономики, которую анонсировали в правительстве Шмыгаля. Дело в том, что в ней есть ряд мер, которые также могут повлиять на снижение налоговых поступлений. Например, импортозамещение в государственных закупках только по транспорту даст минус 7 миллиардов по таможне.



В меморандуме прописана и разработка под контролем МВФ уже к сентябрю этого года системы декларирования доходов, борьбы с отмыванием денег. Нельзя исключать, что под этим понимается введение всеобщего обязательного декларирования доходов гражданами, о чем давно говорят власти. Плюс дальнейшее ужесточение контроля за платежами украинцев.

4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусом

Поскольку данный кредит МВФ позиционируется как коронавирусный, отдельный блок меморандума COVID-19.



В документе указывается, что траты на борьбу в пандемией в Украине строго контролируются, все кассовые операции проходят через казначейство. К марту 2021 года Киев обещал полный аудит таких расходов.



Напомним, свою статистику по закупкам уже ведет Счетная палата. "Страна" уже писала, что миллиарды гривен проходят через ФОПы, в списке обнаружились фирмы, связанные с чиновниками и "фармбаронами".



5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсии

В новой меморандуме с МВФ записано, что в Украине продолжится пенсионная реформа, начатая в 2017 году. А именно - "стимулы для более продолжительной работы", то есть повышение пенсионного возраста.



Киев пообещал не вводить новые специальные пенсии или льготы, не вносить в законодательство изменения, которые приведут к снижению фактического пенсионного возраста.



Упоминается в документе и о накопительных пенсиях. По этому пункту украинская власть собирается с внешними партнерами. Как уже писала "Страна", готовится два законопроекта — о накопительных пенсиях для всех и только по льготным категориям пенсионеров.



Изменения ждут общую систему социальной помощи. При поддержке Мирового банка планируется объединить все социальные программы в одной базе, привязать выплаты в некоему "минимальному доходу". Программа будет работать в привязке к рынку труда - малоимущим станут не только платить пособия, но и предложат зарабатывать самим.



6. Продолжение реформы Супрун

Украина взяла на себя обязательства продолжать реформу Супрун, вторый этап которой стартовал с 1 апреля. Он предполагал резкое сокращение финансирования медицины и после возмущения врачей Зеленский пообещал реформу остановить. Но этого так и не сделал. Более того, в Меморандуме прямо говорится, что реформа должна быть продолжена.



Также в меморандуме появилось понятие сооплаты для пациентов. То есть часть медицинских услуг для населения станет платным (если не будет введено обязательное медицинское страхование, когда стоимость лечения будет покрываться страховкой для тех, кто имеет на нее право).



В документе развеяны сомнения по поводу госзакупок лекарств. Они и дальше будут под контролем международных организаций. Но с этого года Минздрав также контролирует закупки через новое госпредприятие "Медицинские закупки Украины" и систему ProZorro.



7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителей

Украинские власти подписались под обязательствами по реформе образовательной системы. Сроки не указаны, но это случится, "как только кризис утихнет".



Реформа подразумевает в том числе оптимизацию школьной сети. Под этим понимается закрытие части школ. А закрытие школ - это еще и увольнение "лишних" учителей.

8. Суды в ручном режиме

В новом меморандум с МВФ украинская власть пообещала обеспечить, чтобы процессы отбора судей и дисциплинарные механизмы (в том числе для Верховного суда) контролировались "лицами с высокой компетентностью, надежностью и порядочностью".



Киев обязался ради кредита создать независимую комиссию для предварительного отбора потенциальных кандидатов в высшие судебные органы и оценки их честности.



Фактически это означает внешний контроль за судебной системой Украины. Поскольку эксперты будут рекомендоваться странами Запада и международными финансовыми организациями.



9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июля

В меморандум с МВФ Украина обязалась повысить цены на газ для украинцев с 1 июля 2020 года, после чего цены будут полностью определяться рынком.

"Страна" о нововведениях по ценам на газ уже писала. В июля по рыночным ценам будет тарифицироваться газ для кухонных плит и для отопления в частном секторе.



То есть население Украины переводят на газ по тарифам как для промышленности. Если газ на мировом рынке будет дорожать, то придется платить все больше и больше.



10. Тарифы на отопление для украинцев

Украинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.



Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.

Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.



Будут отменены "скидки Гончарука", по которым местные власти корректировали платежки этой зимой в зависимости от текущей цены на газ. Скидки варьировались от 5% до 30%.



11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленно

Попутно Киев разработать "адекватные механизмы", чтобы обеспечить сбор платежей от домохозяйств за коммуналку. В том числе с помощью более высоких штрафов для украинцев.



Разумеется, с повышением тарифов и увеличением штрафов, долги украинцев за услуги ЖКХ будут расти, поэтому коммунальщикам разрешат более активно их выбивать.

Как рассказывал ранее "Стране" эксперт по коммунальной инфраструктуре Андрей Никончук, не исключено, что могут упростить даже выселение из квартир за долги.



12. Приватизация Центрэнерго и других

"ФГИ будет стремиться организовать тендеры по приватизации, по крайней мере 2 крупных государственных предприятий к концу декабря 2020 года, если позволят рыночные условия, и как минимум еще трех к концу июня 2021 года, включая компании из следующего списка: Одесский припортовый завод, "Объединенная Горно-рудная компания", "Центрэнерго", "Электротяжмаш", Краснолиманский рудник, "Президент-Отель", - говорится в меморандуме.



То есть, на этот год большая приватизация отменяется полностью, что, собственно, уже заложено в бюджет (поступления от приватизации в бюджет урезали с 12 млрд до 500 млн). Но и обещания по следующему году еще ничего не гарантируют, ведь пункты по приватизации тех же ОПЗ и "Центрэнерго" прописывались уже в нескольких меморандумах с МВФ, но так и не были выполнены.



Вчера "Страна" рассказывала, что Игорь Коломойский еще может забрать "Центрэнерго" за долги. Детали - в материале "Как олигарх может вновь получить контроль над энергокомпанией".

13. "Независимые" от государства госкомпании

По госпредпритиям указано следующее:



"Пересмотр структуры корпоративного управления ГП, чтобы привести ее в соответствие с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению; принятие проекта закона о корпоративном управлении с целью расширения полномочий наблюдательных советов по назначению генеральных директоров и утверждению финансовых планов; принятие нового корпоративного устава для Нафтогаза (структурный маяк с выполнением к концу сентября 2020 года)".



Мы уже писали, что это значит для "Нафтогаза" — он станет еще более автономным, "государством в государстве". Как видно из меморандума, такие же изменения готовятся и по другим госкомпаниям. А учитывая, что в набсоветах госкомпаний много иностранцев, можно констатировать, что государственные активы фактически будут под внешним контролем.



Что еще украинская власть пообещала МВФ ради нового кредита - в материале "Страны".



Что означают эти условия?

Как видно, условия, которые Украина взяла на себя под новый кредит МВФ, означают усиление налоговой нагрузки на бизнес и полный запрет на льготы и преференции, что минимизирует возможности быстрого восстановление экономики после кризиса. Фактически этот меморандум ставит крест на экономическом росте.



Для рядовых украинцев договоренности с МВФ тоже не обещают ничего хорошего. Медицина станет менее доступной и платной, как и школы для детей. Коммунальные тарифы будут только расти. Также есть риск повышения пенсионного возраста.



Другой вопрос - будет ли правительство выполнять условия, подписанного им же Меморандума.



Во власти, после публикации документа "Страной", уже начали раздаваться голоса, что выполнять многие нормы этого документа не надо и нужно его пересмотреть.



В Фонде эти намеки услышали. В пресс-релизе по поводу одобрения программы говорится о сохранении "значительных рисков", связанных как с мировыми проблемами из-за эпидемии коронавируса, так и с неопределенностью внутренней экономической политики Украины.



Также в МВФ особо подчеркнули необходимость "сохранения независимости Нацбанка" (читай - нельзя менять его руководство без соласования с Фондом) и продолжение "борьбы с коруппцией" для сохранения "нынешних достижений" (читай - нельзя менять Сытника во главе НАБУ).



В тоже время, по этим пунктам у украинской власти есть свои мысли, которые, мягко говоря, не совсем совпадают с пожеланиями Фонда.



Поэтому пока непонятно - получит ли Украина оставшиеся 2,9 млрд. По большому счету это будет зависеть от экономической ситуации и в стране, и в мире. Если она начнет быстро выравниваться и потребность в кредитах уменьшится, то значит велика вероятность, что правительство заморозит выполнение своих обязательств перед Фондом. А если начнется новое ухудшение, то власти вновь пойдут на выполнение требований МВФ. Мария Романова 09:33, сегодняВчера, 9 июня, Совет МВФ принял решение о выделении Украине кредитной программы на пять миллиардов долларов. 2,1 миллиарда поступит сразу. Программа рассчитана на полтора года.Для этого займа украинская власть пошла на многое - весной открыла рынок земли и запустила "антиколомойский" закон.Но непосредственно дорогу к кредиту открыл меморандум с МВФ, который еще в мае подписало правительство, взяв на себя определенные обязательства перед Фондом.Правда, подписанный документ власти никому не показали. Но "Страна" получила его из своих источников и опубликовала.Меморандум заверили своими подписями президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Яков Смолий.В нем Украина обязалась продолжить прежний курс Порошенко, включая повышение тарифов, закрытие школ и медреформу Супрун (которую Зеленский давал слово остановить, но до сих пор этого не сделал).От выполнения этих условий зависит получение следующих 2,9 млрд долларов в течение полутора лет.Разберемся в целом, на что пошла Украина ради 5-миллиардного кредита.1. Запрет на возврат "Привата" КоломойскомуДля начала подробнее остановимся на с трудом продавленном в Раде проекте, которым блокируется возвращение "ПриватБанка" Игорю Коломойскому. Это было одним из основных требований МВФ, без него новый кредит даже не рассматривался бы.Формальным основания для принятия закона стало то, что теоретическое возвращение "ПриватБанка" Коломойскому может расшатать финансовую систему Украину и поставит крупнейший банк на грань банкротства. По цепочке это означает, что МВФ и другим иностранных организациям придется вновь давать крупные транши для стабилизации ситуации, чего им делать не хочется.Однако в законе, который приняла Рада, говорится не только об этом. Там в принципе закручиваются гайки всем украинским банкам, делая НБУ практически неподсудным, если он решит закрыть любой банк или ввести в него временную администрацию. Оспорить это решение центробанка в суде будет нельзя.МВФ плотно контролирует Нацбанк, а через него - всю банковскую систему Украины. "Антиколомойский" усиливает этот контроль и создает предпосылки для захода в страну крупных западных банков.В том числе посредством расчистки "поляны" и покупки системных государственных банков, в том числе и "ПриватБанка".Детальнее о банковском законе - в материале "Страны" Начнется ли война Зе и Коломойского и даст ли теперь МВФ кредит. 5 главных вопросов об антиколомойском законе и его последствиях.2. Открытие продажи землиВ конце марта Рада приняла, а позже Зеленский подписал закон о рынке земли. До 2024 года ее пустят на продажу только физлицам-гражданам Украины, да и то не больше 100 гектар в одни руки. После чего на рынок смогут выйти агрохолдинги.Для них заложена норма о том, что арендатор имеет преимущественное право выкупа земли, причем ее стоимость должен определять не продавец, а государственный оценщик. То есть скупка земли у мелких собственников крупными будет идти по бросовой цене - учитывая лоббисткие возможности крупного агробизнеса на чиновников.Вход иностранцев на рынок будет только после всеукраинского референдума. Впрочем, если Рада примет предложенный Зеленским закон о втором гражданстве, то иностранцы смогут начать покупать украинскую землю раньше - просто становясь по упрощенной процедуре гражданами Украины.Детальнее о продаже сельхозугодий мы рассказывали в материале Земля не для всех. Что означает принятый Радой земельный закон и смогут ли его отменить.В меморандуме с МВФ дополнительно записано, что Украина создает рынок сельхозземли, сняв мораторий, и приводятся основные параметры принятого закона. Но дают понять, что он не окончательный и все можно обсуждать и менять.К концу июня 2020 анонсируется принятие законодательства по компенсации кредитных ставок и кредитных гарантий для фермеров. Запланировано упорядочивание процедур передачи земли и децентрализации управления земельными ресурсами, земельные аукционы.Далее пойдем по тексту опубликованного "Страной" меморандума Украины с МВФ.3. Усилие налогового давления на бизнес и украинцевСреди обещаний Зе и его команды относительно налоговой политики прямым текстом прописано ее ужесточение.Киев рассчитывает увеличить поступлений в бюджет от таможни и налогов. Если же это реализовать не удастся, то обещают сокращать "неприоритетные расходы" без уточнения, какие именно.Параллельно украинская власть обещает уже в 2020 году тесно сотрудничать с Фондом работать с МВФ по реформированию налоговой системы: "В том числе за счет устранения налоговых пробелов, расширения налоговой базы и сокращения возможностей для уклонения от уплаты налогов".До конца действия программы Украина обязуется не принимать либеральные налоговые законы, вводить налоговые льготы и преференции по пошлинам. То есть кардинально менять налоговую систему, хотя как раз этого и ждет бизнес.Это фактически ставит крест на налоговой реформе, которую у Зеленского обещали в 2021 году. Бизнес также может не рассчитывать на изменения структуры налогов, в частности замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал, так как на первом этапе это приведет к уменьшению поступлений в бюджет.Не вписывается в эти обещания и новая программа по восстановлению экономики, которую анонсировали в правительстве Шмыгаля. Дело в том, что в ней есть ряд мер, которые также могут повлиять на снижение налоговых поступлений. Например, импортозамещение в государственных закупках только по транспорту даст минус 7 миллиардов по таможне.В меморандуме прописана и разработка под контролем МВФ уже к сентябрю этого года системы декларирования доходов, борьбы с отмыванием денег. Нельзя исключать, что под этим понимается введение всеобщего обязательного декларирования доходов гражданами, о чем давно говорят власти. Плюс дальнейшее ужесточение контроля за платежами украинцев.4. Аудит расходов по борьбе с коронавирусомПоскольку данный кредит МВФ позиционируется как коронавирусный, отдельный блок меморандума COVID-19.В документе указывается, что траты на борьбу в пандемией в Украине строго контролируются, все кассовые операции проходят через казначейство. К марту 2021 года Киев обещал полный аудит таких расходов.Напомним, свою статистику по закупкам уже ведет Счетная палата. "Страна" уже писала, что миллиарды гривен проходят через ФОПы, в списке обнаружились фирмы, связанные с чиновниками и "фармбаронами".5. Повышение пенсионного возраста и накопительные пенсииВ новой меморандуме с МВФ записано, что в Украине продолжится пенсионная реформа, начатая в 2017 году. А именно - "стимулы для более продолжительной работы", то есть повышение пенсионного возраста.Киев пообещал не вводить новые специальные пенсии или льготы, не вносить в законодательство изменения, которые приведут к снижению фактического пенсионного возраста.Упоминается в документе и о накопительных пенсиях. По этому пункту украинская власть собирается с внешними партнерами. Как уже писала "Страна", готовится два законопроекта — о накопительных пенсиях для всех и только по льготным категориям пенсионеров.Изменения ждут общую систему социальной помощи. При поддержке Мирового банка планируется объединить все социальные программы в одной базе, привязать выплаты в некоему "минимальному доходу". Программа будет работать в привязке к рынку труда - малоимущим станут не только платить пособия, но и предложат зарабатывать самим.6. Продолжение реформы СупрунУкраина взяла на себя обязательства продолжать реформу Супрун, вторый этап которой стартовал с 1 апреля. Он предполагал резкое сокращение финансирования медицины и после возмущения врачей Зеленский пообещал реформу остановить. Но этого так и не сделал. Более того, в Меморандуме прямо говорится, что реформа должна быть продолжена.Также в меморандуме появилось понятие сооплаты для пациентов. То есть часть медицинских услуг для населения станет платным (если не будет введено обязательное медицинское страхование, когда стоимость лечения будет покрываться страховкой для тех, кто имеет на нее право).В документе развеяны сомнения по поводу госзакупок лекарств. Они и дальше будут под контролем международных организаций. Но с этого года Минздрав также контролирует закупки через новое госпредприятие "Медицинские закупки Украины" и систему ProZorro.7. Закрытие "лишних" школ и увольнение "лишних" учителейУкраинские власти подписались под обязательствами по реформе образовательной системы. Сроки не указаны, но это случится, "как только кризис утихнет".Реформа подразумевает в том числе оптимизацию школьной сети. Под этим понимается закрытие части школ. А закрытие школ - это еще и увольнение "лишних" учителей.8. Суды в ручном режимеВ новом меморандум с МВФ украинская власть пообещала обеспечить, чтобы процессы отбора судей и дисциплинарные механизмы (в том числе для Верховного суда) контролировались "лицами с высокой компетентностью, надежностью и порядочностью".Киев обязался ради кредита создать независимую комиссию для предварительного отбора потенциальных кандидатов в высшие судебные органы и оценки их честности.Фактически это означает внешний контроль за судебной системой Украины. Поскольку эксперты будут рекомендоваться странами Запада и международными финансовыми организациями.9. Цены на газ для украинцев вырастут с 1 июляВ меморандум с МВФ Украина обязалась повысить цены на газ для украинцев с 1 июля 2020 года, после чего цены будут полностью определяться рынком."Страна" о нововведениях по ценам на газ уже писала. В июля по рыночным ценам будет тарифицироваться газ для кухонных плит и для отопления в частном секторе.То есть население Украины переводят на газ по тарифам как для промышленности. Если газ на мировом рынке будет дорожать, то придется платить все больше и больше.10. Тарифы на отопление для украинцевУкраинская власть пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.Все тарифы пропишут в новых договорах к октябрю 2020 года. Они начнут действовать со следующего отопительного сезона.Тарифы на отопление будут пересматриваться не реже одного раза в год до начала отопительного сезона.Будут отменены "скидки Гончарука", по которым местные власти корректировали платежки этой зимой в зависимости от текущей цены на газ. Скидки варьировались от 5% до 30%.11. Долги за коммуналку будут выбивать усиленноПопутно Киев разработать "адекватные механизмы", чтобы обеспечить сбор платежей от домохозяйств за коммуналку. В том числе с помощью более высоких штрафов для украинцев.Разумеется, с повышением тарифов и увеличением штрафов, долги украинцев за услуги ЖКХ будут расти, поэтому коммунальщикам разрешат более активно их выбивать.Как рассказывал ранее "Стране" эксперт по коммунальной инфраструктуре Андрей Никончук, не исключено, что могут упростить даже выселение из квартир за долги.12. Приватизация Центрэнерго и других"ФГИ будет стремиться организовать тендеры по приватизации, по крайней мере 2 крупных государственных предприятий к концу декабря 2020 года, если позволят рыночные условия, и как минимум еще трех к концу июня 2021 года, включая компании из следующего списка: Одесский припортовый завод, "Объединенная Горно-рудная компания", "Центрэнерго", "Электротяжмаш", Краснолиманский рудник, "Президент-Отель", - говорится в меморандуме.То есть, на этот год большая приватизация отменяется полностью, что, собственно, уже заложено в бюджет (поступления от приватизации в бюджет урезали с 12 млрд до 500 млн). Но и обещания по следующему году еще ничего не гарантируют, ведь пункты по приватизации тех же ОПЗ и "Центрэнерго" прописывались уже в нескольких меморандумах с МВФ, но так и не были выполнены.Вчера "Страна" рассказывала, что Игорь Коломойский еще может забрать "Центрэнерго" за долги. Детали - в материале "Как олигарх может вновь получить контроль над энергокомпанией".13. "Независимые" от государства госкомпанииПо госпредпритиям указано следующее:"Пересмотр структуры корпоративного управления ГП, чтобы привести ее в соответствие с Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению; принятие проекта закона о корпоративном управлении с целью расширения полномочий наблюдательных советов по назначению генеральных директоров и утверждению финансовых планов; принятие нового корпоративного устава для Нафтогаза (структурный маяк с выполнением к концу сентября 2020 года)".Мы уже писали, что это значит для "Нафтогаза" — он станет еще более автономным, "государством в государстве". Как видно из меморандума, такие же изменения готовятся и по другим госкомпаниям. А учитывая, что в набсоветах госкомпаний много иностранцев, можно констатировать, что государственные активы фактически будут под внешним контролем.Что еще украинская власть пообещала МВФ ради нового кредита - в материале "Страны".Что означают эти условия?Как видно, условия, которые Украина взяла на себя под новый кредит МВФ, означают усиление налоговой нагрузки на бизнес и полный запрет на льготы и преференции, что минимизирует возможности быстрого восстановление экономики после кризиса. Фактически этот меморандум ставит крест на экономическом росте.Для рядовых украинцев договоренности с МВФ тоже не обещают ничего хорошего. Медицина станет менее доступной и платной, как и школы для детей. Коммунальные тарифы будут только расти. Также есть риск повышения пенсионного возраста.Другой вопрос - будет ли правительство выполнять условия, подписанного им же Меморандума.Во власти, после публикации документа "Страной", уже начали раздаваться голоса, что выполнять многие нормы этого документа не надо и нужно его пересмотреть.В Фонде эти намеки услышали. В пресс-релизе по поводу одобрения программы говорится о сохранении "значительных рисков", связанных как с мировыми проблемами из-за эпидемии коронавируса, так и с неопределенностью внутренней экономической политики Украины.Также в МВФ особо подчеркнули необходимость "сохранения независимости Нацбанка" (читай - нельзя менять его руководство без соласования с Фондом) и продолжение "борьбы с коруппцией" для сохранения "нынешних достижений" (читай - нельзя менять Сытника во главе НАБУ).В тоже время, по этим пунктам у украинской власти есть свои мысли, которые, мягко говоря, не совсем совпадают с пожеланиями Фонда.Поэтому пока непонятно - получит ли Украина оставшиеся 2,9 млрд. По большому счету это будет зависеть от экономической ситуации и в стране, и в мире. Если она начнет быстро выравниваться и потребность в кредитах уменьшится, то значит велика вероятность, что правительство заморозит выполнение своих обязательств перед Фондом. А если начнется новое ухудшение, то власти вновь пойдут на выполнение требований МВФ. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 10 чер, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8273 З нами з: 20.09.12 Подякував: 678 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 14:08 Frant написав: Транш від МВФ - це перемога від Голобородька! Акуєть!



"Я вважаю, що це наша велика перемога. ...Міжнародний валютний фонд затвердив повністю нашу програму, погодив", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3201096 Транш від МВФ - це перемога від Голобородька! Акуєть!"Я вважаю, що це наша велика перемога. ...Міжнародний валютний фонд затвердив повністю нашу програму, погодив", - зазначив Зеленський.Джерело:



Когда Петя транши от МВФа получал под условия, так то была перемога великая.

Зеля лишь усердный ученик Пети. Когда Петя транши от МВФа получал под условия, так то была перемога великая.Зеля лишь усердный ученик Пети. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3104 З нами з: 26.03.16 Подякував: 163 раз. Подякували: 956 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 14:14 Replay



это уже не так важно, как назвать - справедливость, или смысл жизни.



согласен

положение, когда ылиты используют нацпродукт для собственного обогащения и для удержания в узде создателей этого продукта, многих не устраивает.



а вот протестуют по разному - где валят из страны, как у нас и в раше, например, туда, где не так нагло это делают.

а где - улица.

тут, всё же, думаю, решающее слово за ылитами - найти тот баланс между сытостью волков и целостностью овец. волки должны сами уменьшить аппетиты,но такое возможно для немногих.



и тут парадокс, чем беднее народ, тем менее он способен на протест. либо протест будет "бессмысленный и беспощадный". 19yuriy91 Повідомлень: 2804 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 14:34 19yuriy91 написав: Replay



это уже не так важно, как назвать - справедливость, или смысл жизни.



согласен

положение, когда ылиты используют нацпродукт для собственного обогащения и для удержания в узде создателей этого продукта, многих не устраивает.



а вот протестуют по разному - где валят из страны, как у нас и в раше, например, туда, где не так нагло это делают.

а где - улица.

тут, всё же, думаю, решающее слово за ылитами - найти тот баланс между сытостью волков и целостностью овец. волки должны сами уменьшить аппетиты,но такое возможно для немногих.



и тут парадокс, чем беднее народ, тем менее он способен на протест. либо протест будет "бессмысленный и беспощадный". это уже не так важно, как назвать - справедливость, или смысл жизни.согласенположение, когда ылиты используют нацпродукт для собственного обогащения и для удержания в узде создателей этого продукта, многих не устраивает.а вот протестуют по разному - где валят из страны, как у нас и в раше, например, туда, где не так нагло это делают.а где - улица.тут, всё же, думаю, решающее слово за ылитами - найти тот баланс между сытостью волков и целостностью овец. волки должны сами уменьшить аппетиты,но такое возможно для немногих.и тут парадокс, чем беднее народ, тем менее он способен на протест. либо протест будет "бессмысленный и беспощадный".

Великой болью, и толчком к "бунту" будет "территориальная реформа".

На фоне проданной земли, ликвидированных производств, ....

Волна увольнений тех, кто в мусарне, госслужбе,..... - твари поимели ВСЕХ, но дойдёт это до рабов когда Земля - останется чужой пустыней.

бы*** же, исторически кормят кровью, что бы не "забывали хозяйский сапог" - картинка с Крымом и Донбассом тому поддержка - не будете ложиться под "этих" - отдадим, продадим вернее тем.

- Но жить, как достойные Люди Вам всё равно никто не даст. Великой болью, и толчком к "бунту" будет "территориальная реформа".На фоне проданной земли, ликвидированных производств, ....Волна увольнений тех, кто в мусарне, госслужбе,..... - твари поимели ВСЕХ, но дойдёт это до рабов когда Земля - останется чужой пустыней.бы*** же, исторически кормят кровью, что бы не "забывали хозяйский сапог" - картинка с Крымом и Донбассом тому поддержка - не будете ложиться под "этих" - отдадим, продадим вернее тем.- Но жить, как достойные Люди Вам всё равно никто не даст. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8273 З нами з: 20.09.12 Подякував: 678 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 14:43 19yuriy91

Очень жаль, что мондёр не думая удаляет мои посты.

Но как ни странно удалённым вчера оказался и "Новость" о эшелоне из Китая пришедшего в Киев по "Шелковому Пути".



- Украины уже нет нигде, и сегодняшние пыжинья наёмных шутов направлены только на её физическую ликвидацию, как Государства.

С системой Государства, энергетикой, производством, транспортом, оборонкой, населением, производствами, школами, наукой, образованием, медициной, социалкой, территорией, валютой в конце концов.... Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8273 З нами з: 20.09.12 Подякував: 678 раз. Подякували: 869 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6298629963006301> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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