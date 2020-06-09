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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6298629963006301
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:07

Интересная "картина маслом":
В то время, когда в Украине уничтожены все оборонные предприятия и даже нет производства патронов - за шесть лет войны не налажено производство.

А в то же самое время - для войск Агрессора на заводах Украины производятся комплектующие....
https://censor.net.ua/photo_news/320111 ... toreportaj

Интересно, Вам "политические и экономические, финансовые Эксперды" не приходило в голову о причинах такой ситуации и "заказчиках" процесса уничтожения Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:15

Re: Політичні дискусії

Жаль файл не загружается: https://storage1b.censor.net/images/f/5 ... iginal.jpg

В оккупированной части сейчас имеют рабов по полной.
Таким образом и в украинской истории наводились порядки на шахтах.
Это стандартный процесс - только теперь он высветливается ибо это в оккупированной части.
Т.Е. вернусь к старому: работники угольной отрасли ни есть "Гражданами" - они "холопы казённые" заведомо из центра понижены в Гражданских Правах.
При чём официально из центра.

Именно это приводит к тому, что именно на Донбассе ворами продавались заводы, шахты,... с городами и сопутствующими рабами. Только теперь в частную собственность без Права на Право.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:17

https://aillarionov.livejournal.com/1185462.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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  #<1 ... 6298629963006301
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