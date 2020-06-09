Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Интересно, Вам "политические и экономические, финансовые Эксперды" не приходило в голову о причинах такой ситуации и "заказчиках" процесса уничтожения Украины?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В оккупированной части сейчас имеют рабов по полной. Таким образом и в украинской истории наводились порядки на шахтах. Это стандартный процесс - только теперь он высветливается ибо это в оккупированной части. Т.Е. вернусь к старому: работники угольной отрасли ни есть "Гражданами" - они "холопы казённые" заведомо из центра понижены в Гражданских Правах. При чём официально из центра.
Именно это приводит к тому, что именно на Донбассе ворами продавались заводы, шахты,... с городами и сопутствующими рабами. Только теперь в частную собственность без Права на Право.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.