Додано: Сер 10 чер, 2020 18:35

Kudrjavuy написав: shapo написав: https://aillarionov.livejournal.com/1185462.html https://aillarionov.livejournal.com/1185462.html

Вы бы , батенька, скушали пилюльку и подумали, а "Кто убивает украинцев"?

Кто и за чем устроил геноцид украинцев в Украине?

С сокращением населения с 52 миллионов до 35 за 30 лет?



Смогли бы разложить:

1. Кому это выгодно?

2. Чей Гешефт?

3. Сколько получили "оптимизаторы"?

В какие страны вывели? Кто конкретно крышует каждый случай? Сколько "закопали под терриконом"? Сколько вынуждены были сбежать с Украины?



В Польщі, Білорусі, Східній Німеччині, Прибалтиці, Європейскій частині РФ носміїв R1a не менше у % відношенні до населення, чим в Україні.

Чому там не видно "геноцида"?



Може справа в іншому? В Польщі, Білорусі, Східній Німеччині, Прибалтиці, Європейскій частині РФ носміїв R1a не менше у % відношенні до населення, чим в Україні.Чому там не видно "геноцида"?Може справа в іншому?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/