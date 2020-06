Додано: Сер 10 чер, 2020 19:50

pesikot написав: shapo написав: pesikot написав: Уважаемые модераторы, просьба выключить кнопку у Kudrjavuy Уважаемые модераторы, просьба выключить кнопку у



Так вот кто тут стучит. И чем Kudrjavuy так сильно отличается от других пишущих в этой ветке? Так вот кто тут стучит. И чем Kudrjavuy так сильно отличается от других пишущих в этой ветке?

Как ты себя к нему приписал Как ты себя к нему приписал

Як там з євреями, при ЗЕ не чутно про гноблення?

А що там з утисками язика?

Що там нового про мову, а то якось притихли стони пригнічених?

Як армовір, не заважає?

Дохтур Смерть і її реформа? Як там з євреями, при ЗЕ не чутно про гноблення?А що там з утисками язика?Що там нового про мову, а то якось притихли стони пригнічених?Як армовір, не заважає?Дохтур Смерть і її реформа?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/