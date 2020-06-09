|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:01
Уважаемые модераторы, просьба выключить кнопку у Kudrjavuy
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:10
1) Пилюли будете есть сами в своем учреждении из которого сейчас пишите
2) Я вам страшную тайну расскажу,только по секрету - во всех бедах Украины виноваты сами украинцы, и никто более.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:12
Так вот кто тут стучит. И чем Kudrjavuy так сильно отличается от других пишущих в этой ветке?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:20
Как ты себя к нему приписал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:25
Для меня между вами никакой разницы нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:41
Конечно, всё что выходит за рамки отличия газобетона от пенобетона, для тебя нет разницы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:50
Як там з євреями, при ЗЕ не чутно про гноблення?
А що там з утисками язика?
Що там нового про мову, а то якось притихли стони пригнічених?
Як армовір, не заважає?
Дохтур Смерть і її реформа?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:54
Re: Політичні дискусії
И немного о ЗолушОке
Сирожа почему-то не едет в Донецк агитировать за мир.
Но назначение Казанского & company вскрыло новую порцию консерв от РФ
Сирожа пропил все свои мозги в Донецке. Иначе бы понял, чего говорить и о чём молчать, и не подавал бы в суд.
А то очередной потерпевший у нас
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 10 чер, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:56
Це ти до мене ? Чи до shapo ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 19:57
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|