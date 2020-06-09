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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6300630163026303>
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:01

Уважаемые модераторы, просьба выключить кнопку у Kudrjavuy :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:10

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:https://aillarionov.livejournal.com/1185462.html

Вы бы , батенька, скушали пилюльку и подумали, а "Кто убивает украинцев"?
Кто и за чем устроил геноцид украинцев в Украине?
С сокращением населения с 52 миллионов до 35 за 30 лет?

Смогли бы разложить:
1. Кому это выгодно?
2. Чей Гешефт?
3. Сколько получили "оптимизаторы"?
В какие страны вывели? Кто конкретно крышует каждый случай? Сколько "закопали под терриконом"? Сколько вынуждены были сбежать с Украины?

4. Перспектива? финансовая, экономическая, политическая, ....????


1) Пилюли будете есть сами в своем учреждении из которого сейчас пишите
2) Я вам страшную тайну расскажу,только по секрету - во всех бедах Украины виноваты сами украинцы, и никто более.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:12

  pesikot написав:Уважаемые модераторы, просьба выключить кнопку у Kudrjavuy :)


Так вот кто тут стучит. И чем Kudrjavuy так сильно отличается от других пишущих в этой ветке?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:20

  shapo написав:
  pesikot написав:Уважаемые модераторы, просьба выключить кнопку у Kudrjavuy :)


Так вот кто тут стучит. И чем Kudrjavuy так сильно отличается от других пишущих в этой ветке?

Как ты себя к нему приписал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:25

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:Уважаемые модераторы, просьба выключить кнопку у Kudrjavuy :)


Так вот кто тут стучит. И чем Kudrjavuy так сильно отличается от других пишущих в этой ветке?

Как ты себя к нему приписал :)


Для меня между вами никакой разницы нет
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:41

  shapo написав:
  pesikot написав:Как ты себя к нему приписал :)


Для меня между вами никакой разницы нет

Конечно, всё что выходит за рамки отличия газобетона от пенобетона, для тебя нет разницы :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:50

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:Уважаемые модераторы, просьба выключить кнопку у Kudrjavuy :)


Так вот кто тут стучит. И чем Kudrjavuy так сильно отличается от других пишущих в этой ветке?

Как ты себя к нему приписал :)

Як там з євреями, при ЗЕ не чутно про гноблення?
А що там з утисками язика?
Що там нового про мову, а то якось притихли стони пригнічених?
Як армовір, не заважає?
Дохтур Смерть і її реформа?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:54

Re: Політичні дискусії

И немного о ЗолушОке

Сивохо огорчен. Назвал решение Зеленского по Минску "непонятными телодвижениями"
Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо назвал "непонятным телодвижением", которое якобы отдаляет Украину от мира, введение в переговорный процесс по Донбассу четверых вынужденных переселенцев из региона.

Сирожа почему-то не едет в Донецк агитировать за мир.
Но назначение Казанского & company вскрыло новую порцию консерв от РФ

В суде рассмотрят иск Сивохи против ветеранов ООС – Нацкорпус готовится к протестам
Сирожа пропил все свои мозги в Донецке. Иначе бы понял, чего говорить и о чём молчать, и не подавал бы в суд.
А то очередной потерпевший у нас :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 10 чер, 2020 19:57, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:56

  flyman написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Так вот кто тут стучит. И чем Kudrjavuy так сильно отличается от других пишущих в этой ветке?

Как ты себя к нему приписал :)

Як там з євреями, при ЗЕ не чутно про гноблення?
А що там з утисками язика?
Що там нового про мову, а то якось притихли стони пригнічених?
Як армовір, не заважає?
Дохтур Смерть і її реформа?

Це ти до мене ? Чи до shapo ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 19:57

  flyman написав:А що там з утисками язика?
Що там нового про мову, а то якось притихли стони пригнічених?

А как лучше будет - русскоязычные или русскоговорящие порохоботы :roll:
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