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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6300630163026303
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:12

quote="4987699:pesikot"
=======

  flyman написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Так вот кто тут стучит. И чем Kudrjavuy так сильно отличается от других пишущих в этой ветке?

Как ты себя к нему приписал :)

Як там з євреями, при ЗЕ не чутно про гноблення?
А що там з утисками язика?
Що там нового про мову, а то якось притихли стони пригнічених?
Як армовір, не заважає?
Дохтур Смерть і її реформа?

Це ти до мене ? Чи до shapo ?
=============
Це до шапо і його посіпак.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:22

  flyman написав:quote="4987699:pesikot"
=======

  flyman написав:Як там з євреями, при ЗЕ не чутно про гноблення?
А що там з утисками язика?
Що там нового про мову, а то якось притихли стони пригнічених?
Як армовір, не заважає?
Дохтур Смерть і її реформа?

Це ти до мене ? Чи до shapo ?
=============
Це до шапо і його посіпак.

Как в Польше или где ты там, патриот?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:29


Порохоботы жгут, они оказывается не знают, что Береговский район и сейчас существует :D
Сейчас в Береговском районе венгры большинство, а объединив его с Виноградовским большинства уже не будет, так как в Виноградовском больше украинцев.
И вот этот факт почему-то вызвал жуткую истерику у порохоботов.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:30

shapo
По сути будут тексты ?
А то ты просто доколупываешься, как Кудрявый бросает простыни.

Кстати, у тебя сын в Австралии боролся с Covid-19, где ты хоть слово об этом писал в соответствующей ветке ?
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 10 чер, 2020 20:32, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:31

  unicdima написав:И вот этот факт почему-то вызвал жуткую истерику у порохоботов.

Истеришь сейчас только ты :)

Значит, чётенько я попал :)

Про МН-17 мысли будут ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 20:35

  pesikot написав:
  unicdima написав:И вот этот факт почему-то вызвал жуткую истерику у порохоботов.

Истеришь сейчас только ты :)

Значит, чётенько я попал :)

Про МН-17 мысли будут ?

по сути вопроса песикот как обычно слился.
шо тебя за Боинг интересует?
unicdima
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  #<1 ... 6300630163026303
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