И находятся же те, что смотрят этот словесный понос.
пару минут посмотрел и вырубил, все равно, что Леонтьева или Скабееву посмотрел.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:53
Додано: Сер 10 чер, 2020 20:55
budivelnik
Пане budivelnik, ну судить людина всіх по собі.
Та Бог с ними убогими
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:00
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:05
Что тебе до моего сына, я ведь про твоих детей не спрашиваю даже если у тебя они есть.
А какая суть твоих переписанных политинформаций да и вообще в этой ветке?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:06
Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли, порохоботы?
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:10
Хоть вопрос не ко мне, но предположу что волнуется и забывает как нужно говорить
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:13
То есть, ты ничего не пишешь по сути.
А как ранее писал, у меня сын в Австралии, он бореться с covid, а вы все неучи необразованные.
Получается, ты врал. Сказать тебе нечего
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:13
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:14
Почему ольгинец на допросах скулит и продолжает врать ?
Какие мысли ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:15
Я на тих хто читати навчився-а розуміти прочитане-ні...
Не ображаюсь
Мені їх шкода.
Ніби й правильні книжки читали ( в крайньому випадку баптиські брошурки чи Біблія)-не найгірші в цьому світі джерела інформації...
А от зрозуміти прочитане-так і не змогли.
1 Я поважаю приватну ініціативу...а ініціатива ,це така річ.яка завжди заходить за рамки раніше встановлених правил.
2 Саме наявність ініціативних людей(тих хто вийшов за рамки) дозволила сьогоднішньому суспільству порівняти у правах жінок і чоловіків,білих і кольорових
3 Якщо я повожусь вільно з законами податкової (але при цьому не дозволяю собі платити менше ніж в середньому платять такі як я )-то чому мене повинно шокувати ,що хтось з моїх працівників-також вийшов за рамки моїх правил.
При цьому
а - я спершу дивлюсь на свої правила і приймаю рішення модифікувати їх чи ні
б - також я дивлюсь - а порушення правил зробили мій бізнес прибутковішим чи ні...
І якщо бізнес покращився- то я двома руками ЗА....
4 При цьому-є загальноприйняті в нормальному світі правила
Не вбий, не вкради...і так далі.
Я роблю все ,щоб ці правила виконувались...
Для совків
Раніше були спекулянти( в СРСР) - їх судили/садили/називали зрадниками
В Україні вирішили ,що перепродаж це бізнес...і вуа-ля-в Державі замість 2 млн спекулянтів зявилось 2 млн Підприємців...
Питання
Так вони були поганими в СРСР ?
Чи люди були нормальними-просто закони/правила СРСР - відставали від світових.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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