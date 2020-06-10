Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 630263036304630563066307> Додано: Сер 10 чер, 2020 20:53 Schmit написав:

И находятся же те, что смотрят этот словесный понос.

пару минут посмотрел и вырубил, все равно, что Леонтьева или Скабееву посмотрел. И находятся же те, что смотрят этот словесный понос.пару минут посмотрел и вырубил, все равно, что Леонтьева или Скабееву посмотрел. unicdima

Повідомлень: 545 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 20:55 budivelnik

Пане budivelnik, ну судить людина всіх по собі.

Та Бог с ними убогими Пане, ну судить людина всіх по собі.Та Бог с ними убогими "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4702 З нами з: 31.08.09 Подякував: 324 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:00 Schmit написав: А вы прочитали информацию по ссылке, перет тем как написать?

А вы прочитали информацию по ссылке, перет тем как написать?

конечно читал, я же не порохобот.

а ты я вижу мой комментарий не прочитал.

этот сопляк-иксперд Любка пусть гуглит национальный состав районов Закарпатья или заканчивает врать.

Думаю в воскресенье буду в Берегове конечно читал, я же не порохобот.а ты я вижу мой комментарий не прочитал.этот сопляк-иксперд Любка пусть гуглит национальный состав районов Закарпатья или заканчивает врать.Думаю в воскресенье буду в Берегове unicdima

Повідомлень: 545 З нами з: 10.06.19 Подякував: 29 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:05 pesikot написав: shapo

По сути будут тексты ?

А то ты просто доколупываешься, как Кудрявый бросает простыни.



Кстати, у тебя сын в Австралии боролся с Covid-19, где ты хоть слово об этом писал в соответствующей ветке ? По сути будут тексты ?А то ты просто доколупываешься, как Кудрявый бросает простыни.Кстати, у тебя сын в Австралии боролся с Covid-19, где ты хоть слово об этом писал в соответствующей ветке ?

Что тебе до моего сына, я ведь про твоих детей не спрашиваю даже если у тебя они есть.

А какая суть твоих переписанных политинформаций да и вообще в этой ветке? Что тебе до моего сына, я ведь про твоих детей не спрашиваю даже если у тебя они есть.А какая суть твоих переписанных политинформаций да и вообще в этой ветке? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3580 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:06 Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли, порохоботы? zРадио

Повідомлень: 6086 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1026 раз. Подякували: 2301 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:10 zРадио написав: Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли, порохоботы? Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли, порохоботы?

Хоть вопрос не ко мне, но предположу что волнуется и забывает как нужно говорить Хоть вопрос не ко мне, но предположу что волнуется и забывает как нужно говорить Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3580 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:13 shapo написав: pesikot написав: shapo

По сути будут тексты ?

А то ты просто доколупываешься, как Кудрявый бросает простыни.



Кстати, у тебя сын в Австралии боролся с Covid-19, где ты хоть слово об этом писал в соответствующей ветке ? По сути будут тексты ?А то ты просто доколупываешься, как Кудрявый бросает простыни.Кстати, у тебя сын в Австралии боролся с Covid-19, где ты хоть слово об этом писал в соответствующей ветке ?

Что тебе до моего сына, я ведь про твоих детей не спрашиваю даже если у тебя они есть.

А какая суть твоих переписанных политинформаций да и вообще в этой ветке? Что тебе до моего сына, я ведь про твоих детей не спрашиваю даже если у тебя они есть.А какая суть твоих переписанных политинформаций да и вообще в этой ветке?

То есть, ты ничего не пишешь по сути.

А как ранее писал, у меня сын в Австралии, он бореться с covid, а вы все неучи необразованные.



Получается, ты врал. Сказать тебе нечего То есть, ты ничего не пишешь по сути.А как ранее писал, у меня сын в Австралии, он бореться с covid, а вы все неучи необразованные.Получается, ты врал. Сказать тебе нечего "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4702 З нами з: 31.08.09 Подякував: 324 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:13 zРадио написав: Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли? Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли?



"Штирлиц ранее предупреждал Кэт о том, что женщины во время родов кричат на родном языке, и она обещала держать ситуацию под контролем" "Штирлиц ранее предупреждал Кэт о том, что женщины во время родов кричат на родном языке, и она обещала держать ситуацию под контролем" 19yuriy91 Повідомлень: 2808 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:14 zРадио написав: Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли, порохоботы? Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли, порохоботы?

Почему ольгинец на допросах скулит и продолжает врать ?

Какие мысли ? Почему ольгинец на допросах скулит и продолжает врать ?Какие мысли ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4702 З нами з: 31.08.09 Подякував: 324 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:15 pesikot написав: budivelnik

Пане budivelnik, ну судить людина всіх по собі.

Та Бог с ними убогими Пане, ну судить людина всіх по собі.Та Бог с ними убогими Я на тих хто читати навчився-а розуміти прочитане-ні...

Не ображаюсь

Мені їх шкода.

Ніби й правильні книжки читали ( в крайньому випадку баптиські брошурки чи Біблія)-не найгірші в цьому світі джерела інформації...

А от зрозуміти прочитане-так і не змогли.

1 Я поважаю приватну ініціативу...а ініціатива ,це така річ.яка завжди заходить за рамки раніше встановлених правил.

2 Саме наявність ініціативних людей(тих хто вийшов за рамки) дозволила сьогоднішньому суспільству порівняти у правах жінок і чоловіків,білих і кольорових

3 Якщо я повожусь вільно з законами податкової (але при цьому не дозволяю собі платити менше ніж в середньому платять такі як я )-то чому мене повинно шокувати ,що хтось з моїх працівників-також вийшов за рамки моїх правил.

При цьому

а - я спершу дивлюсь на свої правила і приймаю рішення модифікувати їх чи ні

б - також я дивлюсь - а порушення правил зробили мій бізнес прибутковішим чи ні...

І якщо бізнес покращився- то я двома руками ЗА....

4 При цьому-є загальноприйняті в нормальному світі правила

Не вбий, не вкради...і так далі.

Я роблю все ,щоб ці правила виконувались...



Для совків

Раніше були спекулянти( в СРСР) - їх судили/садили/називали зрадниками

В Україні вирішили ,що перепродаж це бізнес...і вуа-ля-в Державі замість 2 млн спекулянтів зявилось 2 млн Підприємців...

Питання

Так вони були поганими в СРСР ?

Чи люди були нормальними-просто закони/правила СРСР - відставали від світових. Я на тих хто читати навчився-а розуміти прочитане-ні...Не ображаюсьМені їх шкода.Ніби й правильні книжки читали ( в крайньому випадку баптиські брошурки чи Біблія)-не найгірші в цьому світі джерела інформації...А от зрозуміти прочитане-так і не змогли.1 Я поважаю приватну ініціативу...а ініціатива ,це така річ.яка завжди заходить за рамки раніше встановлених правил.2 Саме наявність ініціативних людей(тих хто вийшов за рамки) дозволила сьогоднішньому суспільству порівняти у правах жінок і чоловіків,білих і кольорових3 Якщо я повожусь вільно з законами податкової (але при цьому не дозволяю собі платити менше ніж в середньому платять такі як я )-то чому мене повинно шокувати ,що хтось з моїх працівників-також вийшов за рамки моїх правил.При цьомуа - я спершу дивлюсь на свої правила і приймаю рішення модифікувати їх чи ніб - також я дивлюсь - а порушення правил зробили мій бізнес прибутковішим чи ні...І якщо бізнес покращився- то я двома руками ЗА....4 При цьому-є загальноприйняті в нормальному світі правилаНе вбий, не вкради...і так далі.Я роблю все ,щоб ці правила виконувались...Для совківРаніше були спекулянти( в СРСР) - їх судили/садили/називали зрадникамиВ Україні вирішили ,що перепродаж це бізнес...і вуа-ля-в Державі замість 2 млн спекулянтів зявилось 2 млн Підприємців...ПитанняТак вони були поганими в СРСР ?Чи люди були нормальними-просто закони/правила СРСР - відставали від світових. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23046 З нами з: 15.01.09 Подякував: 173 раз. Подякували: 2347 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 630263036304630563066307> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор