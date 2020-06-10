Тебе надо премию, за то что ты рожал
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:15
Тебе надо премию, за то что ты рожал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:17
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:18
Зібрались два громадянина..
Самі російською чешуть-аж захлинаються
А того ,хто просто вихована людина і відповідає на мові на якій до нього звертаються - обговорюють..
В мене інше запитання
А чому це держчиновник прокуратури (а не приватна особа) говорить на руССфашисто
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:18
Мне плевать что ты обо мне думаешь. Рассказывать о медицине и ситуации с covid-19 в Австралии и работе моего сына я тут никому не обязан, особенно тебе. То, что хотел, писал.
Знаю наверняка, что ты точно ни хрена не понимаешь ни в медицине, ни в нынешней пандемии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:22
Один не глупый человек сказал, находясь в любом обществе - выполняйте правила этого общества
Но проблема зелебобиков в том. что они не хотят выполнять никакие правила
Чтобы было вкусно, чтобы было жырно и чтобы за это не платить, и чтобы не нести ответствественость
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:23
шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятие бухучёта
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 10 чер, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:24
По сути сказать нечего, впрочем как всегда. Лучше скажите, почему ПО до сих пор нет пидозр за украденные ярды баксов? На этой же брехне Зе выборы выиграл? А пидозры вручают за откровенный юридический трэш.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:25
Слился стройбатовец
Так не трынди на этом форуме, что ты знаешь ситуацию о медицине
Твои знания = равны 0
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:27
А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:27
К себе такой же совет примени и иди спать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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