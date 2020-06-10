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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 63036304630563066307>
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:15

  19yuriy91 написав:
  zРадио написав:Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли?


"Штирлиц ранее предупреждал Кэт о том, что женщины во время родов кричат на родном языке, и она обещала держать ситуацию под контролем" :oops:

Тебе надо премию, за то что ты рожал :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:17

  zРадио написав:Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли, порохоботы?

так он украиномовный только на публику, а дома у него вся семья русскоязычная.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:18

  shapo написав:
  zРадио написав:Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли, порохоботы?
Хоть вопрос не ко мне, но предположу что волнуется и забывает как нужно говорить
Зібрались два громадянина..
Самі російською чешуть-аж захлинаються
А того ,хто просто вихована людина і відповідає на мові на якій до нього звертаються - обговорюють..
В мене інше запитання
А чому це держчиновник прокуратури (а не приватна особа) говорить на руССфашисто
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:18

  pesikot написав:
  shapo написав:
  pesikot написав:shapo
По сути будут тексты ?
А то ты просто доколупываешься, как Кудрявый бросает простыни.

Кстати, у тебя сын в Австралии боролся с Covid-19, где ты хоть слово об этом писал в соответствующей ветке ?

Что тебе до моего сына, я ведь про твоих детей не спрашиваю даже если у тебя они есть.
А какая суть твоих переписанных политинформаций да и вообще в этой ветке?

То есть, ты ничего не пишешь по сути.
А как ранее писал, у меня сын в Австралии, он бореться с covid, а вы все неучи необразованные.

Получается, ты врал. Сказать тебе нечего :)

Мне плевать что ты обо мне думаешь. Рассказывать о медицине и ситуации с covid-19 в Австралии и работе моего сына я тут никому не обязан, особенно тебе. То, что хотел, писал.
Знаю наверняка, что ты точно ни хрена не понимаешь ни в медицине, ни в нынешней пандемии
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:22

  budivelnik написав:Я роблю все ,щоб ці правила виконувались...

Один не глупый человек сказал, находясь в любом обществе - выполняйте правила этого общества

Но проблема зелебобиков в том. что они не хотят выполнять никакие правила

Чтобы было вкусно, чтобы было жырно и чтобы за это не платить, и чтобы не нести ответствественость
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:23

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
  zРадио написав:Почему армовирец на допросах переходит на русский - какие мысли?


"Штирлиц ранее предупреждал Кэт о том, что женщины во время родов кричат на родном языке, и она обещала держать ситуацию под контролем" :oops:

Тебе надо премию, за то что ты рожал :)

шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятие бухучёта :mrgreen:
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Сер 10 чер, 2020 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:24

  unicdima написав:
  Schmit написав:

И находятся же те, что смотрят этот словесный понос. :D
пару минут посмотрел и вырубил, все равно, что Леонтьева или Скабееву посмотрел.

По сути сказать нечего, впрочем как всегда. Лучше скажите, почему ПО до сих пор нет пидозр за украденные ярды баксов? На этой же брехне Зе выборы выиграл? А пидозры вручают за откровенный юридический трэш.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:25

  shapo написав:Мне плевать что ты обо мне думаешь. Рассказывать о медицине и ситуации с covid-19 в Австралии и работе моего сына я тут никому не обязан, особенно тебе. То, что хотел, писал.
Знаю наверняка, что ты точно ни хрена не понимаешь ни в медицине, ни в нынешней пандемии

Слился стройбатовец
Так не трынди на этом форуме, что ты знаешь ситуацию о медицине
Твои знания = равны 0
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:27

  Schmit написав:По сути сказать нечего, впрочем как всегда.

А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:27

  19yuriy91 написав:шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятие бухучёта :mrgreen:

К себе такой же совет примени и иди спать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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