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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:29
shapo написав: Schmit написав:
По сути сказать нечего, впрочем как всегда.
А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?
Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестован
Учи законы, малохольный
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:30
pesikot написав: shapo написав:
Мне плевать что ты обо мне думаешь. Рассказывать о медицине и ситуации с covid-19 в Австралии и работе моего сына я тут никому не обязан, особенно тебе. То, что хотел, писал.
Знаю наверняка, что ты точно ни хрена не понимаешь ни в медицине, ни в нынешней пандемии
Слился стройбатовец
Так не трынди на этом форуме, что ты знаешь ситуацию о медицине
Твои знания = равны 0
В отличие от такого недоумка как ты я давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"
Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен
Востаннє редагувалось shapo
в Сер 10 чер, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:32
pesikot написав: shapo написав: Schmit написав:
По сути сказать нечего, впрочем как всегда.
А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?
Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестован
Учи законы, малохольный
Порохобот конченый, а что в законе и в каком говорится о том, что бывший президент должен тащить на допрос в генпрокуратуру всю свою парламентскую фракцию?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятие бух
учёта
К себе такой же совет примени и иди спать
идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.
а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.
как пьяное чмо.
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19yuriy91
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34
shapo написав:
В отличие от такого недоумка как ты я знаю давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"
Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен
А как дышал, как дышал
Я знаю правду, я знаю правду, у меня сын в Австралии
А закончилось, "я знаю, но я не скажу"
Твои знания = 0
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:36
pesikot написав: shapo написав:
В отличие от такого недоумка как ты я знаю давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"
Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен
А как дышал, как дышал
Я знаю правду, я знаю правду, у меня сын в Австралии
А закончилось, "я знаю, но я не скажу"
Твои знания = 0
Тебе и твоим коллегам-порохоботам точно ничего не расскажу, приличным людям всегда если попросят
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:40
19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятие бух
учёта
К себе такой же совет примени и иди спать
идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.
а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.
как пьяное чмо.
Твоей истерикой доволен
Ты правильно сказал, тут ФОРУМ, так хули ты пишешь всякую хрень ?
И обижаешься, когда твою хрень критикуют ?
ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота" но когда тебя ткнули носом в твою же хрень, то ты начинаешь возмущаться ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:41
shapo написав: pesikot написав: Schmit написав:
По сути сказать нечего, впрочем как всегда.
А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?
Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестован
Учи законы, малохольный
Порохобот конченый, а что в законе и в каком говорится о том, что бывший президент должен тащить на допрос в генпрокуратуру всю свою парламентскую фракцию?
Разрешено все, что не запрещено законом. Наверно впервые о таком слышите. Впрочем не удивительно.
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:41
shapo написав:
Тебе и твоим коллегам-порохоботам точно ничего не расскажу, приличным людям всегда если попросят
Значит, просто трындел.
Знаний у тебя нет.
Впрочем, как обычно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45
pesikot написав: 19yuriy91 написав: pesikot написав:
К себе такой же совет примени и иди спать
идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.
а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.
как пьяное чмо.
Твоей истерикой доволен
Ты правильно сказал, тут ФОРУМ, так хули ты пишешь всякую хрень ?
И обижаешься, когда твою хрень критикуют ?
ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота" но когда тебя ткнули носом в твою же хрень, то ты начинаешь возмущаться ?
ты действительно баран, без сомнений....пьяный
ну покажи, где я подобное
ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота"
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19yuriy91
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