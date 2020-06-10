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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6304630563066307>
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:29

  shapo написав:
  Schmit написав:По сути сказать нечего, впрочем как всегда.

А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?

Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестован :)
Учи законы, малохольный :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:30

  pesikot написав:
  shapo написав:Мне плевать что ты обо мне думаешь. Рассказывать о медицине и ситуации с covid-19 в Австралии и работе моего сына я тут никому не обязан, особенно тебе. То, что хотел, писал.
Знаю наверняка, что ты точно ни хрена не понимаешь ни в медицине, ни в нынешней пандемии

Слился стройбатовец
Так не трынди на этом форуме, что ты знаешь ситуацию о медицине
Твои знания = равны 0

В отличие от такого недоумка как ты я давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"
Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен
Востаннє редагувалось shapo в Сер 10 чер, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:32

  pesikot написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:По сути сказать нечего, впрочем как всегда.

А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?

Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестован :)
Учи законы, малохольный :)

Порохобот конченый, а что в законе и в каком говорится о том, что бывший президент должен тащить на допрос в генпрокуратуру всю свою парламентскую фракцию?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятие бухучёта :mrgreen:

К себе такой же совет примени и иди спать


идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.
а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.
как пьяное чмо.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34

  shapo написав:В отличие от такого недоумка как ты я знаю давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"
Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен

А как дышал, как дышал :)
Я знаю правду, я знаю правду, у меня сын в Австралии

А закончилось, "я знаю, но я не скажу"
Твои знания = 0
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:36

  pesikot написав:
  shapo написав:В отличие от такого недоумка как ты я знаю давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"
Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен

А как дышал, как дышал :)
Я знаю правду, я знаю правду, у меня сын в Австралии

А закончилось, "я знаю, но я не скажу"
Твои знания = 0


Тебе и твоим коллегам-порохоботам точно ничего не расскажу, приличным людям всегда если попросят
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:40

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятие бухучёта :mrgreen:

К себе такой же совет примени и иди спать


идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.
а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.
как пьяное чмо.

Твоей истерикой доволен :)

Ты правильно сказал, тут ФОРУМ, так хули ты пишешь всякую хрень ?
И обижаешься, когда твою хрень критикуют ? :)

ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота" но когда тебя ткнули носом в твою же хрень, то ты начинаешь возмущаться ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:41

  shapo написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:По сути сказать нечего, впрочем как всегда.

А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?
Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестован :)
Учи законы, малохольный :)

Порохобот конченый, а что в законе и в каком говорится о том, что бывший президент должен тащить на допрос в генпрокуратуру всю свою парламентскую фракцию?

Разрешено все, что не запрещено законом. Наверно впервые о таком слышите. Впрочем не удивительно.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:41

  shapo написав:
Тебе и твоим коллегам-порохоботам точно ничего не расскажу, приличным людям всегда если попросят

Значит, просто трындел.
Знаний у тебя нет.
Впрочем, как обычно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:К себе такой же совет примени и иди спать


идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.
а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.
как пьяное чмо.

Твоей истерикой доволен :)

Ты правильно сказал, тут ФОРУМ, так хули ты пишешь всякую хрень ?
И обижаешься, когда твою хрень критикуют ? :)

ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота" но когда тебя ткнули носом в твою же хрень, то ты начинаешь возмущаться ?


ты действительно баран, без сомнений....пьяный
ну покажи, где я подобное
ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота"
19yuriy91
 
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