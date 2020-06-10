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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6304630563066307> Додано: Сер 10 чер, 2020 21:29 shapo написав: Schmit написав: По сути сказать нечего, впрочем как всегда. По сути сказать нечего, впрочем как всегда.

А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится? А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?

Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестован

Учи законы, малохольный Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестованУчи законы, малохольный "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4702 З нами з: 31.08.09 Подякував: 324 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:30 pesikot написав: shapo написав: Мне плевать что ты обо мне думаешь. Рассказывать о медицине и ситуации с covid-19 в Австралии и работе моего сына я тут никому не обязан, особенно тебе. То, что хотел, писал.

Знаю наверняка, что ты точно ни хрена не понимаешь ни в медицине, ни в нынешней пандемии Мне плевать что ты обо мне думаешь. Рассказывать о медицине и ситуации с covid-19 в Австралии и работе моего сына я тут никому не обязан, особенно тебе. То, что хотел, писал.Знаю наверняка, что ты точно ни хрена не понимаешь ни в медицине, ни в нынешней пандемии

Слился стройбатовец

Так не трынди на этом форуме, что ты знаешь ситуацию о медицине

Твои знания = равны 0 Слился стройбатовецТак не трынди на этом форуме, что ты знаешь ситуацию о медицинеТвои знания = равны 0

В отличие от такого недоумка как ты я давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"

Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен В отличие от такого недоумка как ты я давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен Востаннє редагувалось shapo в Сер 10 чер, 2020 21:33, всього редагувалось 1 раз. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3580 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:32 pesikot написав: shapo написав: Schmit написав: По сути сказать нечего, впрочем как всегда. По сути сказать нечего, впрочем как всегда.

А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится? А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?

Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестован

Учи законы, малохольный Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестованУчи законы, малохольный

Порохобот конченый, а что в законе и в каком говорится о том, что бывший президент должен тащить на допрос в генпрокуратуру всю свою парламентскую фракцию? Порохобот конченый, а что в законе и в каком говорится о том, что бывший президент должен тащить на допрос в генпрокуратуру всю свою парламентскую фракцию? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3580 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34 pesikot написав: 19yuriy91 написав: шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятие бухучёта шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятиеучёта

К себе такой же совет примени и иди спать К себе такой же совет примени и иди спать



идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.

а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.

как пьяное чмо. идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.как пьяное чмо. 19yuriy91 Повідомлень: 2808 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:34 shapo написав: В отличие от такого недоумка как ты я знаю давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"

Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен В отличие от такого недоумка как ты я знаю давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен

А как дышал, как дышал

Я знаю правду, я знаю правду, у меня сын в Австралии



А закончилось, "я знаю, но я не скажу"

Твои знания = 0 А как дышал, как дышалЯ знаю правду, я знаю правду, у меня сын в АвстралииА закончилось, "я знаю, но я не скажу"Твои знания = 0 "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4702 З нами з: 31.08.09 Подякував: 324 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:36 pesikot написав: shapo написав: В отличие от такого недоумка как ты я знаю давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"

Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен В отличие от такого недоумка как ты я знаю давно знаю, что "умный знает что говорит, а глупый говорит что знает"Для себя я знаю достаточно из того что сейчас происходит в Мельбурне, но просвещать тебя не намерен

А как дышал, как дышал

Я знаю правду, я знаю правду, у меня сын в Австралии



А закончилось, "я знаю, но я не скажу"

Твои знания = 0 А как дышал, как дышалЯ знаю правду, я знаю правду, у меня сын в АвстралииА закончилось, "я знаю, но я не скажу"Твои знания = 0



Тебе и твоим коллегам-порохоботам точно ничего не расскажу, приличным людям всегда если попросят Тебе и твоим коллегам-порохоботам точно ничего не расскажу, приличным людям всегда если попросят Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3580 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 619 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:40 19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав: шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятие бухучёта шо, бахнул уже? закусуй хоть, проклятиеучёта

К себе такой же совет примени и иди спать К себе такой же совет примени и иди спать



идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.

а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.

как пьяное чмо. идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.как пьяное чмо.

Твоей истерикой доволен



Ты правильно сказал, тут ФОРУМ, так хули ты пишешь всякую хрень ?

И обижаешься, когда твою хрень критикуют ?



ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота" но когда тебя ткнули носом в твою же хрень, то ты начинаешь возмущаться ? Твоей истерикой доволенТы правильно сказал, тут ФОРУМ, так хули ты пишешь всякую хрень ?И обижаешься, когда твою хрень критикуют ?ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота" но когда тебя ткнули носом в твою же хрень, то ты начинаешь возмущаться ? "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4702 З нами з: 31.08.09 Подякував: 324 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:41 shapo написав: pesikot написав: Schmit написав: По сути сказать нечего, впрочем как всегда. По сути сказать нечего, впрочем как всегда.

А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?

Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестован

Учи законы, малохольный А у меня вопрос почему Петруха всю свою де*** фракцию ЕС притащил в прокуратуру, боится?Ты сошёл с ума на почве, что Порошенко не арестованУчи законы, малохольный

Порохобот конченый, а что в законе и в каком говорится о том, что бывший президент должен тащить на допрос в генпрокуратуру всю свою парламентскую фракцию? Порохобот конченый, а что в законе и в каком говорится о том, что бывший президент должен тащить на допрос в генпрокуратуру всю свою парламентскую фракцию?

Разрешено все, что не запрещено законом. Наверно впервые о таком слышите. Впрочем не удивительно. Разрешено все, что не запрещено законом. Наверно впервые о таком слышите. Впрочем не удивительно. Schmit

Повідомлень: 1378 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:41 shapo написав:

Тебе и твоим коллегам-порохоботам точно ничего не расскажу, приличным людям всегда если попросят Тебе и твоим коллегам-порохоботам точно ничего не расскажу, приличным людям всегда если попросят

Значит, просто трындел.

Знаний у тебя нет.

Впрочем, как обычно Значит, просто трындел.Знаний у тебя нет.Впрочем, как обычно "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4702 З нами з: 31.08.09 Подякував: 324 раз. Подякували: 985 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 чер, 2020 21:45 pesikot написав: 19yuriy91 написав: pesikot написав: К себе такой же совет примени и иди спать К себе такой же совет примени и иди спать



идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.

а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.

как пьяное чмо. идиот, тут ФОРУМ, где обсуждают какие-либо темы и события. пускай и в разной форме.а ты, как не в себе, лезешь то с родами , то к чьим то родственникам.как пьяное чмо.

Твоей истерикой доволен



Ты правильно сказал, тут ФОРУМ, так хули ты пишешь всякую хрень ?

И обижаешься, когда твою хрень критикуют ?



ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота" но когда тебя ткнули носом в твою же хрень, то ты начинаешь возмущаться ? Твоей истерикой доволенТы правильно сказал, тут ФОРУМ, так хули ты пишешь всякую хрень ?И обижаешься, когда твою хрень критикуют ?ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота" но когда тебя ткнули носом в твою же хрень, то ты начинаешь возмущаться ?



ты действительно баран, без сомнений....пьяный

ну покажи, где я подобное ты считаешь, что можно "оскорбить" "порохобота" ты действительно баран, без сомнений....пьяныйну покажи, где я подобное 19yuriy91 Повідомлень: 2808 З нами з: 15.09.12 Подякував: 248 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6304630563066307> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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