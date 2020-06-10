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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:48
Re: Політичні дискусії
песикот как обычно зафлудил всю ветку.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:54
Re: Політичні дискусії
Пьет по вечерам, бывает, надо иногда расслабляться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 10 чер, 2020 21:58
Так-же не удивительно как своего обделавшегося от страха кумира неуклюже пытаются защитить его поклонники
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 10 чер, 2020 22:00
Re: Політичні дискусії
"Даже если кто-то назначен с нарушениями, это не отнимает конституционных полномочий президента на это назначение. Никто не говорит, что Семочко был мертвой душой и не появлялся на работе. Никто не говорит, что Семочко эту зарплату разделил с Порошенко, и он получил выгоду. Нарушен, как они считают, админрегламент. Это реально треш. Вы не можете продать это юристам, которые знают закон", - считает Новиков.
"Это первое подозрение. За год гора родила мышь. Нам обещали, что будет про коррупцию в армии, про госизмену, а получилось вот это", - сказал Новиков в интервью LIGA.net.
"Это политическое преследование, без тени сомнений. Если бы это дело было первым и единственным - с натяжкой можно предположить, что прокуратура и правда так думает. Но дел много, ими занимаются одни и те же люди. Уж очень жирно", - считает Новиков. По его словам, Венедиктова в этих вопросах полностью координируется с президентом Владимиром Зеленским: "Это ему нужно и ему важно. Об этом говорит даже тайминг. Например, дело по Байдену возбуждалось ночью, чтобы Зеленский мог сообщить об этом на пресс-конференции".
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