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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6304630563066307
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:48

Re: Політичні дискусії

песикот как обычно зафлудил всю ветку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:54

Re: Політичні дискусії

unicdima написав:песикот как обычно зафлудил всю ветку.


Пьет по вечерам, бывает, надо иногда расслабляться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 21:58

  Schmit написав:
  shapo написав:Порохобот конченый, а что в законе и в каком говорится о том, что бывший президент должен тащить на допрос в генпрокуратуру всю свою парламентскую фракцию?

Разрешено все, что не запрещено законом. Наверно впервые о таком слышите. Впрочем не удивительно.

Так-же не удивительно как своего обделавшегося от страха кумира неуклюже пытаются защитить его поклонники
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 22:00

Re: Політичні дискусії

"Даже если кто-то назначен с нарушениями, это не отнимает конституционных полномочий президента на это назначение. Никто не говорит, что Семочко был мертвой душой и не появлялся на работе. Никто не говорит, что Семочко эту зарплату разделил с Порошенко, и он получил выгоду. Нарушен, как они считают, админрегламент. Это реально треш. Вы не можете продать это юристам, которые знают закон", - считает Новиков.

"Это первое подозрение. За год гора родила мышь. Нам обещали, что будет про коррупцию в армии, про госизмену, а получилось вот это", - сказал Новиков в интервью LIGA.net.

"Это политическое преследование, без тени сомнений. Если бы это дело было первым и единственным - с натяжкой можно предположить, что прокуратура и правда так думает. Но дел много, ими занимаются одни и те же люди. Уж очень жирно", - считает Новиков. По его словам, Венедиктова в этих вопросах полностью координируется с президентом Владимиром Зеленским: "Это ему нужно и ему важно. Об этом говорит даже тайминг. Например, дело по Байдену возбуждалось ночью, чтобы Зеленский мог сообщить об этом на пресс-конференции".
https://www.liga.net/politics/articles/ ... m-izvestno
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  #<1 ... 6304630563066307
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