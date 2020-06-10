Додано: Сер 10 чер, 2020 22:00

"Даже если кто-то назначен с нарушениями, это не отнимает конституционных полномочий президента на это назначение. Никто не говорит, что Семочко был мертвой душой и не появлялся на работе. Никто не говорит, что Семочко эту зарплату разделил с Порошенко, и он получил выгоду. Нарушен, как они считают, админрегламент., - считает Новиков."Это первое подозрение. За год гора родила мышь.", - сказал Новиков в интервью LIGA.net.Если бы это дело было первым и единственным - с натяжкой можно предположить, что прокуратура и правда так думает. Но дел много, ими занимаются одни и те же люди. Уж очень жирно", - считает Новиков. По его словам, Венедиктова в этих вопросах полностью координируется с президентом Владимиром Зеленским: "Это ему нужно и ему важно. Об этом говорит даже тайминг. Например, дело по Байдену возбуждалось ночью, чтобы Зеленский мог сообщить об этом на пресс-конференции".