Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:budivelnik Пане budivelnik, ну судить людина всіх по собі. Та Бог с ними убогими
Я на тих хто читати навчився-а розуміти прочитане-ні... Не ображаюсь Мені їх шкода. Ніби й правильні книжки читали ( в крайньому випадку баптиські брошурки чи Біблія)-не найгірші в цьому світі джерела інформації... А от зрозуміти прочитане-так і не змогли. 1 Я поважаю приватну ініціативу...а ініціатива ,це така річ.яка завжди заходить за рамки раніше встановлених правил. 2 Саме наявність ініціативних людей(тих хто вийшов за рамки) дозволила сьогоднішньому суспільству порівняти у правах жінок і чоловіків,білих і кольорових 3 Якщо я повожусь вільно з законами податкової (але при цьому не дозволяю собі платити менше ніж в середньому платять такі як я )-то чому мене повинно шокувати ,що хтось з моїх працівників-також вийшов за рамки моїх правил. При цьому а - я спершу дивлюсь на свої правила і приймаю рішення модифікувати їх чи ні б - також я дивлюсь - а порушення правил зробили мій бізнес прибутковішим чи ні... І якщо бізнес покращився- то я двома руками ЗА.... 4 При цьому-є загальноприйняті в нормальному світі правила Не вбий, не вкради...і так далі. Я роблю все ,щоб ці правила виконувались...
Для совків Раніше були спекулянти( в СРСР) - їх судили/садили/називали зрадниками В Україні вирішили ,що перепродаж це бізнес...і вуа-ля-в Державі замість 2 млн спекулянтів зявилось 2 млн Підприємців... Питання Так вони були поганими в СРСР ? Чи люди були нормальними-просто закони/правила СРСР - відставали від світових.
И находятся же те, что смотрят этот словесный понос. пару минут посмотрел и вырубил, все равно, что Леонтьева или Скабееву посмотрел.
По сути сказать нечего, впрочем как всегда. Лучше скажите, почему ПО до сих пор нет пидозр за украденные ярды баксов? На этой же брехне Зе выборы выиграл? А пидозры вручают за откровенный юридический трэш.
"Даже если кто-то назначен с нарушениями, это не отнимает конституционных полномочий президента на это назначение. Никто не говорит, что Семочко был мертвой душой и не появлялся на работе. Никто не говорит, что Семочко эту зарплату разделил с Порошенко, и он получил выгоду. Нарушен, как они считают, админрегламент. Это реально треш. Вы не можете продать это юристам, которые знают закон", - считает Новиков.
"Это первое подозрение. За год гора родила мышь. Нам обещали, что будет про коррупцию в армии, про госизмену, а получилось вот это", - сказал Новиков в интервью LIGA.net.
"Это политическое преследование, без тени сомнений. Если бы это дело было первым и единственным - с натяжкой можно предположить, что прокуратура и правда так думает. Но дел много, ими занимаются одни и те же люди. Уж очень жирно", - считает Новиков. По его словам, Венедиктова в этих вопросах полностью координируется с президентом Владимиром Зеленским: "Это ему нужно и ему важно. Об этом говорит даже тайминг. Например, дело по Байдену возбуждалось ночью, чтобы Зеленский мог сообщить об этом на пресс-конференции". https://www.liga.net/politics/articles/ ... m-izvestno
shapo написав:Хоть вопрос не ко мне, но предположу что волнуется и забывает как нужно говорить
Зібрались два громадянина.. Самі російською чешуть-аж захлинаються А того ,хто просто вихована людина і відповідає на мові на якій до нього звертаються - обговорюють.. В мене інше запитання А чому це держчиновник прокуратури (а не приватна особа) говорить на руССфашисто
Очень хороший вопрос - почему депутат Верховной Рады (хоть и под следствием, но все еще государственный муж) говорит на руССфашисто?
На Венедиктову стрелки не переводи - Порошенко перешел на русский сам.
PS: порохоботы, как обычно, не отличаются высоким качеством аргументации - в свои же капканы попадают, горе-пропагандисты ))
Є факти -є брехня 1 Факт Прокурор знаходився на робочому місці,під час виконання службових обовязків і розмовляв російською - це факт 2 Факт Громадянин Порошенко не знаходився при виконанні своїх службових обовязків,і був викликаний в Прокуратуру як громадянин ,а тому може використовувати будь-яку відому йому мову 3 Брехня В Україні всі і всюди повинні використовувати українську.
budivelnik написав:Є факти -є брехня 1 Факт Прокурор знаходився на робочому місці,під час виконання службових обовязків і розмовляв російською - це факт 2 Факт Громадянин Порошенко не знаходився при виконанні своїх службових обовязків,і був викликаний в Прокуратуру як громадянин ,а тому може використовувати будь-яку відому йому мову 3 Брехня В Україні всі і всюди повинні використовувати українську.
2. Ну да, ну да - именно поэтому Порошенко с ПЕСовской свитой прикрывались на допросе удостоверениями народных депутатов, что, мол, их не могут попросить выйти и запретить вести видеосъемку.
Так громадяни мають право прикриватись всім чим хочуть Від дощу - парасольками Від ДБР-депутатськими посвідченнями При цьому тиж не збираєшся заперечувати дві концептуальні тези Прокурор(посадове лице) викликало не Депутата чи чиновника-викликало громадянина... А значить Прокурор - зобовязаний говорити на Українській Громадянин-не зобовязаний(хоча особисто мене це напрягає ,але такий закон про мови який прийнятий за каденції Порошенка)
zРадио написав:3. Я нигде даже не намекал, что все украинцы обязаны говорить на украинском. А вот Порошенко называл русский "языком оккупанта", хотя для образованных людей очевидно, что это бред - где русский, а где РФ... Так что трусы, или крестик!
Я ж тебе(громадянина зрадіо) не чмирю за російську на цих сторінках.. То чим ти відрізняєшся від громадянина Порошенко і чому ти собі це позволяєш ,але заперечуєш це право для інших? На підставі що ти Україну ненавидиш-а інші її люблять? Так мене не хвилює якою мовою був передсмертний хрип захисника України в ОРДЛО Але хвилює чого це ти ще не перейшов на англійську-хоча й заявляв що це майбутнє.
budivelnik написав:1 Факт Прокурор знаходився на робочому місці,під час виконання службових обовязків і розмовляв російською - це факт 2 Факт Громадянин Порошенко не знаходився при виконанні своїх службових обовязків,і був викликаний в Прокуратуру як громадянин ,а тому може використовувати будь-яку відому йому мову
Если логически подумать, так получается, что сам Порошенко и попросил прокуроров обращаться к нему на русском языке.
3. Так, подозреваемый, обвиняемый имеет право: - пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или ином языке, которым он владеет, и в случае необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.
budivelnik написав:1 Факт Прокурор знаходився на робочому місці,під час виконання службових обовязків і розмовляв російською - це факт 2 Факт Громадянин Порошенко не знаходився при виконанні своїх службових обовязків,і був викликаний в Прокуратуру як громадянин ,а тому може використовувати будь-яку відому йому мову
Если логически подумать, так получается, что сам Порошенко и попросил прокуроров обращаться к нему на русском языке.
3. Так, подозреваемый, обвиняемый имеет право: - пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или ином языке, которым он владеет, и в случае необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.
Все правильно Якщо Порошенко хоче - він МАЄ ПРАВО вимагати перекладача з Української на ту якою звертається Але в жодному законі не написано,що Держчиновник повинен перейти на мову звинувачуваного... І цьому є логічне пояснення В процесі приймають участь і інші (крім прокурор-звинувачуваний) учасники... Тому Справа повинна вестись на Українській(як єдиній Державній) А то вийде Звунувачуваний на мову мумба-юмба,прокурор на тумба-бамба а судді з адвокатами хто в ліс хто по дрова.
Таким чином Прямий злочин Державного Прокурора- це спілкування не Державною мовою... Я думаю що це вміло заготовлений експромт(під назвою домашня заготовка) від адвокатів Порошенка.
budivelnik написав:1 Факт Прокурор знаходився на робочому місці,під час виконання службових обовязків і розмовляв російською - це факт 2 Факт Громадянин Порошенко не знаходився при виконанні своїх службових обовязків,і був викликаний в Прокуратуру як громадянин ,а тому може використовувати будь-яку відому йому мову
Если логически подумать, так получается, что сам Порошенко и попросил прокуроров обращаться к нему на русском языке.
3. Так, подозреваемый, обвиняемый имеет право: - пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или ином языке, которым он владеет, и в случае необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.
Все правильно Якщо Порошенко хоче - він МАЄ ПРАВО вимагати перекладача з Української на ту якою звертається Але в жодному законі не написано,що Держчиновник повинен перейти на мову звинувачуваного...
Ну если и прокурор и обвиняемый разговаривают на одном языке, то очень глупо там будет выглядеть присутствие переводчика. Следовательно, сам Порошок и попросил обращаться к нему на русском, поскольку это и есть его родной язык.
А прикручивать конспирологию к тому что прокурор говорит на русском и обвинять что следствие при этом ведется с подачи Кремля - так это вообще бредом из психушки попахивает. Так и половину кассиров в АТБ можно обвинить в работе на Кремль.
Shram написав:Если логически подумать, так получается, что сам Порошенко и попросил прокуроров обращаться к нему на русском языке.
3. Так, подозреваемый, обвиняемый имеет право: - пользоваться родным языком, получать копии процессуальных документов на родном или ином языке, которым он владеет, и в случае необходимости пользоваться услугами переводчика за счет государства.
Все правильно Якщо Порошенко хоче - він МАЄ ПРАВО вимагати перекладача з Української на ту якою звертається Але в жодному законі не написано,що Держчиновник повинен перейти на мову звинувачуваного...
Ну если и прокурор и обвиняемый разговаривают на одном языке, то очень глупо там будет выглядеть присутствие переводчика.
А прикручивать конспирологию к тому что прокурор говорит на русском и обвинять что следствие при этом ведется с подачи Кремля - так это вообще бредом из психушки попахивает. Так и половину кассиров в АТБ можно обвинить в работе на Кремль.
З вовками жити - по вовчи вити Тупо виставляти претензії бувшому Президенту в тому що він Будучи Президентом когось /кудись призначив і при цьому це призначення міг зробити тільки він...
Тому не дивно-що відповідь може бути такоюж абсурдною (розмова без перекладача на не державній мові) Але це дозволит адвокатам Президента розпочати кримінальну справу проти Прокурора з приблизно наступним формулюванням Прокурор,незаконно використовуючи не державну мову,порушив статтю/номер чим скоїв злочин що тягне за собою увязнення на 5 років з звільненям з посади та забороною займати Державні посади на протязі ??років. ...