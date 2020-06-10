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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:38
Re: Політичні дискусії
порохоботи, а що значить вислів- цинічні бандери?
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:49
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:57
Ладно амерские демократы, но почему премьер Канады стоял на коленях, а в Эуропе тоже прошли демонстрации солидарности с новым святым?
Автор, кстати, судя по его другим блогам, тоже не сторонник демократов. Да и это просто нарочито бесстрастный репортаж, а не аналитика.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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