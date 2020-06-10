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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6299630063016302
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:38

Re: Політичні дискусії

порохоботи, а що значить вислів- цинічні бандери?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:49

  budivelnik написав:В Україні всі і всюди повинні використовувати українську.

я так ні від кого і не почув, чому Порошенко поза камерами російськомовний і вдома вони розмовляють російською.
патріот чи як?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:57

  shapo написав: Репортаж на редкость бездарный т. к. бедный автор до сих пор не понял кто организовывал митинги и грабежи, почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump

Ладно амерские демократы, но почему премьер Канады стоял на коленях, а в Эуропе тоже прошли демонстрации солидарности с новым святым?
Автор, кстати, судя по его другим блогам, тоже не сторонник демократов. Да и это просто нарочито бесстрастный репортаж, а не аналитика.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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