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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:38
порохоботи, а що значить вислів- цинічні бандери?
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unicdima
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Додано: Сер 10 чер, 2020 23:49
budivelnik написав:
В Україні всі і всюди повинні використовувати українську.
я так ні від кого і не почув, чому Порошенко поза камерами російськомовний і вдома вони розмовляють російською.
патріот чи як?
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Додано: Сер 10 чер, 2020 23:57
shapo написав:
Репортаж на редкость бездарный т. к. бедный автор до сих пор не понял кто организовывал митинги и грабежи, почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump
Ладно амерские демократы, но почему премьер Канады стоял на коленях, а в Эуропе тоже прошли демонстрации солидарности с новым святым?
Автор, кстати, судя по его другим блогам, тоже не сторонник демократов. Да и это просто нарочито бесстрастный репортаж, а не аналитика.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Додано: Чет 11 чер, 2020 04:57
Starikan написав: shapo написав:
Репортаж на редкость бездарный т. к. бедный автор до сих пор не понял кто организовывал митинги и грабежи, почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump
Ладно амерские демократы, но почему премьер Канады стоял на коленях, а в Эуропе тоже прошли демонстрации солидарности с новым святым?
Автор, кстати, судя по его другим блогам, тоже не сторонник демократов. Да и это просто нарочито бесстрастный репортаж, а не аналитика.
Бывший учитель драмы ставший премьером благодаря своей фамилии решил поучаствовать в мировом спектакле коленопреклонения для пиара.
Европа, не новая с Польшами и Венгрия , давно стоит в этой позе перед набежавшими в неё нелегалами и псевдо-беженцами.
CNN как и др. левые СМИ тоже выдаёт якобы бесстрастные репортажи от которых за версту разит предвзятостью
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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