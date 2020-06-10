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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6299630063016302
Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:38

Re: Політичні дискусії

порохоботи, а що значить вислів- цинічні бандери?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:49

  budivelnik написав:В Україні всі і всюди повинні використовувати українську.

я так ні від кого і не почув, чому Порошенко поза камерами російськомовний і вдома вони розмовляють російською.
патріот чи як?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 23:57

  shapo написав: Репортаж на редкость бездарный т. к. бедный автор до сих пор не понял кто организовывал митинги и грабежи, почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump

Ладно амерские демократы, но почему премьер Канады стоял на коленях, а в Эуропе тоже прошли демонстрации солидарности с новым святым?
Автор, кстати, судя по его другим блогам, тоже не сторонник демократов. Да и это просто нарочито бесстрастный репортаж, а не аналитика.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 04:57

  Starikan написав:
  shapo написав: Репортаж на редкость бездарный т. к. бедный автор до сих пор не понял кто организовывал митинги и грабежи, почему они происходили только в штатах где у власти демократы и почему плакат у этой "прогрессивной молодёжи" Fuck Trump

Ладно амерские демократы, но почему премьер Канады стоял на коленях, а в Эуропе тоже прошли демонстрации солидарности с новым святым?
Автор, кстати, судя по его другим блогам, тоже не сторонник демократов. Да и это просто нарочито бесстрастный репортаж, а не аналитика.

Бывший учитель драмы ставший премьером благодаря своей фамилии решил поучаствовать в мировом спектакле коленопреклонения для пиара.
Европа, не новая с Польшами и Венгрия , давно стоит в этой позе перед набежавшими в неё нелегалами и псевдо-беженцами.
CNN как и др. левые СМИ тоже выдаёт якобы бесстрастные репортажи от которых за версту разит предвзятостью
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 06:16

Интересный проект если пройдёт конечно
Страницы 33_40
https://rsc-johnson.house.gov/sites/rep ... Report.pdf
Ст117
Designate Russia as a State Sponsor of Terrorism
Mandate sanctions on the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) until it expels Russia from the international SWIFT code system
Enact the Crimea Annexation Non-Recognition Act
Renew the Ukraine Security Assistance Initiative and expand it to include anti-ship weapons
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:21

  unicdima написав:
  budivelnik написав:В Україні всі і всюди повинні використовувати українську.

я так ні від кого і не почув, чому Порошенко поза камерами російськомовний і вдома вони розмовляють російською.
патріот чи як?

Нарушения законов, цирк от ДБР и прокуратуры вас не волнуют, главное - не на той мове говорит. Ну то до поры, пока это беззаконие вас не коснется.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 08:52

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  budivelnik написав:В Україні всі і всюди повинні використовувати українську.

я так ні від кого і не почув, чому Порошенко поза камерами російськомовний і вдома вони розмовляють російською.
патріот чи як?

Нарушения законов, цирк от ДБР и прокуратуры вас не волнуют, главное - не на той мове говорит. Ну то до поры, пока это беззаконие вас не коснется.


Так разве за свой срок Петя не провел реформу правоохранительных органов, дабы они не прибегали к нарушениям законов и неправомерным процедурам?
Нет, не провел.
Более того он массово пользовался в своё время их незаконными и противоправными действиями как карательным органом.
Так что же теперь он плачется попав под каток, который сам и запускал с горы на неугодных.

А язык, то только очередной штрих к лицемерию бьвшей украинской власти.
Теперь уже точно не вернусь
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