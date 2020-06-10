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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:38
Re: Політичні дискусії
порохоботи, а що значить вислів- цинічні бандери?
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:49
Додано: Сер 10 чер, 2020 23:57
Ладно амерские демократы, но почему премьер Канады стоял на коленях, а в Эуропе тоже прошли демонстрации солидарности с новым святым?
Автор, кстати, судя по его другим блогам, тоже не сторонник демократов. Да и это просто нарочито бесстрастный репортаж, а не аналитика.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 11 чер, 2020 04:57
Бывший учитель драмы ставший премьером благодаря своей фамилии решил поучаствовать в мировом спектакле коленопреклонения для пиара.
Европа, не новая с Польшами и Венгрия , давно стоит в этой позе перед набежавшими в неё нелегалами и псевдо-беженцами.
CNN как и др. левые СМИ тоже выдаёт якобы бесстрастные репортажи от которых за версту разит предвзятостью
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 11 чер, 2020 06:16
Интересный проект если пройдёт конечно
Страницы 33_40
Ст117
Designate Russia as a State Sponsor of Terrorism
Mandate sanctions on the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) until it expels Russia from the international SWIFT code system
Enact the Crimea Annexation Non-Recognition Act
Renew the Ukraine Security Assistance Initiative and expand it to include anti-ship weapons
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Чет 11 чер, 2020 08:21
Нарушения законов, цирк от ДБР и прокуратуры вас не волнуют, главное - не на той мове говорит. Ну то до поры, пока это беззаконие вас не коснется.
Додано: Чет 11 чер, 2020 08:52
Так разве за свой срок Петя не провел реформу правоохранительных органов, дабы они не прибегали к нарушениям законов и неправомерным процедурам?
Нет, не провел.
Более того он массово пользовался в своё время их незаконными и противоправными действиями как карательным органом.
Так что же теперь он плачется попав под каток, который сам и запускал с горы на неугодных.
А язык, то только очередной штрих к лицемерию бьвшей украинской власти.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:11
Война с памятниками перекинулась с Украины на более богатые страны, бедолаги Колумб и Черчилль , они то чем виноваты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:45
Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов; по его мнению, украинские власти фактически вышли из Минского процесса.
"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал он.
По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.
Додано: Чет 11 чер, 2020 09:53
В этой Группе давно, уже несколько месяцев ничего не происходит по факту, обычная имитация, с Нового года не могут согласовать хотя бы один маленький участок по разведению войск, больше ничего нет, больше ни один вопрос не обсуждается, даже по обмену.
Проедают командировочные.
Даже при Петре Алексеевиче более бодро было в этой Минской группе, чем сейчас.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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