Додано: Чет 11 чер, 2020 09:11

Война с памятниками перекинулась с Украины на более богатые страны, бедолаги Колумб и Черчилль , они то чем виноваты.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.