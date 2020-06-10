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19yuriy91 написав:Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса
Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов; по его мнению, украинские власти фактически вышли из Минского процесса.
"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал он.
По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.
unicdima написав:Не відповідають порохоботи на незручні питання. Цікавить ще таке, а чому адвокат у Порошенка росіянин? патріот чи як?
Бендери, мова, адвокат не такой - идиотизм какой-то. А где ответ на вопрос, почему нет пидозр за разворовывание ярдов баксов?
Тут все просто. Ворон ворону око не виклює. Тому якщо Зе зробить пред"яву По, то через деякий час буде пред"ява до Зе... З іншого боку, є прецендент із ВФЯ, тому в Ростові тре тримати кавалірку для ПМЖ і повні баки в джипі, щоб добратися до кордону (не румунського).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
1 червня ц.р. відомий блогер Карл Волох повідомив про існування таємного плану так званого "врегулювання" ситуації в Донбасі між російськими і українськими властями. За його словами, про це стало відомо від одного з представників західної розвідки.
Пов'язані між собою співрозмовники з владних Печерських пагорбів підтверджують факт існування домовленостей, як і те, що вони містять 12 пунктів.
10) Нейтралізація і покарання "антипутіністів", усунення прозахідного представництва у владі, лояльність до проросійського наративу
Ще одна вимога - нейтралізація представників прозахідного крила і кримінальні переслідування колишньої постмайданної влади. Москва відверто незадоволена, що в Києві на Банковій не здатні притиснути до стінки колишнього президента Порошенко. Росія вимагає арешту "Кривавого пастора" Турчинова, - про це написав блогер Волох.
Також встановлено "блок" на будь-які призначення людей, пов'язаних з Майданом і антиросійським протистоянням.
Блок поставлений на призначення Арсенія Яценюка, - з точки зору російської сторони це буде означати посилення прозахідного курсу України і створювати перешкоди для реалізації російського порядку денного.
Під цей пункт домовленостей вже потрапили навіть нещодавно призначені особи.
Зокрема, з посади звільнено Олексія Рябчин, який в 2013 році організовував мітинги "Донбас - це Україна".
Руслан Рябошапка виступав проти скасування закону про амністію учасників Революції гідності - сьогодні вже не генпрокурор. На його місце прийшла Ірина Венедиктова, яка як раз наполягає на відновленні можливостей кримінального переслідування майданівців.
Не обійшлося і без Авакова. Начебто Козак передавав Єрмаку обурення Кремля тим, що в якості міністра МВС знаходиться людина, яка в 2014 році віддала команду штурмом звільнити Харківську ОДА "від російської весни", а також створювала добробати.
Під зняття Авакова мобілізовано частина президентської фракції "Слуга народу".
Серед підписантів опинилися депутат Шевченко, їздив на російське телебачення і виправдовував російську агресію. Розсипана мозаїка, яка при ближчому погляді, не виглядає хаотичною.
Розповідаючи про домовленості щодо лояльності до проросійських сил, співрозмовник призводить свіжий приклад - нагородження ексрегіонала Юрія Вілкула медаллю "За сприяння Збройним Силам України". Таким чином відбувається знецінення і десакралізація нагород, отримали захисники на передовій проти російського окупанта. Також нагадують про повернення в ефіри телеканалів величезної кількості колишніх регіоналів, які з задоволенням ганьблять Революцію гідності.
Цікаво, що публічна дискредитація Майдану відбувається одночасно з кримінальним переслідуванням людей, з іменами яких безпосередньо пов'язаний Майдан. Тетяну Чорновіл, яка ледь на загинула від рук бандитів під час Майдану і чий чоловік загинув на війні, захищаючи від росіян України - сьогодні намагаються випровадити за ґрати.