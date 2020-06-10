10) Нейтралізація і покарання "антипутіністів", усунення прозахідного представництва у владі, лояльність до проросійського наративу



Ще одна вимога - нейтралізація представників прозахідного крила і кримінальні переслідування колишньої постмайданної влади. Москва відверто незадоволена, що в Києві на Банковій не здатні притиснути до стінки колишнього президента Порошенко. Росія вимагає арешту "Кривавого пастора" Турчинова, - про це написав блогер Волох.



Також встановлено "блок" на будь-які призначення людей, пов'язаних з Майданом і антиросійським протистоянням.



Блок поставлений на призначення Арсенія Яценюка, - з точки зору російської сторони це буде означати посилення прозахідного курсу України і створювати перешкоди для реалізації російського порядку денного.



Під цей пункт домовленостей вже потрапили навіть нещодавно призначені особи.



Зокрема, з посади звільнено Олексія Рябчин, який в 2013 році організовував мітинги "Донбас - це Україна".



Руслан Рябошапка виступав проти скасування закону про амністію учасників Революції гідності - сьогодні вже не генпрокурор. На його місце прийшла Ірина Венедиктова, яка як раз наполягає на відновленні можливостей кримінального переслідування майданівців.



Не обійшлося і без Авакова. Начебто Козак передавав Єрмаку обурення Кремля тим, що в якості міністра МВС знаходиться людина, яка в 2014 році віддала команду штурмом звільнити Харківську ОДА "від російської весни", а також створювала добробати.



Під зняття Авакова мобілізовано частина президентської фракції "Слуга народу".



Серед підписантів опинилися депутат Шевченко, їздив на російське телебачення і виправдовував російську агресію. Розсипана мозаїка, яка при ближчому погляді, не виглядає хаотичною.



Розповідаючи про домовленості щодо лояльності до проросійських сил, співрозмовник призводить свіжий приклад - нагородження ексрегіонала Юрія Вілкула медаллю "За сприяння Збройним Силам України". Таким чином відбувається знецінення і десакралізація нагород, отримали захисники на передовій проти російського окупанта. Також нагадують про повернення в ефіри телеканалів величезної кількості колишніх регіоналів, які з задоволенням ганьблять Революцію гідності.



Цікаво, що публічна дискредитація Майдану відбувається одночасно з кримінальним переслідуванням людей, з іменами яких безпосередньо пов'язаний Майдан. Тетяну Чорновіл, яка ледь на загинула від рук бандитів під час Майдану і чий чоловік загинув на війні, захищаючи від росіян України - сьогодні намагаються випровадити за ґрати.



O tempora! O mores! - вигукнув би Цицерон.