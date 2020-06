Додано: Чет 11 чер, 2020 09:56

19yuriy91 написав: Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса



Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов; по его мнению, украинские власти фактически вышли из Минского процесса.



"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал он.



По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.



https://www.interfax.ru/world/712712 Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процессаМосква. 10 июня. INTERFAX.RU - Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов; по его мнению, украинские власти фактически вышли из Минского процесса."Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал он.По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.

Гризлов це хто?

Яке він діло має до внутрішніх справ України.

У нас "внутрішній конфлікт", йому що до того?



"Або труси, або хрестик". Гризлов це хто?Яке він діло має до внутрішніх справ України.У нас "внутрішній конфлікт", йому що до того?"Або труси, або хрестик".

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/