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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6300630163026303
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:56

  19yuriy91 написав:Грызлов обвинил Киев в фактическом выходе из Минского процесса

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Киев отказался обсуждать политическую часть Минского комплекса мер с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил журналистам полпред России на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов; по его мнению, украинские власти фактически вышли из Минского процесса.

"Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины", - сказал он.

По мнению Грызлова, "Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил". "Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса", - сказал он.

https://www.interfax.ru/world/712712

Гризлов це хто?
Яке він діло має до внутрішніх справ України.
У нас "внутрішній конфлікт", йому що до того?

"Або труси, або хрестик".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 09:58

  flyman написав:Гризлов це хто?


Один из трёх главных переговорщиков в Минске - от РФ.
Отчитывается о проделанной работе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:27

Про те, як українська влада допомагає Росії повернути собі Україну

1 червня ц.р. відомий блогер Карл Волох повідомив про існування таємного плану так званого "врегулювання" ситуації в Донбасі між російськими і українськими властями. За його словами, про це стало відомо від одного з представників західної розвідки.


Пов'язані між собою співрозмовники з владних Печерських пагорбів підтверджують факт існування домовленостей, як і те, що вони містять 12 пунктів.

Медленно, но уверено все эти пункты выполняются или готовится почва к их выполнению.

Интересен пункт 10.
10) Нейтралізація і покарання "антипутіністів", усунення прозахідного представництва у владі, лояльність до проросійського наративу

Ще одна вимога - нейтралізація представників прозахідного крила і кримінальні переслідування колишньої постмайданної влади. Москва відверто незадоволена, що в Києві на Банковій не здатні притиснути до стінки колишнього президента Порошенко. Росія вимагає арешту "Кривавого пастора" Турчинова, - про це написав блогер Волох.

Також встановлено "блок" на будь-які призначення людей, пов'язаних з Майданом і антиросійським протистоянням.

Блок поставлений на призначення Арсенія Яценюка, - з точки зору російської сторони це буде означати посилення прозахідного курсу України і створювати перешкоди для реалізації російського порядку денного.

Під цей пункт домовленостей вже потрапили навіть нещодавно призначені особи.

Зокрема, з посади звільнено Олексія Рябчин, який в 2013 році організовував мітинги "Донбас - це Україна".

Руслан Рябошапка виступав проти скасування закону про амністію учасників Революції гідності - сьогодні вже не генпрокурор. На його місце прийшла Ірина Венедиктова, яка як раз наполягає на відновленні можливостей кримінального переслідування майданівців.

Не обійшлося і без Авакова. Начебто Козак передавав Єрмаку обурення Кремля тим, що в якості міністра МВС знаходиться людина, яка в 2014 році віддала команду штурмом звільнити Харківську ОДА "від російської весни", а також створювала добробати.

Під зняття Авакова мобілізовано частина президентської фракції "Слуга народу".

Серед підписантів опинилися депутат Шевченко, їздив на російське телебачення і виправдовував російську агресію. Розсипана мозаїка, яка при ближчому погляді, не виглядає хаотичною.

Розповідаючи про домовленості щодо лояльності до проросійських сил, співрозмовник призводить свіжий приклад - нагородження ексрегіонала Юрія Вілкула медаллю "За сприяння Збройним Силам України". Таким чином відбувається знецінення і десакралізація нагород, отримали захисники на передовій проти російського окупанта. Також нагадують про повернення в ефіри телеканалів величезної кількості колишніх регіоналів, які з задоволенням ганьблять Революцію гідності.

Цікаво, що публічна дискредитація Майдану відбувається одночасно з кримінальним переслідуванням людей, з іменами яких безпосередньо пов'язаний Майдан. Тетяну Чорновіл, яка ледь на загинула від рук бандитів під час Майдану і чий чоловік загинув на війні, захищаючи від росіян України - сьогодні намагаються випровадити за ґрати.

O tempora! O mores! - вигукнув би Цицерон.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:42

  Schmit написав:Про те, як українська влада допомагає Росії повернути собі Україну

1 червня ц.р. відомий блогер Карл Волох повідомив


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цікава теза від Волоха, крадуть для протидії російській агресії :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 10:53

  unicdima написав:
  Schmit написав:Про те, як українська влада допомагає Росії повернути собі Україну

1 червня ц.р. відомий блогер Карл Волох повідомив


Зображення
цікава теза від Волоха, крадуть для протидії російській агресії :D

Можно догадываться, что он имел ввиду в этом тезисе.
Но то, о чем предупреждалось в пункте в), в конечном итоге и случилось.
в)сегодняшняя борьба против, якобы, коррупции неизбежно приведет к власти коррупционеров гораздо более отъявленных и с серьезными обязами перед олигархами, которых нынешней власти удалось от части приструнить.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:31

Вакарчук опять уходит из Верховной Рады. Каким же нужно было быть простофилей, чтобы проголосовать за него в 2019-м, уже зная историю с уходом в 2008-м.

Обычный селебрити в аренду. Фу!

https://lb.ua/news/2020/06/11/459599_sv ... hodit.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:41

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:52

  Schmit написав:

А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:05

  shapo написав:
  Schmit написав:

А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна

Вы, как всегда, переключаете внимание с сути вопроса на личности. А то, что мерведчук подгребает под себя все больше каналов - вас совсем не беспокоит? Вам нравится, в какую промосковскую помойку превратился канал ZIK например?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 11 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:30

Re: Політичні схроны

  Козак-характерник написав:Впервые появились во время освободительного движения против большевиков в 1917-1920-х гг. в регионах Приднепровья и Полесья. На Западной Украине криївки сначала обустраивали для борьбы с польской властью, а затем – для борьбы с советской и немецкой властью.

в Полесье сплошной песок - никакой схрон не выроешь
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