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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6301630263036304
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:21

  zРадио написав:Вакарчук опять уходит из Верховной Рады. Каким же нужно было быть простофилей, чтобы проголосовать за него в 2019-м, уже зная историю с уходом в 2008-м.

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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:02

  Schmit написав:
  shapo написав:А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна

Вы, как всегда, переключаете внимание с сути вопроса на личности. А то, что мерведчук подгребает под себя все больше каналов - вас совсем не беспокоит? Вам нравится, в какую промосковскую помойку превратился канал ZIK например?


1) А этот губошлеп разве не о конкретных личностях постоянно вещает?
2) Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские.
То, что Петин пул каналов становится меньше и он всерьез этим озабочен и выставил этого клоуна заявить об этом вполне объяснимо.
Меня ранее больше волновало почему Зеленский за год не выполнил ни одного своего обещания, а кто,как и где будет освещать его шаги - вторично,т.к. я черпаю инфу не из ТВ , а из инета.
Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:07

  shapo написав:Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
В числі 32 каналів DVВ-Т2 які транслюються по всій території безкоштовно
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:21

  shapo написав:Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские.

А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?
Schmit
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