"Отчаявшиеся и уставшие от войны" (с)
(на диване)
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 чер, 2020 15:21
"Отчаявшиеся и уставшие от войны" (с)
(на диване)
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:02
1) А этот губошлеп разве не о конкретных личностях постоянно вещает?
2) Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские.
То, что Петин пул каналов становится меньше и он всерьез этим озабочен и выставил этого клоуна заявить об этом вполне объяснимо.
Меня ранее больше волновало почему Зеленский за год не выполнил ни одного своего обещания, а кто,как и где будет освещать его шаги - вторично,т.к. я черпаю инфу не из ТВ , а из инета.
Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:07
В числі 32 каналів DVВ-Т2 які транслюються по всій території безкоштовно
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:21
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