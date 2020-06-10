Додано: Чет 11 чер, 2020 18:00

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года

Ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы он передал во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ.

В апреле этого года темп прироста составил -6,85% к соответствующему показателю прошлого года, а в мае снизился на более, чем 8,5%, если сравнивать с маем 2019 года.

Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы....

По его словам, Порошенко говорил о возможности зайти взаимопонимание и предлагал "некую помощь" на международной арене.

"Потом он столько раз мне предлагал встречу, прям столько раз, что он уже пришел, и тогда я ему сказал: окей, да", - сказал президент, добавляя, что встреча была дипломатической.

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мероприятий по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании “Укрбуд”.

Ітогі подвєдьом. 2020-06-11И как они собрались выполнять бюджет на 100%, как вчера заявлял министра финансовНафтоГаз или НБУ можно подоить только раз в годТакое ощущение, что поступила чёткая команда - по беспределу начать раздачу подозрений.Ну да, не политическое. Нарушая все процесуальные процедуры ради того, чтобы вручить хоть какое-то подозрениеБубочка не в состоянии даже выразить свои мыслиНу и про ботофермы отдельно.Бубочка точно знает, что есть его ботофермы. Поэтому он и проецирует это на оппонента, как делают многие недалёкие люди.Бубочка сам подтвердил, что не желал принимать дела от предыдущего президента. Хотя как-то коллегаутверждал совершенно обратноеСвою миссию Вакарчук & Голос выполнил - отобрали голоса у Европейской СолидарностиНо какого смачного леща получили избиратели ГолосаИ мяч перебрасывается на сторонуPS.И музыка из сериала очень в тему