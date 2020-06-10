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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6301630263036304
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 15:21

  zРадио написав:Вакарчук опять уходит из Верховной Рады. Каким же нужно было быть простофилей, чтобы проголосовать за него в 2019-м, уже зная историю с уходом в 2008-м.

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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:02

  Schmit написав:
  shapo написав:А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна

Вы, как всегда, переключаете внимание с сути вопроса на личности. А то, что мерведчук подгребает под себя все больше каналов - вас совсем не беспокоит? Вам нравится, в какую промосковскую помойку превратился канал ZIK например?


1) А этот губошлеп разве не о конкретных личностях постоянно вещает?
2) Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские.
То, что Петин пул каналов становится меньше и он всерьез этим озабочен и выставил этого клоуна заявить об этом вполне объяснимо.
Меня ранее больше волновало почему Зеленский за год не выполнил ни одного своего обещания, а кто,как и где будет освещать его шаги - вторично,т.к. я черпаю инфу не из ТВ , а из инета.
Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:07

  shapo написав:Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
В числі 32 каналів DVВ-Т2 які транслюються по всій території безкоштовно
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:21

  shapo написав:Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские.

А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:46

  Schmit написав:
  shapo написав:Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские.

А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?


Все каналы - проолигархические.
Обслуживают конкретные запросы конкретных олигархов.
А олигархи украинские (да и не только украинские) что флюгер крутятся туда откуда ветер дует.
Будет выгодно быть про-украинским - будет проукраинским, будет выгодно быть про-московским - будет таким, будет выгодно быть проамериканским или проевропейским - значит туда повернут.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:08

  Shram написав:
  Schmit написав:А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?


Все каналы - проолигархические.
Обслуживают конкретные запросы конкретных олигархов.
А олигархи украинские (да и не только украинские) что флюгер крутятся туда откуда ветер дует.
Будет выгодно быть про-украинским - будет проукраинским, будет выгодно быть про-московским - будет таким, будет выгодно быть проамериканским или проевропейским - значит туда повернут.

Класно кремлебот спригнув. Для нього всі канали проолігархічні, але чомусь саме канали Порошенка йому муляють очі:
  Shram написав:Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.

Чомусь проолігархічні 1+1, ІСТВ, СТБ, 112, Інтер йому очі не муляють.
*І наскільки я зрозумів ЖОДНОГО про-українського каналу в Україні немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:29

  Schmit написав:
  shapo написав:Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские.

А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?

Нет таких, т. к. все работают под конкретный интерес конкретного владельца. Их объединяет только одно - неистребимое желание пробиться во власть которая в нынешней Украине даёт возможность стать успешным бизнесменом. Разница в риторике не существенная, и этот губошлеп на личном примере своей политической карьеры это показал, собственно, как и шоколадный одинаково ладящий и с оранжевым, и с бело-голубыми
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 17:51

  freeze написав:Война с памятниками перекинулась с Украины на более богатые страны, бедолаги Колумб и Черчилль , они то чем виноваты.

То просто Ленинопад по-американски 8)

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А что? Очень даже похож :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:00

Ітогі подвєдьом. 2020-06-11

Ітогі подвєдьом. 2020-06-11

1) Президентский рейтинг Зеленского просел ниже 40%: результаты опроса КМИС

В Раду смогли бы попасть четыре партии, рейтинг Слуги народа упал - опрос КМИС

2) Национальный банк Украины снизил учетную ставку
Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года

3) Иран обещает передать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ во Францию - Reuters
Ранее Канада оказывала давление на Иран, чтобы он передал во Францию "черные ящики" со сбитого самолета МАУ.

4) В мае налоговая собрала на 8,5% меньше, чем в прошлом году
В апреле этого года темп прироста составил -6,85% к соответствующему показателю прошлого года, а в мае снизился на более, чем 8,5%, если сравнивать с маем 2019 года.

И как они собрались выполнять бюджет на 100%, как вчера заявлял министра финансов

"Нафтогаз" направит на дивиденды 95% чистой прибыли за 2019 год – решение правительства
НафтоГаз или НБУ можно подоить только раз в год

5) Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

Сообщенное Стерненко подозрение противоречит нормам материального права - адвокат
Такое ощущение, что поступила чёткая команда - по беспределу начать раздачу подозрений.

6) "Дело против Порошенко не политическое": Венедиктова прокомментировала подозрение экс-президенту (видео)
Ну да, не политическое. Нарушая все процесуальные процедуры ради того, чтобы вручить хоть какое-то подозрение

Тема дня | "Это то, чего хотел Зеленский". Порошенко объявили первое подозрение: что об этом известно

"Я ему не верю": Зеленский рассказал о встречах с Порошенко после выборов и назвал его главную ошибку
Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы....

Бубочка не в состоянии даже выразить свои мысли
Ну и про ботофермы отдельно.
Бубочка точно знает, что есть его ботофермы. Поэтому он и проецирует это на оппонента, как делают многие недалёкие люди.
По его словам, Порошенко говорил о возможности зайти взаимопонимание и предлагал "некую помощь" на международной арене.
"Потом он столько раз мне предлагал встречу, прям столько раз, что он уже пришел, и тогда я ему сказал: окей, да", - сказал президент, добавляя, что встреча была дипломатической.

Бубочка сам подтвердил, что не желал принимать дела от предыдущего президента. Хотя как-то коллега freeze утверждал совершенно обратное

7) Опять не понравилось: Вакарчук уже во второй раз покидает депутатское кресло
Свою миссию Вакарчук & Голос выполнил - отобрали голоса у Европейской Солидарности
Но какого смачного леща получили избиратели Голоса

8) Зеленский подключил Шмыгаля к решению вопроса "Укрбуда"
Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мероприятий по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании “Укрбуд”.

И мяч перебрасывается на сторону
Шмыгаль переложил проблемы Укрбуда на власти Киева

PS. Кортеж Зеленского в Чернигове попал на видео
И музыка из сериала очень в тему
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:02

  shapo написав: Меня ранее больше волновало почему Зеленский за год не выполнил ни одного своего обещания

Невозможно выполнить то, чего не было.

Зеленский не давал никаких обещаний.
Но его недалёкие избиратели, с верой в сердце, каждый себе придумывал эти обещания
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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