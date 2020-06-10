Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна
Вы, как всегда, переключаете внимание с сути вопроса на личности. А то, что мерведчук подгребает под себя все больше каналов - вас совсем не беспокоит? Вам нравится, в какую промосковскую помойку превратился канал ZIK например?
1) А этот губошлеп разве не о конкретных личностях постоянно вещает? 2) Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские. То, что Петин пул каналов становится меньше и он всерьез этим озабочен и выставил этого клоуна заявить об этом вполне объяснимо. Меня ранее больше волновало почему Зеленский за год не выполнил ни одного своего обещания, а кто,как и где будет освещать его шаги - вторично,т.к. я черпаю инфу не из ТВ , а из инета. Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
shapo написав:Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
В числі 32 каналів DVВ-Т2 які транслюються по всій території безкоштовно
shapo написав:Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские.
А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?
Все каналы - проолигархические. Обслуживают конкретные запросы конкретных олигархов. А олигархи украинские (да и не только украинские) что флюгер крутятся туда откуда ветер дует. Будет выгодно быть про-украинским - будет проукраинским, будет выгодно быть про-московским - будет таким, будет выгодно быть проамериканским или проевропейским - значит туда повернут.
Schmit написав:А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?
Все каналы - проолигархические. Обслуживают конкретные запросы конкретных олигархов. А олигархи украинские (да и не только украинские) что флюгер крутятся туда откуда ветер дует. Будет выгодно быть про-украинским - будет проукраинским, будет выгодно быть про-московским - будет таким, будет выгодно быть проамериканским или проевропейским - значит туда повернут.
Класно кремлебот спригнув. Для нього всі канали проолігархічні, але чомусь саме канали Порошенка йому муляють очі:
Shram написав:Более того,ни ZIKа,ни NewsOne,ни НАШ в моем кабельном пакете от Ланет нет в отличие от прямого,5-го,эспрессо,атр хотя пакет не самый дешевый. А как эти "вражеские" каналы попадают в глубинку вообще загадка.
Чомусь проолігархічні 1+1, ІСТВ, СТБ, 112, Інтер йому очі не муляють. *І наскільки я зрозумів ЖОДНОГО про-українського каналу в Україні немає.
shapo написав:Для меня все каналы одинаково "обьективны" - хоть якобы про-московские,хоть якобы про-украинские.
А можно поинтересоваться, какие каналы вы отнесли бы не к якобы, а дейсвительно к про-украинским?
Нет таких, т. к. все работают под конкретный интерес конкретного владельца. Их объединяет только одно - неистребимое желание пробиться во власть которая в нынешней Украине даёт возможность стать успешным бизнесменом. Разница в риторике не существенная, и этот губошлеп на личном примере своей политической карьеры это показал, собственно, как и шоколадный одинаково ладящий и с оранжевым, и с бело-голубыми
Бубочка не в состоянии даже выразить свои мысли Ну и про ботофермы отдельно. Бубочка точно знает, что есть его ботофермы. Поэтому он и проецирует это на оппонента, как делают многие недалёкие люди.
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