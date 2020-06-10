RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6302630363046305
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:13

  shapo написав:
  Schmit написав:
  shapo написав:А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна

Вы, как всегда, переключаете внимание с сути вопроса на личности. А то, что мерведчук подгребает под себя все больше каналов - вас совсем не беспокоит? Вам нравится, в какую промосковскую помойку превратился канал ZIK например?


1) А этот губошлеп разве не о конкретных личностях постоянно вещает?

Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
...
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.

(с) МихМих
У тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4688
З нами з: 31.08.09
Подякував: 324 раз.
Подякували: 986 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:26

  pesikot написав:(с) МихМих
У тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности.


Ты был и есть в моей судьбе,

хоть был общенья срок недолог;

я написал бы о тебе,

но жалко – я не гельминтолог.

И.Губерман
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3595
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:29

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1384
З нами з: 08.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:35

  Schmit написав:


Смешно как этот хлопчик-убийца вещает на публику о диктаторе Зеленском.
Да если бы у Зеленского была бы хоть сотая доля от диктатора эти "активисты" не выступали бы так смело, а в ментовском подвале сломанными пальцами собирали выбитые зубы
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3595
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6302630363046305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.