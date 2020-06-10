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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6302630363046305 Додано: Чет 11 чер, 2020 18:13 shapo написав: Schmit написав: shapo написав: А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна

Вы, как всегда, переключаете внимание с сути вопроса на личности. А то, что мерведчук подгребает под себя все больше каналов - вас совсем не беспокоит? Вам нравится, в какую промосковскую помойку превратился канал ZIK например? Вы, как всегда, переключаете внимание с сути вопроса на личности. А то, что мерведчук подгребает под себя все больше каналов - вас совсем не беспокоит? Вам нравится, в какую промосковскую помойку превратился канал ZIK например?



1) А этот губошлеп разве не о конкретных личностях постоянно вещает? 1) А этот губошлеп разве не о конкретных личностях постоянно вещает?

Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.

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И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.



(с) МихМих

У тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности. (с) МихМихУ тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности. "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 4688 З нами з: 31.08.09 Подякував: 324 раз. Подякували: 986 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2020 19:26 pesikot написав: (с) МихМих

У тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности. (с) МихМихУ тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности.



Ты был и есть в моей судьбе,



хоть был общенья срок недолог;



я написал бы о тебе,



но жалко – я не гельминтолог.



И.Губерман Ты был и есть в моей судьбе,хоть был общенья срок недолог;я написал бы о тебе,но жалко – я не гельминтолог.И.Губерман Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3595 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2020 19:29 Schmit

Повідомлень: 1384 З нами з: 08.09.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 чер, 2020 19:35 Schmit написав:



Смешно как этот хлопчик-убийца вещает на публику о диктаторе Зеленском.

Да если бы у Зеленского была бы хоть сотая доля от диктатора эти "активисты" не выступали бы так смело, а в ментовском подвале сломанными пальцами собирали выбитые зубы Смешно как этот хлопчик-убийца вещает на публику о диктаторе Зеленском.Да если бы у Зеленского была бы хоть сотая доля от диктатора эти "активисты" не выступали бы так смело, а в ментовском подвале сломанными пальцами собирали выбитые зубы Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3595 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 626 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6302630363046305 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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