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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:13
shapo написав: Schmit написав: shapo написав:
А вот за этого гупошлепа переметнувшегося от Януковича и русского мира к Петрухе какие идиоты в Одесской области голосуют?О том что Путин не может завоевать Украину военным путем совсем смешно, видимо, боится этого клоуна
Вы, как всегда, переключаете внимание с сути вопроса на личности. А то, что мерведчук подгребает под себя все больше каналов - вас совсем не беспокоит? Вам нравится, в какую промосковскую помойку превратился канал ZIK например?
1) А этот губошлеп разве не о конкретных личностях постоянно вещает?
Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
...
И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется.
(с) МихМих
У тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:26
Ты был и есть в моей судьбе,
pesikot написав:
(с) МихМих
У тебя все, с кем ты не согласен - идиоты. Или акцентируешь внимание на внешности.
хоть был общенья срок недолог;
я написал бы о тебе,
но жалко – я не гельминтолог.
И.Губерман
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:29
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Schmit
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:35
Schmit написав:
Смешно как этот хлопчик-убийца вещает на публику о диктаторе Зеленском.
Да если бы у Зеленского была бы хоть сотая доля от диктатора эти "активисты" не выступали бы так смело, а в ментовском подвале сломанными пальцами собирали выбитые зубы
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